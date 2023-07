Realme C55 em review: testamos o celular com 'Dynamic Island'; confira

O Realme C55 é o celular intermediário da fabricante chinesa lançado em abril de 2023. O smartphone tem como principal chamariz a "Mini Cápsula", um notch interativo inspirado nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max , mas que não entrega os mesmos recursos do celular da Apple . Com design bastante chamativo, o C55 se destaca também pelo conjunto de câmeras traseiro, com a lente principal de 64 MP. A potente bateria é outro destaque: com 5.000 mAh, ela permite autonomia de quase 9 horas em uso intenso.

O intermediário da Realme chegou ao mercado pelo preço sugerido de R$ 2.299, mas hoje já é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 1.199 nas cores Sunshower (banho de sol) e Rainy Night (preto). Eu testei o Realme C55 por 30 dias e, nas linhas a seguir, você confere em detalhes as minhas impressões sobre o smartphone.

Detalhe traseiro do Realme C55

Ficha técnica do Realme C55

Tela: 6,7 polegadas

Resolução: 2400 x 1080 pixels

Tecnologia: IPS LCD

Taxa de atualização: 90 Hz

Câmeras traseiras: principal de 64 MP e sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Processador: Helio G88 da MediaTek

Memória RAM: 8 GB

Memória interna: 256 GB

Cartão de memória: sim, via MicroSD

Bateria: 5.000 mAh

Carregador: 33 W

Peso: 189,5 gramas

Dimensões: 165,6 x 75,9 x 7,9 mm

Sistema operacional: Android 13 com interface Realme UI 4.0

Cores: Sun Shower (banho de sol), Rainy Night (preto) e a nova cor Rainforest (azul claro)

Data de lançamento: abril de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.299

Design

O Realme C55 tem um visual bastante chamativo. A traseira vem com um acabamento cromado que faz as cores da carcaça mudarem conforme a incidência de luz. Além disso, as duas lentes do conjunto fotográfico surgem bem grandes e dispostas em um base quadrada. Essas características fazem o C55 ter um design que eu tomei a liberdade de apelidar de "chama ladrão".

Durante os 30 dias de uso, o celular não passou despercebido sob os olhares de amigos, conhecidos e curiosos e chamou a atenção por onde eu passei — mas não de gente mal-intencionada, por sorte. Uma pessoa, inclusive, me perguntou se o celular era um novo modelo de iPhone. Acredito que essa impressão — um tanto quanto curiosa! — seja devido ao formato curvado do C55 e ao conjunto de câmeras — mesmo que o tamanho das lentes seja bem desproporcional se comparado às de um iPhone.

Realme C55 na cor Sun Shower (banho de sol)

Com formato curvo nas bordas, o C55 não é desconfortável de segurar, apesar de ter tamanho robusto por conta da telona. Seu peso leve, de 189,5 gramas, deixa tudo mais fácil. A moldura e a parte traseira do smartphone são feitas em plástico, mas isso não representou um incômodo para mim. Na parte frontal, a tela toma conta do smartphone, com um notch discreto em formato arredondado que abriga a câmera para selfies.

Realme C55 possui dimensões de 165,6 x 75,9 x 7,9 mm

Tela

A Realme trouxe para o visor do C55 a tecnologia LCD, material mais barato e que proporciona uma experiência inferior, uma vez que não traz um preto absoluto e possui menos contraste. Em compensação, a marca supre esse déficit com a resolução Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, que garante uma visualização mais realista e nítida. Durante os testes, o display proporcionou cores vivas e intensas até sob o sol forte — condição que geralmente dificulta a visualização.

Realme C55 com a tela desligada

Quando o quesito é taxa de atualização, a Realme entrega números acima da média com os 90 Hz, frente aos 60 Hz comuns em celulares de entrada na mesma faixa de preço. A taxa proporciona maior fluidez na reprodução de vídeos e jogos. Na minha experiência, não houve engasgos ou travamentos.

Realme C55 com o display ligado

Um ponto bastante interessante e polêmico é o Mini Cápsula, notch interativo da Realme. A fabricante trouxe o recurso com a proposta de mostrar algumas notificações, como uso de dados, status de carregamento, passos e distância percorridos e alerta de bateria baixa. A princípio, a função me remeteu ao Dynamic Island, dos modelos Pro do iPhone 14, mas a minha animação não durou muito.

Isso porque a única animação que surgia era quando eu conectava o cabo USB-C para recarregar o smartphone. E, diferente dos celulares da Apple, o Realme C55 não mostra as notificações dos apps em segundo plano. Então, a minha experiência de uso foi bem decepcionante. Mas, considerando que o C55 é um aparelho intermediário com um preço bem abaixo do mercado — quando comparado a outros celulares com ficha técnica semelhante —, não dá para exigir muito, né?

Câmeras

Nas câmeras, a Realme trouxe para o intermediário um conjunto duplo de lentes traseiras, com a principal de 64 MP e um sensor de profundidade de 2 MP, responsável pelo fundo desfocado em fotos no modo retrato. Além disso, a lente principal ainda conta com a tecnologia PDAF, que agiliza o foco e, com isso, proporciona fotos menos tremidas e em melhor qualidade. Na parte dianteira, o telefone possui câmera de 8 MP. Nos vídeos, a marca promete gravações em 1080p a até 60 fps.

Veja como se distribui o conjunto de lentes do Realme C55:

Câmera principal wide de 64 MP

Câmera de profundidade de 2 MP

Câmera frontal de 8 MP

Foto com a câmera principal do Realme C55 da Baía de Guanabara da ponte Rio x Niterói

Em meu uso, a experiência com a câmera traseira foi bem satisfatória. Os cliques saem com cores vivas, boa densidade de pixels e nitidez. Além disso, o sensor de profundidade atuou muito bem em fotos no modo retrato, deixando um desfocado suave ao fundo e trazendo sutileza ao registro. Nos vídeos, ela manda bem também: os frames saíram em boa qualidade e sem muitos tremeliques.

Foto com o modo retrato do Realme C55

Mas, quando o assunto é câmera frontal, o C55 deixa bastante a desejar. A qualidade dela é bem inferior, se comparada à do sensor traseiro. A lente dianteira deixa a foto com um aspecto esbranquiçado e com menos nitidez. Em um teste na Redação do TechTudo, passando o celular entre meus colegas de trabalho e pedindo para que eles tirassem uma selfie, uma colega chamou a atenção para o efeito "blur" que a câmera confere à pele. O seu rosto fica suavizado, mas de um modo bastante artificial, que incomoda.

Selfies da equipe do TechTudo com o Realme C55

Com a adesão cada vez maior a redes sociais como o Instagram, que convidam ao compartilhamento de selfies e vídeos frontais o tempo todo, ter um celular que entrega bons registros no modo autorretrato pode ser essencial para muitas pessoas. Sinto que houve um descompasso por parte da marca na hora de equipar as câmeras do C55, que tem ótimas lentes no conjunto traseiro, mas peca na qualidade do sensor frontal.

Desempenho

O Realme C55 é equipado com o processador Helio G88, da Mediatek, que é octa-core e chega a uma velocidade de até 2,0 GHz. Apesar de ser um chip de entrada, ele rodou muito bem aplicativos de redes sociais como Instagram, YouTube e WhatsApp, e até jogos mais pesados que consumiam mais gráficos.

Para trabalhar junto ao processador, o C55 conta com memória RAM de 8 GB, com possibilidade de expansão via RAM Dinâmica em 4 GB, 6 GB ou 8 GB. O recurso é útil não apenas para o público gamer, mas também para usuários que gostam de editar vídeos no celular ou simplesmente querem dar um gás na performance. Além disso, o aparelho conta com 256 GB para armazenamento de dados. Vale lembrar que há outras versões com menos memória e armazenamento.

Realme C55 possui 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e 90 Hz de taxa de atualização

Durante os 30 dias de uso, o C55 se saiu muito bem nos testes de desempenho. O smartphone abriu todos os aplicativos sem engasgos nem travamentos. Para testar a performance do C55 em games, baixei três jogos de corrida na Google Play Store: Asphalt 9, Race Master 3D e Corrida de Rua 3D. O primeiro é online e mais pesado — é preciso 2 GB de armazenamento livre para baixá-lo —; o segundo e o terceiro funcionam offline e são mais leves.

Joguei os três de duas formas: com a memória RAM de fábrica e a taxa de atualização automática, e com a RAM Dinâmica ativada em 8 GB e a taxa de atualização fixa em 90 Hz. No primeiro teste, os jogos rodaram de maneira super fluída, sem nenhum travamento ou lag. No segundo teste, eu mal senti diferença no uso, pois o celular funcionou com o mesmo padrão anterior: rápido e sem travar.

Bateria

O quesito bateria é onde o Realme C55 realmente brilha. O celular conta com uma bateria de 5.000 mAh, comum em celulares de entrada — principalmente em modelos da Samsung —, e vem com o carregador de 33 W na caixa. A fabricante promete 50% de recarga em 29 minutos e bateria máxima em 63 minutos. Aqui, fiz três tipos de teste: descarregamento em uso tradicional do dia a dia, descarga em uso intenso e recarga de 0% a 100%.

Realme C55 conta com entradas P2 para fone de ouvido e USB-C para carregamento

No uso diário tradicional, acordei com o celular em 100%, às 6h. Então, liguei o Wi-Fi, usei a Internet móvel, escutei música, acessei redes sociais, aumentei e diminui o brilho durante o dia, entre outras ações. Cheguei em casa quase às 19 horas com o índice ainda em 56%. Vale lembrar que o recurso economia de bateria estava desligado. Confira em detalhes a regressão da bateria em uso diário:

7h 48 min: ainda em 100%

8h 40 min: em 91%

8h 43 min: em 90%

13h 51 min: em 80%

18h 44 min: em 56%.

O segundo teste foi uma prova de fogo. Quis analisar o desempenho do C55 em uso intenso, sob condições bem fora do habitual. Para isso, desativei qualquer recurso de economia de bateria, coloquei o brilho no máximo e deixei o aparelho reproduzindo um vídeo do YouTube com 24 horas de duração. Ao final, o C55 resistiu ligado por quase 9 horas. Veja em detalhes o desempenho da bateria em uso intenso:

9h 43 min: 100%

10h 01 min: ainda em 100%

10h 09 min: 99%

10h 14 min: 98%

10h 24 min: 96%

11h 05 min: 89%

12h 29 min: 74%

14h 22 min: 53%

14h 41 min: 50%

16h 08 min: 34%

17h 11 min: 20%

17h 37 min: 14%

17h 56 min: 10%

18h 20 min: 5%

18h 24 min: 4%

18h 28 min: 3%

18h 35 min: 2%

18h 46 min: descarregou

O último teste foi a recarga de 0 a 100%. Aproveitei o mesmo dia do teste anterior, porque, até então, o C55 nunca tinha descarregado comigo nesse tempo de uso. Diferente do que a Realme promete, o celular chegou aos 100% de bateria em 73 minutos de recarga, ou em 1h 13 min — 10 minutos a mais do que o prometido. Confira a progressão de recarga:

19h 17 min: 1%

19h 18 min: 3%

19h 19 min: 4%

19h 19 min: 4%

19h 20 min: 7%

19h 26 min: 18%

19h 31 min: 25%

19h 44 min: 46%

19h 52 min: 60%

20h 10 min: 87%

20h 21 min: 96%

20h 30 min: 100%

Som

O Realme C55 possui um modo "ultravolume", que eleva a capacidade máxima de som a 200%, proporcionando um som bem alto. Um ponto em que o celular decepciona bastante, entretanto, é no quesito microfone. Para áudios de WhatsApp, ele até manda bem, mas em vídeos a qualidade cai consideravelmente.

Fiz o teste em dois ambientes: em lugar aberto, com um show rolando, e dentro do meu quarto, fechado e sem barulhos externos. Em ambos o resultado foi insatisfatório. No primeiro caso, o som ficou inaudível e bem ruim; no segundo, ele captou um eco que nem existia no ambiente. Então, se gravação de vídeos é um ponto importante para você, avalie bem se vale investir no C55.

Android e recursos extras

O C55 traz recursos como Bluetooth 5.2, e Wi-Fi dual band e tecnologia NFC, para pagamentos por aproximação — algo que nem sempre aparece em celulares de entrada. A impressão digital fica disposta na lateral do aparelho, no botão de energia.

Um ponto em que o C55 deixa bastante a deseja é a falta de conectividade à rede 5G, que já conta com mais de 10 milhões de usuários em apenas um ano. Isso pode pesar na escolha do consumidor que preza por Internet móvel com maior velocidade.

O leitor de impressão digital do Realme C55 fica na lateral do aparelho, no botão de energia

Por outro lado, um ponto de destaque é o que o C55 roda Android 13 de fábrica. A última versão do sistema operacional do Google é acompanhado da interface própria da marca, a Realme UI 4.0. Aqui, aproveito para pontuar a única coisa que me desagradou neste quesito: o Glance, aplicativo de notícias próprio da Realme que, mesmo desativado, aparecia de forma inconveniente no visor.

Realme C55 vale a pena?

O Realme C55 se apresenta como um ótimo celular se pensarmos em seu preço, que é de R$ 1.199 no varejo online. Mas, para além do valor investido, há alguns prós e contras no aparelho que devemos considerar. Os pontos positivos ficam para a bateria potente, a ótima performance e o sistema operacional atualizado.

No entanto, o C55 decepciona quando o assunto é som, que sai ruim em filmagens; câmera frontal, cuja qualidade é inferior; e conectividade, porque não há conexão à Internet de quinta geração. Portanto, pese a importância desses aspectos para você e veja se a balança pende mais para o lado negativo ou positivo antes de comprar.

8.3 É um bom celular para sua faixa de preço. Tela 9 Design 9 Câmeras 7 Desempenho 10 Bateria 10 Som 5