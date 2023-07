Exoprimal é esquisito, mas diverte na mesma proporção; veja review

Desde o anúncio, o game tem chamado a atenção da comunidade pelas suas supostas semelhanças com Dino Crisis, antiga franquia de terror da Capcom que marcou o início dos anos 2000. Porém, a proposta é totalmente diferente, e segue a receita atual dos jogos como serviço, conhecidos em inglês como "Games as a Service" (ou GaaS). Isso é algo que pode dividir opiniões, já títulos como Fortnite, Genshin Impact e Destiny 2 perdem qualidade justamente por conta de seus inúmeros conteúdos pagos. A seguir, o TechTudo traz mais detalhes no review de Exoprimal. Confira:

Premissa de Exoprimal

Exoprimal traz uma história que se desenvolve conforme o jogador participa de partidas no modo principal, chamado de Sobrevivência Jurássica. O protagonista é Ace, um avatar personalizável que se junta ao programa de combatentes de uma corporação chamada Aibius. O grupo foi responsável por criar poderosos trajes de combate e, supostamente, tem o objetivo de enfrentar os misteriosos vórtices temporais que assolaram a humanidade com hordas infindáveis de dinossauros.

Em 2043, três anos após o surgimento das primeiras fendas espaço-tempo, Ace e seu esquadrão, chamado de Tubarões-martelo, são sugados por um desses vórtices. Então, eles vão parar na ilha Bikitoa, que está sendo usada como campo de testes por uma Inteligência Artificial de última geração da Aibius, Leviatã.

No local, combatentes de diferentes linhas temporais são convocados para os Jogos de Guerra e, como estão incapazes de sair da ilha, devem obedecer às ordens de Leviatã se quiserem ter a chance de sobreviver. Enquanto o evento ocorre, alguns indivíduos centrais da história usam as partidas como uma oportunidade para coletar informações e mobilizar os participantes para elaborar um plano de fuga.

O enredo todo é apenas uma justificativa para a realização das partidas multiplayer, mas é interessante como o jogo as utiliza para dar continuidade à história. No menu principal, sempre há um indicador com quantas partidas são necessárias para destravar as próximas cenas. Cumprindo as condições, há vezes em que a dinâmica da partida pode inclusive ser interrompida por uma missão de história, como se fosse um evento especial.

Os jogadores têm controle do avanço na história conforme preenchem um fluxograma com Dados Perdidos, obtidos durante as partidas. Através deles, acompanhamos várias informações contextuais que visam desvendar o mistério por trás da infestação de dinossauros, de Leviatã e dos seus Jogos de Guerra, além de encontrar uma forma de destruir a inteligência artificial de uma vez por todas.

O problema é que o jogador pode ficar sobrecarregado com tanta informação. Além disso, a falta de linearidade pode incomodar aqueles que estiverem verdadeiramente interessados pelo desenrolar da trama e seus personagens, pois os eventos demoram bastante para se desenvolver.

Com relação à localização, o jogo traz somente legendas em português do Brasil. Por algum motivo, Leviatã é o único personagem dublado no nosso idioma, enquanto todos os outros se comunicam em inglês. Isso é algo que causa bastante estranhamento durante as partidas.

Ideal para jogar com amigos

A melhor forma de se divertir com Exoprimal é, sem dúvidas, com um grupo de amigos. Isso porque o modo Sobrevivência Jurássica traz uma série de objetivos que exigem comunicação e trabalho em equipe. A maior parte envolve derrotar hordas de dinossauros, mas também há missões em que é necessário defender áreas, transportar cargas e dominar pontos de controle espalhados pelo cenário. Algo a ser comentado é que, durante os testes, não conseguimos encontrar salas com brasileiros.

As partidas sempre começam com desafios PvE, em que os jogadores são guiados por Leviatã para enfrentar hordas de dinossauros e chefes. Mesmo nessas tarefas há um fator competitivo, pois é uma corrida contra o tempo entre as duas equipes. Em certo momento, os times também têm a chance de controlar um dinossauro para atrapalhar os adversários nos seus objetivos. O grupo que completar todas as missões avança primeiro para um estágio final, que pode ser uma horda ainda mais intensa ou um combate direto entre os usuários.

A composição de time também é bastante importante, pois os Exotrajes têm classes e funções específicas. As armaduras se dividem em três tipos: ofensiva, tanque e suporte. É interessante sempre distribuir bem as funções para criar uma equipe balanceada. Por sorte, os jogadores têm sempre a opção de trocar de Exotraje durante a partida conforme a necessidade. No lançamento, há dez Exotrajes disponíveis para jogar, mas a Capcom já prometeu que mais serão adicionados no futuro.

Também é interessante apontar como os Exotrajes são bastante distintos entre si. Todos têm habilidades especiais e outras particularidades que garantem vantagem em combate, além de serem fáceis de aprender e divertidos de jogar. Por isso, o usuário sempre se sente incentivado a experimentar novos personagens. Existe, ainda, um sistema de implementações para personalizar o arsenal dos trajes, que destrava novas armas e melhorias na loja conforme o aumento de nível.

É um jogo predatório?

Os jogos como serviço (GaaS) carregam bastante ceticismo pelo foco em microtransações, mas Exoprimal segue um caminho diferente (provavelmente por se tratar de um jogo vendido a preço cheio). Embora vários elementos familiares marquem presença, como um Passe de Batalha, é possível destravar trajes, visuais, melhorias e outros conteúdos apenas progredindo no game.

Existe até mesmo um sistema de Loot Box, que são as polêmicas caixas com itens aleatórios. Vale notar, no entanto, que elas não estão à venda e são destravadas apenas conforme o jogador sobe de nível. As recompensas também são bastante generosas, então é bem fácil destravar novos visuais para Exotrajes sem a necessidade de gastar moedas. Além disso, é importante ressaltar que este recurso é conquistado durante as partidas e não existe opção de compra na loja digital.

Todas essas características tornam Exoprimal um jogo especialmente atrativo para jogadores do Xbox Game Pass. A Capcom também já revelou seus planos para as próximas três temporadas de conteúdo, que incluem colaborações com franquias como Street Fighter e Monster Hunter.

Conclusão

Exoprimal pode não ser visto com bons olhos de primeira impressão, mas ele é legitimamente um jogo divertido e competente dentro da sua proposta. As partidas começam repetitivas, mas novos tipos de dinossauros e objetivos surgem conforme o jogador sobe de nível, o que deixa a experiência mais desafiadora. Os Exotrajes disponíveis também incentivam a experimentação e têm margem para personalizar a experiência, pois há vários implementos desbloqueáveis durante a jogatina.

A forma como o jogo utiliza as partidas para dar sequência à história e solucionar mistérios, como um grande quebra-cabeça, também é bastante curiosa, mas pode incomodar pelo seu ritmo desacelerado e pouco linear. Em outras palavras, é interessante embarcar em Exoprimal não pelo seu enredo, mas sim para jogar com amigos de forma mais descompromissada. O desenrolar de tudo acaba por ser apenas uma consequência.

Por fim, vale ressaltar a boa performance do game tendo em vista a quantidade de dinossauros e de personagens simultaneamente na tela. As partidas rodam de forma bastante fluida e, durante os nossos testes, nenhuma apresentou problemas de conexão. Só é uma pena que o lançamento a preço cheio seja uma grande barreira de entrada, então fica a recomendação para esperar uma promoção ou experimentar o jogo no catálogo do Xbox Game Pass.

7 Bom para jogar com os amigos Gameplay 8 Conteúdo 6 Gráficos 7 Desempenho 9 Ritmo 5

