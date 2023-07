F1 23 melhora gameplay e dá sequência ao modo história; veja review

Na edição de 2023 há algumas novidades, indo desde o incremento do realismo e a simulação dentro das pistas, até a atualização dos pilotos de acordo com suas equipes. Já no modo história, o game segue de onde parou em F1 22, como tem acontecido em versões anteriores. Confira, a seguir, o review completo de F1 23.

A nova casa faz bem

Já faz algum tempo que a série F1 está sob supervisão e produção do estúdio Codemasters. Para quem não conhece, este é o estúdio responsável por alguns jogos de corrida mais elogiados dos últimos anos, entre eles a marca GRID. Desde 2020, quando foi comprado pela EA, o estúdio lança suas versões de F1 em parceria com a gigante dos games de esporte, e isso fez muito bem para a marca.

A Codemasters imprime um grande nível de qualidade em suas produções. Ainda que seja um título de lançamento anual, F1 não perde sua força e consegue incrementar um pouco mais a experiência, sempre que uma nova versão chega ao mercado. Talvez por isso ela saia com menos antecedência em comparação a outros títulos de esporte da EA, como o antigo FIFA.

Mas a verdade é que, com F1, a Codemasters vem sendo feliz anos após ano – uma boa notícia principalmente para os jogadores, que podem aproveitar seus lançamentos despreocupados. E com F1 23 não foi diferente: o game tem qualidade, novidades e te faz voltar sempre, se for um grande fã da modalidade.

A principal qualidade de F1 23

Uma produção como F1 23 pode ser “perigosa”. Isso porque se trata de um jogo extremamente técnico, preso às amarras do realismo e da simulação, com vários termos que apenas apaixonados pela Fórmula 1 conseguem entender e apreciar. Ainda assim, ele precisa ser um sucesso comercial para justificar seu custo de produção e, quem sabe, suas sequências. Portanto, isso torna games do tipo um perigo para os estúdios responsáveis.

F1 23, assim como os jogos anteriores, tenta deixar tudo bem acessível. O jogo se esforça para oferecer aos usuários mais básicos uma oportunidade de aproveitar a experiência de F1 sem se prender a pontos técnicos ou a um “ultrarrealismo” que apenas os fãs mais afoitos vão se importar. É aí que entra o modo história, uma espécie de "novela" automobilística, onde o jogador vive um enredo dentro deste universo.

Desta vez, temos o modo história chamado Ponto de Frenagem 2, que continua o enredo do anterior, trazendo de volta personagens e figuras já conhecidas por quem jogou o primeiro. Porém, quem está chegando agora conta com um importante resumo, capaz de deixar ordem no lugar e fazer todos entenderem o que se passa por ali.

O primeiro Ponto de Frenagem é de F1 21, ou seja, a história pulou um ano, mas isso não quer dizer que tenha sido pouco atualizada. O personagem central ainda é Jackson, que faz parte de uma nova equipe dentro do universo da Fórmula 1 e que, por sua vez, tem a missão difícil de ganhar o campeonato para se consagrar vencedor.

Como um todo, Ponto de Frenagem 2 faz seu trabalho direito. O modo história coloca o jogador dentro deste universo e, mesmo que ele não entenda de Fórmula 1, vai passar a entender ao menos seus conceitos básicos e também os controles principais do jogo. É altamente indicado que este modo seja o primeiro para quem for jogar o game, seja novato ou experiente, já que vai ensinar também macetes e outras dicas de F1 23.

Para além disso, Ponto de Frenagem 2 é um ótimo conteúdo para F1 23 em quase todos os aspectos. O único ponto que deixa a desejar está nos gráficos para os personagens e cenários em geral. É de se imaginar, já que o esforço visual de um jogo como F1 23 está no realismo dos carros e das pistas. Nestes pontos ele não faz feio, mas espere passar por alguns momentos visualmente estranhos no restante.

Jogo completo

Felizmente, F1 23 não se resumo ao modo história. Há ainda outros pontos de jogabilidade e modos que agradam bastante. Um deles é o Modo Carreira – não confunda com o Ponto de Frenagem 2! Aqui você também segue uma carreira na F1, mas sem seguir a história pré-definida do game principal. É possível criar sua equipe do zero, oferecendo uma personalização completa e profunda para aqueles que a buscam.

No Modo Carreira, o game permite ainda escolher se quer jogar como piloto ou técnico, controlando as decisões da equipe e até mesmo definindo como seu time vai se comportar, com base nas decisões que toma ou com as respostas que dá para a imprensa. Lembra um pouco o que é feito no Ultimate Team, do FIFA, mas um pouco menos completo. E tudo bem, já que o Modo Carreira é bem divertido ainda assim.

Por fim, estão disponíveis modos multiplayer e o chamado Mundo F1. Nele é possível jogar online ou offline para se divertir das mais diversas formas, com pistas programadas e desafios preestabelecidos. É um modo que a Codemasters achou para agradar quem está cansado de jogar Fórmula 1 sempre da mesma forma, trazendo elementos que já são familiares a quem aproveitou os jogos passados.

Os veículos neste modo podem ser melhorados, de forma nem um pouco realista, inclusive, o que dá um charme a mais para F1 23 em termos de variedade. Ao contrário do game anterior, não é preciso gastar dinheiro real com microtransações, mas será necessário jogar bastante para destrancar tudo que o jogador desejar, uma espécie de sistema de recompensa para aqueles que são mais fieis e vão retornar sempre.

Controles e gráficos em alto nível

De resto, F1 23 faz bem o seu “serviço”. É um jogo de automobilismo completo, da forma que os fãs esperam e com boas portas de entrada para quem está chegando agora. Os controles não são difíceis de se dominar e se parecem com qualquer outro game do mesmo gênero. Só incomodou um pouco a impossibilidade de trocar a câmera do veículo em apenas um botão – é preciso acessar um menu para isso. Ainda assim, não estraga a experiência, já que os controles são quase ideais.

E, com exceção dos gráficos do modo de história, F1 23 faz muito bonito dentro das pistas. Efeitos visuais de clima, modelos e brilhos do carros, tudo em altíssima definição e com boa qualidade, digno da atual geração – este teste, aliás, foi feito em um PS5. É um dos jogos mais bonitos do gênero e os fãs vão se sentir em casa com o game, em termos visuais.

Afinal, F1 23 vale a pena?

F1 23 é um ótimo primeiro passo e um excelente retorno para quem estava com saudades da franquia. A Codemasters melhorou aspectos que geraram reclamações no título anterior e trouxeram boas adições, como o modo de história, por exemplo. Ainda que os gráficos não sejam perfeitos, funcionam muito bem para o que importa, ou seja, as pistas, veículos e efeitos visuais no geral. Do ponto de vista da EA, ainda vale a pena se importar com Fórmula 1 nos games, assim como manter a marca nas mãos da Codemasters, que vem fazendo um ótimo trabalho desde 2020.