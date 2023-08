Armored Core 6 traz muito desafio e profundidade de gameplay; testamos

O game busca fazer jus às expectativas dos fãs com uma jogabilidade intensa e centrada na montagem minuciosa de robôs, algo fundamental para superar os desafios da campanha. Nos últimos anos, a desenvolvedora adquiriu muita experiência e não poupou esforços para aplicar a sua assinatura, com bastante desafio e diversidade de estilos de jogo, para atrair uma nova geração de fãs. O TechTudo testou a versão completa do game e conta os detalhes no review completo de Armored Core 6: Fires of Rubicon. Confira:

Em Armored Core 6, os jogadores precisam montar um robô minuciosamente e partir em missões — Foto: Divulgação/Bandai Namco

História de Armored Core 6

Armored Core 6 se passa em Rubicon 3, um planeta que foi o epicentro de um grande incêndio por conta de uma substância natural chamada de Coral. A humanidade a utilizaria como um valioso recurso de energia para inaugurar uma nova era tecnológica, mas a catástrofe foi extremamente mortal e envolveu os sistemas estelares no entorno do planeta, espalhando uma severa contaminação.

Cerca de meio século depois, traços do Coral voltaram a emergir no planeta e isso chamou a atenção de corporações gananciosas e rebeldes, transformando Rubicon num palco para conflitos sangrentos. Entre os interessados na substância está Handler Walter, que é o superior do personagem principal. O jogador assume o controle de um humano aprimorado de quarta geração, que atua como um mercenário independente e atende pelo código C4-621.

Desprovido de livre-arbítrio, C4-621 é enviado até Rubicon para se infiltrar clandestinamente no planeta, buscar uma licença de piloto válida e traçar sinais do Coral. Dessa forma, o jogador aceita pedidos de diferentes grupos, em meio aos conflitos de interesse, para mascarar sua verdadeira missão.

Em Armored Core 6, os jogadores controlam um mercenário independente que se infiltra ilegalmente no planeta Rubicon — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Como o personagem principal é tratado apenas como um “cão militar”, a história começa um pouco devagar e até mesmo confusa, pois é preciso aceitar pedidos de várias facções diferentes. Não podemos entrar em detalhes para não estragar surpresas, mas, já ao fim do primeiro capítulo, existe um ponto de virada que instiga bastante a curiosidade e que torna a narrativa muito mais interessante.

O jogo traz apenas cinco capítulos, mas cada um é composto por uma boa variedade de missões e tem uma ótima duração. Nos nossos testes, por exemplo, foram necessárias 28 horas para zerar a campanha pela primeira vez. Além disso, é importante notar que as atividades não ficaram cansativas em momento algum, já que elas são bem diversificadas. A maior parte desse tempo também se deve às lutas contra chefes, que falaremos mais nas linhas a seguir.

Em certos momentos, também há missões que obrigam o jogador a escolher entre uma e outra decisão, abrindo novos desdobramentos no enredo. Elas também costumam definir quem serão os aliados do protagonista a partir daquele ponto. Por esse motivo, o jogo traz três finais possíveis e valoriza bastante o fator replay. Vale mencionar que os textos estão localizados em português do Brasil, seguindo a tendência de outros títulos publicados pela Bandai Namco.

Um robô para chamar de seu

Um dos grandes diferenciais da franquia Armored Core é a possibilidade de montar um robô de combate com um grande nível de detalhes. Isso é algo que afeta não somente a estética, mas também os controles, sistemas e funcionalidades em campo. O jogador também precisa se atentar ao peso da sua máquina, para não exceder a carga máxima, e ao fornecimento de energia, equipando geradores capazes de alimentar todo o maquinário. Isso é algo presente na saga desde o seu início, em 1997.

Uma das peças mais importantes da montagem são sem dúvidas as pernas. Isso porque elas definem basicamente o arquétipo do robô, quase como se fossem uma classe. Como a gameplay tem um foco bastante acentuado na movimentação em oito eixos e em verticalidade, esses membros definem a carga que você deve suportar e como você quer controlar sua máquina. O jogo traz breves lições de treinamento que explicam suas diferenças e ainda recompensam o usuário com novas peças.

Os jogadores têm várias opções de personalização em Armored Core 6 que afetam não apenas a estética, mas a funcionalidade — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Também é possível equipar dois tipos de armas principais nos braços, como sabres, rifles e metralhadoras, além de duas armas de apoio nos ombros, incluindo lançadores de mísseis e granadas. Conforme o jogador sobe nos ranques e completa missões, novos itens ficam disponíveis para compra na loja. Embora os cenários não sejam muito grandes, eles ainda assim recompensam os jogadores mais exploradores, já que muitas peças escondidas podem ser encontradas.

Em outras palavras, o progresso não está atrelado a um nível, mas sim às peças que são equipadas ao Armored Core. Caso o jogador se depare com uma missão muito difícil ou acabe empacado em algum chefe, a solução provavelmente estará na montagem. É possível mexer até mesmo no sistema operacional, destravando técnicas e benefícios muito úteis ao robô, como mitigação de dano, escudos e aprimoramento de kits de reparo.

Se tudo isso parece muito complexo à primeira vista, saiba que realmente é. Mas não quer dizer que não seja divertido. A chave está na experimentação, pois todas as mecânicas têm um propósito e são igualmente úteis. Dessa forma, o jogador consegue enxergar com mais clareza o seu estilo de gameplay e se equipar de acordo com as missões.

Punitivo e satisfatório

A From Software colocou sua clássica fórmula punitiva em Armored Core 6: Fires of Rubicon, assim como em Dark Souls e Elden Ring. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que não gosta desse estilo de jogo mais desafiador, provavelmente vai se frustrar bastante com o game. Isso acontece especialmente contra os chefes, que têm golpes com caixas de colisão gigantescas e que chegam a cobrir boa parte da arena.

As leis que norteiam o jogo em qualquer situação de dificuldade são: observar e aprender. Todos os padrões de ataque têm respostas, que podem estar na movimentação do jogador, nas janelas de tempo para contra-atacar ou principalmente na montagem do robô. Também é importante lembrar que a verticalidade tem um papel fundamental no game, então se movimentar apenas para os lados não é uma boa ideia.

As batalhas contra chefes em Armored Core 6 são viscerais e exigem muita observação e adaptação — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Durante os testes, houveram combates que chegaram a travar o progresso por duas ou até três horas devido à dificuldade, especialmente contra os primeiros chefes. É natural que nem todos os jogadores estejam dispostos a embarcar em um jogo tão desafiador, e não há problema nenhum com isso. Mas basta se familiarizar mais com os sistemas para contornar as situações e entender melhor o que está acontecendo na tela.

O game também coloca o usuário constantemente contra outros Armored Cores, resultando em combates bastante desafiadores. Porém, o interessante é que entender o próprio robô e seus arquétipos também ajudam a enfrentar esses inimigos, pois o funcionamento é idêntico e permite reconhecer fraquezas. Por exemplo, foi possível vencer algumas lutas observando apenas o uso da propulsão do robô inimigo, que uma hora se esgotava e o impedia de esquivar de disparos mais danosos.

Armored Core 6 traz a mesma filosofia de lançamentos recentes da From Software e é bastante desafiador — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Todos os adversários têm uma barra de atordoamento que, uma vez que chega ao limite, os deixa incapacitados. Todo o dano desferido neste momento também é maximizado e pode garantir muita vantagem na batalha, então o usuário deve decidir se quer gastar seu armamento para atordoar rápido ou guardar as técnicas mais poderosas para causar dano posteriormente. Só é importante tomar cuidado, pois o seu próprio Armored Core também tem uma barra de atordoamento.

Por fim, o jogo traz um modo online em que é possível enfrentar outros jogadores. No entanto, a funcionalidade não esteve disponível durante os testes, já que os servidores ficaram desligados até o momento da publicação do texto. Portanto, não é possível entrar em detalhes sobre qualidade da conexão, que costuma ser um problema em jogos da From Software, ou modalidades disponíveis.

Visuais e desempenho

Armored Core 6: Fires of Rubicon pode decepcionar aqueles que esperam gráficos que utilizem toda a potência das plataformas atuais, já que se trata de um game para duas gerações de consoles. Apesar disso, o jogo traz visuais bastante satisfatórios, mas fica claro que o objetivo foi garantir o melhor desempenho no maior leque de plataformas possível.

Os nossos testes aconteceram no PlayStation 5 (PS5) e, mesmo assim, foi possível perceber algumas quedas na taxa de quadros, sobretudo em missões que continham cenários com efeitos de névoa ou tempestades de areia muito densas. Por sorte, esses casos foram uma exceção e o jogo conseguiu manter um bom desempenho na maior parte tempo.

Vale a pena?

Armored Core 6: Fires of Rubicon é sem dúvidas a continuação que os fãs aguardam há muito tempo. Todas as características que moldaram a série ao longo dos anos marcam presença, mas agora aliadas à expertise da From Software, que se consolidou como uma das desenvolvedoras mais aclamadas da atualidade. Isso significa que o jogo representa um grande salto técnico, tendo em vista que Dark Souls 2 sequer existia até o lançamento do seu antecessor, Armored Core V.

Esse é um jogo que valoriza todo o tempo investido pelo usuário, seja na montagem dos robôs ou no aprendizado de suas mecânicas. Por isso, os entusiastas de games desafiadores e com grande margem para personalização podem encontrar aqui um possível novo jogo favorito. A existência de três finais também incentiva que os players revisitem a história e descubram mais estratégias. Já aqueles que não se compadecem da receita punitiva da From Software podem se frustrar rapidamente e abandonar a jogatina.

9 Um grande retorno! Gameplay 10 História 8 Gráficos 8 Desempenho 8.98 Conteúdo 10

