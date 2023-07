Samsung CU7700 em review: smart TV une recursos modernos e baixo custo

A Samsung CU7700 é uma smart TV 4K da linha Crystal UHD da Samsung que une qualidade de imagem e recursos avançados a um preço acessível. Lançado em junho de 2023, o modelo conta com a tecnologia de imagem HDR e promete uma ótima visualização com o processador Crystal 4K. Atrativa para quem assiste a streaming , a CU7700 reúne todos os conteúdos das plataformas na mesma interface, de maneira personalizada. A TV conta ainda com os assistentes virtuais Alexa e Bixby , que prometem facilitar a navegação, e vem com a plataforma Samsung Gaming Hub , que permite jogar online mesmo sem ter um console.

Com todos estes recursos, a TV promete agradar a diversos tipos de consumidores e chega ao mercado como uma opção de entrada bastante competitiva. Disponível em tamanhos de 43", 50", 55", 58", 65", 70" e 75", a Samsung CU7700 pode ser encontrada por a partir de R$ 1.899 no varejo online. O TechTudo testou a versão de 55 polegadas e conta, a seguir, tudo o que você precisa saber antes de comprar a smart TV.

Design

A Samsung CU7700 é uma smart TV de bordas finas que dão a sensação de uma tela "infinta", o que é um atrativo para quem gosta de ter a sensação de cinema em casa, especialmente nos tamanhos maiores. O aparelho pode ser instalado diretamente na parede ou pode ser posicionado sobre um móvel, como foi feito no nosso teste. O processo é bastante simples e pode ser feito por uma ou duas pessoas, a depender do tamanho da televisão, em poucos minutos.

Para instalar a televisão, basta encaixar os dois pés que vêm na caixa na parte de trás do dispositivo. Eles têm formato de canaletas e, por isso, também podem ser usados para esconder os cabos da televisão, privilegiando um visual mais limpo na sala. Feito isso, basta conectar o cabo de rede à TV e, depois, plugar o aparelho na tomada para começar a usar.

Qualidade de imagem e som

A smart TV da Samsung apresenta qualidade de imagem e som satisfatórios e condizentes com o segmento 4K. Para quem já está acostumado com a resolução Ultra HD, a Samsung CU7700 apresenta uma imagem que promete ser ainda mais atrativa. Com a tecnologia HDR, a tela é capaz de exibir imagens com mais brilho e nitidez, enquanto o recurso de Realce de Contraste aumenta a sensação de profundidade e deixa as cores mais vivas.

Especialmente perceptíveis em imagens de natureza, as tecnologias oferecem cores vibrantes e chamativas, que prometem uma experiência de visualização mais imersiva aos espectadores. Junto ao processador 4K da Samsung, responsável por fazer o upsacaling de conteúdos para a resolução UHD, os recursos de imagem conferem qualidade de reprodução adequada para todo tipo de conteúdo. Além disso, é possível ativar o modo Filmmaker, que promete exibir filmes e séries conforme eles foram pensados pelos criadores.

Vale ressaltar, no entanto, que, por se tratar de um modelo de entrada, a Samsung CU7700 não conta com tecnologias avançadas presentes em outros modelos da marca. TVs da linha QLED, por exemplo, usam a tecnologia de pontos quânticos para proporcionar uma imagem ainda mais colorida e realista. Neste sentido, a Samsung CU7700 oferece uma visualização mais básica, mas suficiente para agradar o espectador médio. No entanto, quem já tem uma TV 4K e busca por um upgrade tende a encontrar em outros modelos uma diferença maior em termos de qualidade de imagem.

Quanto ao som, a fabricante promete uma experiência mais imersiva com os recursos de Som em Movimento e Sincronia Virtual, que se aproximariam de um áudio 3D. Nos nossos testes, a qualidade do som se mostrou perceptível e bastante adequada, mas, sem o auxílio de uma soundbar, a promessa de um som tridimensional não se concretizou. No entanto, considerando que a TV é um modelo de entrada, os alto-falantes da Samsung CU7700 oferecem uma experiência som esperada e condizente com a categoria.

Sistema operacional e navegação

A Samsung CU7700 conta com o sistema operacional Tizen, exclusivo das smart TVs da Samsung. Quem já está acostumado às TVs mais antigas da marca, no entanto, vai se surpreender com a CU7700. O aparelho de 2023 conta com uma versão muito mais intuitiva do Tizen, que tem como principal destaque o Smart Hub Tizen Samsung. Nesta, que é a interface principal do sistema, o usuário consegue visualizar todos os conteúdos recentes a que assistiu de cada plataforma de streaming e ainda recebe sugestões de acordo seus hábitos de uso.

Para quem gosta de assistir a filmes e séries, este é um diferencial bastante relevante da CU7700. Ao ligar a televisão, um pequeno quadrado exibe uma miniatura do último conteúdo reproduzido no topo da tela, bastando um clique para continuar a assistir de onde parou. Além disso, poder visualizar algumas opções do catálogo das plataformas em um menu único, sem precisar acessar cada aplicativo, torna a navegação muito mais simples.

O controle remoto da televisão também torna a experiência mais intuitiva. Ele conta com botões específicos de alguns dos principais streamings do mercado brasileiro, como Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video, além do Samsung TV Plus, plataforma de conteúdo própria da Samsung. Outro destaque relacionado ao controle é a ausência de pilhas. Pensado para a sustentabilidade, o dispositivo faz a recarga por meio da luz ambiente.

Além disso, é possível navegar pela smart TV com a ajuda dos assistentes virtuais Alexa e Bixby. Nos testes, tive uma boa experiência com a Alexa. Basta segurar o microfone do controle remoto e dar um comando para utilizar a assistente. Ela pode ser útil na hora de abrir e fechar aplicativos ou para encontrar conteúdos específicos. No entanto, nem sempre a assistente compreendeu corretamente os comandos solicitados.

Recursos

Além dos assistentes virtuais, a CU7700 conta com outros recursos inteligentes. Assim como os aparelhos mais atuais da Samsung, a smart TV também é compatível com o aplicativo Samsung SmartThings. O app funciona como um hub de gerenciamento para casas conectadas, que permite controlar e definir rotinas para cada aparelho.

Outro recurso próprio da Samsung é o Samsung TV Plus, uma plataforma que reúne mais de 60 canais de notícias, entretenimento, filmes e séries. O serviço não requer assinatura e conta com uma programação diversa que pode ser navegada por categorias, de maneira bastante intuitiva, e que funciona muito bem. É possível assistir a produções como a série The Shield e a novela Os Dez Mandamentos, assim como os canais CNN Brasil e Receitas Fast.

Além disso, a Samsung CU7700 conta com a plataforma Samsung Gaming Hub. O recurso, presente nas smart TVs da marca lançadas a partir de 2022, permite que os usuários joguem sem o uso de um console. A plataforma oferece compatibilidade com os serviços de jogo por nuvem Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, da Nvidia. Para jogar, basta fazer login na conta de um dos streamings e conectar um controle Bluetooth à televisão.

De acordo com a fabricante, o catálogo do Gaming Hub conta com mais de mil títulos. Da mesma forma que na interface inicial da TV, no menu do Samsung Gaming Hub é possível ver uma prévia do catálogo dos serviços de cloud gaming e acessar de maneira rápida os últimos títulos jogados. Nos testes com o Xbox Cloud Gaming, em jogos como Forza Horizon 5, Overcooked e Rainbow Six Siege, tive uma boa experiência de uso, apenas com pequenos e rápidos delays no Forza. A plataforma é bastante responsiva e intuitiva, sendo uma ótima opção de entretenimento da TV.

Conclusão

A Samsung CU7700 é uma opção bastante completa de smart TV de entrada. Com o Realce de Contraste e o HDR, o aparelho oferece uma imagem nítida e de cores vibrantes que aproveitam o melhor da resolução 4K. Já o sistema de som promete uma experiência mais imersiva em conjunto com uma soundbar, mas oferece o básico com qualidade por meio dos alto-falantes. Além disso, a navegação simplificada da interface Tizen e a conexão com a Alexa são outros pontos de destaque.

Para completar, a TV ainda conta com o Samsung Gaming Hub, que faz do produto um "2 em 1" ideal para quem gosta de jogar, mas não pode gastar com uma smart TV e um console. Apesar de não ter tecnologias avançadas de imagem e som presentes nos modelos QLED, Neo QLED e OLED, a Samsung CU7700 entrega uma experiência de alta qualidade e se destaca por seu custo-benefício. Repleta de recursos úteis e sendo vendida por a partir R$ 1.899, a CU7700 é uma boa escolha de TV 4K para o espectador médio.

