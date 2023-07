Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'; saiba tudo

Razr 40 Ultra é o novo celular dobrável premium da Motorola . Lançado em junho com o Razr 40 , o smartphone chama a atenção pelo design elegante e pelas telas pOLED com taxas de atualização elevadas. O display externo do Razr 40 Ultra, aliás, se destaca por ser um dos maiores do mercado, com 3,6 polegadas. A Motorola também investiu no desempenho do aparelho, cuja ficha técnica inclui o potente processador Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm , e 8 GB de memória RAM. Além disso, a fabricante equipou as câmeras do celular com uma série de recursos úteis para criadores de conteúdo , com o objetivo de cativar esse público e a promessa de "elevar a experiência de criação ao máximo".

Testei o Razr 40 Ultra por 20 dias e, no geral, tive uma ótima experiência. Bonito e competente, o smartphone chega ao mercado nacional com preço sugerido de R$ 7.999 — uma cifra que, ao contrário do celular, não cabe no bolso de muita gente. Nas linhas a seguir, trago as minhas impressões sobre o "sucessor moderno" do saudoso V3 e digo se vale a pena investir no dobrável. Continue a leitura para descobrir.

Unboxing

Pode parecer curioso dedicar um tópico só para isso, mas o unboxing do Razr 40 Ultra é uma experiência à parte. O smartphone vem em uma caixa preta fosca, com o logotipo da Motorola em laminação holográfica, o que não deixa dúvidas de que estamos prestes a abrir um aparelho premium. Ao tirar o celular da caixa, sentimos o aroma de uma essência exclusiva da empresa.

Unboxing: Motorola Razr

O celular acompanha um carregador Turbo Power de 33W, cabo USB-C e uma capinha própria para o dobrável. Vale ressaltar que o Razr 40 Ultra já vem com uma película protetora aplicada, que não deve ser removida ou substituída por películas de terceiros. Ao fazer isso, a garantia do celular é anulada, conforme explica a Motorola em um aviso que vem dentro da caixa.

Ficha técnica do Motorola Razr 40 Ultra

Processador: Snapdragon 8+ Gen 1 (3,2 GHz Octa-Core);

Snapdragon 8+ Gen 1 (3,2 GHz Octa-Core); GPU: Adreno 730;

Adreno 730; Sistema operacional: Android 13;

Android 13; Memória RAM: 8 GB + RAM Boost;

8 GB + RAM Boost; Armazenamento: 256 GB;

256 GB; Peso: 199 g;

199 g; Tela externa: pOLED 3,6’’, 144 Hz;

pOLED 3,6’’, 144 Hz; Tela interna: pOLED 6,9’’ dobrável, 165 Hz;

pOLED 6,9’’ dobrável, 165 Hz; Dimensões: 73,95 x 170,83 x 6,99 mm (aberto); 73,95 x 88,42 x 15,1 mm (fechado);

73,95 x 170,83 x 6,99 mm (aberto); 73,95 x 88,42 x 15,1 mm (fechado); Certificação: IP52;

IP52; Bateria: 3800 mAh;

3800 mAh; Câmera traseira: 12MP (f/1.59) + Híbrida (Ultra-wide & Macro) de 13MP (f/2.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (60 fps) e Full HD (60 fps);

12MP (f/1.59) + Híbrida (Ultra-wide & Macro) de 13MP (f/2.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (60 fps) e Full HD (60 fps); Câmera frontal: 32MP (f/2.45), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps);

32MP (f/2.45), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps); Conectividade: NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6e 2.4GHz & 5GHz & 6GHz);

NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6e 2.4GHz & 5GHz & 6GHz); Biometria: leitor de impressões digitais.

Design

O design do Razr 40 Ultra é, sem dúvidas, um dos aspectos que mais chama a atenção no celular. Disponível nas cores preto e viva magenta, o smartphone da Motorola tem acabamento em couro vegano na parte inferior, o que cria um contraste muito elegante com o brilho do vidro da tela externa de 3,6 polegadas.

2 de 20 Contraste entre aspecto fosco da parte inferior e brilho da tela dá ao Motorola Razr 40 Ultra um ar muito elegante — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Contraste entre aspecto fosco da parte inferior e brilho da tela dá ao Motorola Razr 40 Ultra um ar muito elegante — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A fabricante também fez um bom trabalho na dobradiça. Ela não é rígida, e você consegue fechar o celular com uma mão facilmente. Além disso, o smartphone suporta uma ampla variedade de posições, o que é especialmente interessante para criadores de conteúdo que querem explorar novos ângulos na hora de tirar fotos ou gravar vídeos (falaremos sobre isso no tópico seguinte). Outro ponto positivo é que a marca na parte da tela que faz o vinco para ser dobrada é bem discreta.

3 de 20 Vinco na tela do Motorola Razr 40 Ultra é discreto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Vinco na tela do Motorola Razr 40 Ultra é discreto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O aparelho é grande — tem 170,83 mm de altura —, mas isso não significa que ele seja desconfortável de usar. Isso porque o Razr 40 Ultra tem uma espessura bastante agradável (6,99 mm quando aberto e 15,1 quando fechado) e é ultraleve, com apenas 199 gramas. Basta dobrá-lo para carregá-lo em qualquer bolsa ou bolso.

4 de 20 Parte inferior externa do Motorola Razr 40 Ultra tem acabamento em couro vegano — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Parte inferior externa do Motorola Razr 40 Ultra tem acabamento em couro vegano — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Aliás, falando em transporte, preciso dizer que fiquei insegura sempre que tive que colocar o celular na mochila ou bolsa. Como a película protetora vem aplicada apenas à tela interna, fiquei com receio de que o display do smartphone arranhasse em meio aos muitos itens que vão em uma bolsa feminina. Por isso, decidi colocar o Razr 40 Ultra em um compartimento à parte. Se você não tiver o mesmo cuidado, pode ser que o vidro risque em pouco tempo.

Telas

Chegamos a outro aspecto de destaque do Razr 40 Ultra. A Motorola caprichou nas telas do dobrável, que são de encher os olhos. A enorme tela interna tem 6,9 polegadas, resolução Full HD+ (1080 x 2640 pixels) e tecnologia pOLED, que entrega cores vivíssimas e um excelente contraste entre cores escuras e claras. Em minha experiência, poucas vezes senti necessidade de ultrapassar os 50% nos níveis de brilho. O brilho máximo sequer foi uma possibilidade cogitada, mesmo sob forte sol — ele é muito, muito, muito intenso.

Já a taxa de atualização da tela é de impressionantes 165 Hz, número que costuma aparecer só em celulares gamers. Embora esse não seja o público-alvo da Motorola aqui, o Razr 40 Ultra deve tirar o máximo proveito dos gráficos dos games e deixar qualquer jogador satisfeito. Agora, falando mais diretamente aos criadores de conteúdo, dá para rolar pelo feed do TikTok à vontade, sem engasgos ou travamentos. Em qualquer situação, o resultado é uma maior fluidez de uso.

5 de 20 Tela do Motorola Razr 40 Ultra impressiona pela vivacidade das cores — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Tela do Motorola Razr 40 Ultra impressiona pela vivacidade das cores — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Por fora, a tela é de 3,6 polegadas pOLED, com 144 Hz de taxa de atualização. O display, cujo tamanho é o maior dos dobráveis do mercado atualmente, é verdadeiramente útil. Você pode não só checar as horas e ver notificações de aplicativos sem abrir o celular, como também:

Acessar até seis aplicativos;

Conferir clima, agenda e notícias;

Acessar os contatos e fazer ligações;

Ouvir músicas em um player dedicado do Spotify;

E até mesmo jogar — aqui, é claro, não estamos falando de games como Call of Duty Mobile, e sim de joguinhos próprios desenvolvidos pela Motorola (alguns são bem viciantes, inclusive!).

6 de 20 Player integrado do Spotify na tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Player integrado do Spotify na tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Nas configurações da tela externa, é possível definir uma transição para que, ao fechar o celular, os aplicativos abram ou automaticamente, ou ao tocar em um botão. Assim, ao pedir uma corrida via Uber ou qualquer outro app e fechar o celular, por exemplo, você pode acompanhar o trajeto do motorista até o seu destino.

Outra possibilidade é traçar uma rota do Google Maps com o smartphone aberto e seguir acompanhando o caminho com o flip fechado. A experiência de traçar rotas ou pedir carro pela tela externa, porém, não foi muito boa, já que o espaço é pequeno.

7 de 20 Google Maps na tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Google Maps na tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Dito tudo isso, a maior vantagem da tela externa é, sem dúvidas, permitir tirar selfies com a câmera traseira. Mas vamos deixar esse assunto para o próximo tópico.

Câmera

O Razr 40 Ultra vem equipado com um conjunto duplo de câmeras: a principal, de 12 MP, e a híbrida, que tem 13 MP e atua como ultra-wide e macro. Para as selfies, o celular conta com uma câmera frontal de 32 MP. Veja minhas considerações sobre elas abaixo.

Câmera principal

Com abertura de f/1.59, o sensor principal faz um ótimo trabalho e entrega fotos bem iluminadas e nítidas. No entanto, quem — assim como eu — está acostumado a usar celulares da Samsung poderá notar que as as cores saem mais desbotadas em algumas fotos. O problema não chegou a me incomodar diante da qualidade das fotos entregues e, de qualquer forma, pode ser facilmente resolvido com aplicativos de edição.

8 de 20 Foto de ipê tirada com o Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Foto de ipê tirada com o Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

9 de 20 Foto da Redação da Editora Globo tirada com o Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Foto da Redação da Editora Globo tirada com o Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

O modo noturno da câmera também trabalha muito bem. As luzes não saem estouradas, e é possível distinguir de forma clara os elementos da imagem. Um ponto positivo é que não é preciso segurar o celular firme por muito tempo — apenas por 1 segundinho, em comparação aos 5 segundos pedidos pelas câmeras de outras marcas.

10 de 20 Foto tirada pelo Motorola Razr 40 Ultra sem modo noturno vs foto tirada com modo noturno ativado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Foto tirada pelo Motorola Razr 40 Ultra sem modo noturno vs foto tirada com modo noturno ativado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

11 de 20 Foto tirada pelo Motorola Razr 40 Ultra sem modo noturno vs foto com modo noturno ativado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Foto tirada pelo Motorola Razr 40 Ultra sem modo noturno vs foto com modo noturno ativado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Outro destaque é o modo retrato. A câmera consegue distinguir muito bem o objeto do fundo, acertando até mesmo em detalhes como brincos (veja que, na foto abaixo, ela manteve meu brinco em foco). O bokeh produzido é bem bonito, e não fica com aquele aspecto artificial.

12 de 20 Selfies tiradas usando a câmera traseira do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Selfies tiradas usando a câmera traseira do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Por ser dobrável e ter uma tela externa grande, o Razr 40 Ultra permite tirar selfies com a câmera traseira, o que rende registros incríveis. Você pode segurar o celular de diferentes formas e experimentar diferentes ângulos. Porém, independente da posição em que você segure o celular, as fotos sempre sairão quadradas (1x1).

13 de 20 Usando a tela externa do Motorola Razr 40 Ultra para tirar selfies com a câmera traseira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Usando a tela externa do Motorola Razr 40 Ultra para tirar selfies com a câmera traseira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Além disso, se você estiver sozinho, pode configurar o temporizador da câmera e usar o próprio smartphone como tripé, ativando a pré-visualização de imagem na tela externa. Esse recurso, aliás, também é útil naqueles momentos em que alguém está tirando fotos suas — como você consegue se ver, pode ir orientando o fotógrafo e encontrar a melhor pose bem mais rápido.

A câmera do Razr 40 Ultra só peca mesmo no zoom. Ela não tem botão para zoom de 2x e, para aproximar os objetos, é preciso dar zoom de pinça. O resultado é uma queda significativa na qualidade e nitidez das imagens. Isso porque o zoom digital apenas amplia os pixels existentes, mas não aproxima os objetos de verdade. Na prática, ele só cria uma ilusão de zoom ao esticar a foto.

14 de 20 Fotos tiradas com zoom digital de 2x, 4x e 8x pela câmera do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Fotos tiradas com zoom digital de 2x, 4x e 8x pela câmera do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Câmera híbrida

A câmera híbrida atua como ultra-wide e macro. O primeiro papel ela cumpre bem; o segundo, nem tanto. Curiosamente (ou provavelmente por conta da abertura maior), a câmera principal faz um melhor trabalho diante de baixas profundidades de campo, criando um efeito bokeh mais bonito.

15 de 20 Foto tirada pelo Motorola Razr 40 Ultra no modo macro vs foto tirada com câmera principal — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Foto tirada pelo Motorola Razr 40 Ultra no modo macro vs foto tirada com câmera principal — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

16 de 20 Foto da Redação do TechTudo tirada com a câmera ultrawide do Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Foto da Redação do TechTudo tirada com a câmera ultrawide do Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Câmera frontal

Com 32 MP, a câmera frontal do Razr 40 Ultra é perfeita para os amantes de selfies, que saem muito nítidas e com cores vivas — mais intensas do que as dos cliques da câmera traseira, aliás. Quem quiser ainda pode dar um "up" no visual com os recursos de embelezamento do software da câmera. É possível suavizar a pele, afinar o nariz e o rosto, aumentar os olhos e ainda aplicar maquiagem — blush, iluminador e bronzer.

Se você souber usar os ajustes com sabedoria, pode obter resultados bem interessantes. Na foto abaixo, por exemplo, eu apliquei os recursos de suavização, iluminador e blush. A imagem à esquerda é natural, e a que está à direita é retocada.

17 de 20 Selfies natural e retocada, ambas tiradas com o Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Selfies natural e retocada, ambas tiradas com o Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Outro recurso interessante da câmera é o modo "Cabine de Fotos", que tira quatro fotos em sequência, com um intervalo de 3 segundos entre cada uma delas. A opção é ótima para variar as poses das selfies com os amigos, sem precisar ficar apertando o botão. Ao final, você ainda pode fazer uma montagem com os quatro cliques.

Por último, destaco o modo "Dual Camera". Com ele, você tira fotos ou grava vídeos com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo. Pode ser interessante para registrar uma cena de diferentes perspectivas ou, pensando nos criadores de conteúdo, para fazer vídeos no estilo "react".

18 de 20 Modo Dual Camera do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Modo Dual Camera do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Som

O Razr 40 Ultra tem dois alto-falantes estéreo: um na parte superior da tela, e outro na parte inferior, bem ao lado da porta do carregador. Os speakers proporcionam uma experiência sonora muito boa, principalmente quando o celular está aberto e conseguimos ouvir o som vindo de diferentes direções. O áudio é limpo, com médios bem pronunciados, agudos claros e uma quantidade suficiente de graves.

A qualidade sonora do Razr 40 Ultra se deve principalmente à presença do Dolby Atmos. A tecnologia promete entregar uma experiência imersiva de áudio multidimensional — algo parecido com o que experimentamos nas salas de cinema. Aliás, a combinação do áudio multimensional com a tela pOLED de 6,9 polegadas, que entrega cores vibrantes e bem contrastadas, faz com que assistir a filmes e séries no celular seja uma ótima experiência.

Desempenho

Assim como seu antecessor, o Razr 40 Ultra vem equipado com o Snapdragon 8+ Gen 1, processador top de linha da Qualcomm. Apesar de o chipset ser reciclado da geração anterior e não ser o mais recente — a Qualcomm lançou o Snapdragon 8 Gen 2 em novembro de 2022 —, o smartphone não decepciona quando o assunto é desempenho. O chipset, que trabalha muito bem em conjunto com os 8 GB de memória RAM, é poderoso o suficiente para lidar com as demandas dos usuários mais exigentes e proporciona alta performance. Em meus testes, o celular não travou ou engasgou.

19 de 20 Motorola Razr 40 Ultra entrega excelente desempenho — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Motorola Razr 40 Ultra entrega excelente desempenho — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Se por algum motivo — sabe-se lá qual! — você sentir que precisa de mais memória, o Razr 40 Ultra oferece o recurso "RAM Boost". A função permite usar até 2 GB do armazenamento para expandir a memória RAM. Considerando que o smartphone tem 256 GB de memória interna, você não deve sentir falta de espaço. Para ativar o recurso, acesse as configurações do smartphone, vá em "Sistema" e selecione "Desempenho". Depois, toque em "Otimização da RAM" e ative a chave.

Bateria

A bateria do Razr 40 Ultra é de 3.800 mAh — quase a mesma do Galaxy Z Flip 4, de 3.700 mAh. O número fica abaixo de muitos celulares intermediários, mas é o esperado para um smartphone dobrável, já que a peça precisa ser menor justamente por conta da dobra.

Em um dia assistindo a séries em aplicativos de streaming por 2 horas, capturando fotos e gravando vídeos por 1 hora, jogando por pouco mais de 30 minutos e usando aplicativos de redes sociais com frequência, a bateria demorou 12h30 para ir de 100% a 15%. Em outro dia com uso mais moderado, o celular foi de 100% a 15% em 16 horas. De modo geral, você chegará ao final do dia com alguma bateria.

O carregador que acompanha o Razr 40 Ultra é de 33W e tem suporte ao modo de carregamento Turbo Power. Com ele, o celular leva cerca de 1 hora para completar um ciclo de carga (de 0 a 100%). O aparelho tem suporte a carregamento wireless, mas de apenas 5W.

Vale a pena?

É impossível não gostar do Razr 40 Ultra. O smartphone tem design elegante, uma tela externa grande e versátil e apresenta alta performance — ou seja, entrega tudo o que promete. Além disso, ele também é confortável de usar e proporciona uma experiência bastante interessante. Todas as pessoas com quem convivi durante o período de testes ficaram encantadas com o aparelho e lembraram do saudoso V3. A Motorola acertou em cheio ao apostar na nostalgia como elemento de atração do consumidor.

20 de 20 Motorola Razr 40 Ultra é dobrável bonito e competente — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Motorola Razr 40 Ultra é dobrável bonito e competente — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Apesar de tudo isso, o preço do Razr é bastante salgado e pode desanimar potenciais compradores. Para fins de comparação, o Galaxy Z Flip 4, principal concorrente do dobrável, já pode ser encontrado pela metade do preço no e-commerce. Ele perde para o Razr em quesitos como visual, tamanho da tela externa (de 1,9 polegadas) e câmera, mas pode ser uma alternativa interessante para quem gosta de dobráveis.

Além disso, com menos de R$ 8 mil é possível comprar um iPhone — celular muito desejado por criadores de conteúdo, que são o público-alvo da Motorola com o Razr 40 Ultra — de última geração e outros celulares com especificações altíssimas. O preço do smartphone deve cair com o passar do tempo, claro, mas isso não vai acontecer tão rápido. Então, eu só recomendo a compra do Razr 40 Ultra se você for muito fã de dobráveis e estiver com dinheiro sobrando.