Galaxy Z Flip 5 em review: tela externa grande, upgrades modestos

Galaxy Z Flip 5 é um dos mais recentes celulares dobráveis da Samsung . Revelado no fim de julho junto ao Galaxy Z Fold 5 , o smartphone chegou com tela externa quase duas vezes maior que a da geração anterior — são 3,4 polegadas, contra 1,9 polegada do Z Flip 4. A fabricante sul-coreana também investiu no desempenho do aparelho, que inclui em sua ficha técnica o poderoso Snapdragon 8 Gen 2 , processador top de linha mais recente da Qualcomm . Além disso, o Z Flip 5 recebeu melhorias na dobradiça, que foi redesenhada: agora, o celular não fica mais com um vão entre as telas quando fechado. Nos demais aspectos, porém, ele segue praticamente igual ao Z Flip 4.

Aposentei o meu celular por 15 dias para testar o Galaxy Z Flip 5 e, no geral, tive uma ótima experiência. Com design elegante e desempenho competente, o dobrável chegou ao Brasil com preço de lançamento de R$ 7.999 — uma cifra que pode desanimar potenciais compradores. Nas próximas linhas, conto as minhas principais impressões sobre o Galaxy Z Flip 5, para que você avalie se vale a pena investir no dobrável da Samsung. Continue a leitura para descobrir.

Galaxy Z Flip 5 entreaberto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Ficha técnica do Galaxy Z Flip 5

Tamanho da tela: 6,7 polegadas (interna) e 3,4 polegadas (externa);

6,7 polegadas (interna) e 3,4 polegadas (externa); Resolução da tela: Full HD+ (interna) e 720 x 748 pixels (externa);

Full HD+ (interna) e 720 x 748 pixels (externa); Tecnologia do painel: AMOLED Dinâmico 2x (interna) e Super AMOLED (externa);

AMOLED Dinâmico 2x (interna) e Super AMOLED (externa); Câmeras traseiras : principal de 12 MP e ultrawide de 12 MP;

: principal de 12 MP e ultrawide de 12 MP; Câmera frontal: 10 MP;

10 MP; Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento: 256 GB ou 512 GB

256 GB ou 512 GB Capacidade da bateria: 3.700 mAh

3.700 mAh Leitor de impressões digital: sim (lateral)

sim (lateral) Certificação: IPX8 (proteção contra água)

IPX8 (proteção contra água) Sistema: Android 13, com interface One UI 5.1.1

Android 13, com interface One UI 5.1.1 Cores: verde claro, grafite, creme, rosa, verde, amarelo, azul e cinza

verde claro, grafite, creme, rosa, verde, amarelo, azul e cinza Lançamento: 26 de julho de 2023

26 de julho de 2023 Preço de lançamento: R$ 7.999

Veja fotos do Galaxy Z Flip 5, o novo dobrável da Samsung

Tela interna do Galaxy Z Flip 5 tem 6,7 polegadas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 2 de 21

Vinco na tela do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Câmera traseira do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 4 de 21

Traseira do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Galaxy Z Flip 5 entreaberto, com destaque para as laterais — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 6 de 21

Galaxy Z Flip 5 entreaberto, com foco na parte inferior da traseira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Galaxy Z Flip 5 entreaberto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 8 de 21

Galaxy Z Flip 5 fechado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Galaxy Z Flip 5 fechado, com foco na dobradiça — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 10 de 21

Tela externa do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Multi Widget View na tela externa do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 12 de 21

Galaxy Z Flip 5 dobrado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

WhatsApp na tela externa do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 14 de 21

Galaxy Z Flip 5 no bolso — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Pré-visualização da câmera traseira na tela externa — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 16 de 21

Selfie tirada usando a câmera traseira do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tirando selfie com a câmera traseira do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 18 de 21

Tirando selfie com a câmera frontal do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tirando selfie com a câmera frontal do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 20 de 21

Tirando foto com a câmera traseira do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Falando ao telefone no Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo
Celular chegou com tela externa de 3,4 polegadas, processador Snapdragon 8 Gen 2 e nova dobradiça; veja detalhes do design do Z Flip 5

Design

Em termos de design, pouca coisa mudou por fora do Galaxy Z Flip 4 para o Z Flip 5 — com exceção, claro, da expansão da tela externa, sobre a qual falaremos mais tarde. O dobrável permanece com confecção em alumínio, bordas levemente arredondadas e peso leve, de 187 gramas. Um pouco menor que o Motorola Razr 40 Ultra — são 165,1 mm de altura contra 170,83 mm do rival —, o smartphone é confortável de usar e cabe em qualquer bolso quando dobrado.

Espessura do Galaxy Z Flip 5 aberto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Por dentro, porém, houve uma mudança mais significativa: o Z Flip 5 ganhou uma nova dobradiça. A peça está mais resistente e tem design de trilho duplo, de forma que o celular não fica mais com vão entre as telas quando dobrado.

Galaxy Z Flip 5 entreaberto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Segundo a Samsung, o formato também ajuda a reduzir o vinco no ponto em que a tela é dobrada, mas eu ainda achei a marca bem aparente. Ela é relativamente discreta, mas me incomodou na hora de visualizar conteúdos mais claros, e também quando precisei tirar fotos em ambientes de maior luminosidade, sob certos ângulos. No fim das contas, porém, você acaba se acostumando.

Vinco na tela do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O Galaxy Z Flip 5 desembarcou no Brasil em quatro opções de cores: creme, grafite, verde claro e rosa. Quem adquirir o smartphone pela loja online da Samsung poderá escolher ainda entre outras quatro opções exclusivas: azul, verde, cinza e amarelo. O modelo que testamos veio na cor rosa.

Galaxy Z Flip 5 no bolso — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tela externa

Aqui está a principal inovação do Galaxy Z Flip 5. No lugar de uma telinha de 1,9 polegada, destinada principalmente para ações rápidas, o dobrável ganhou uma tela externa muito mais útil, com 3,4 polegadas, tecnologia Super AMOLED e proteção Gorilla Glass Victus 2. O posto de maior display externo do mercado, porém, fica com o Razr 40 Ultra, por uma diferença de 0,2 polegada.

A tela externa é altamente personalizável. Você pode escolher entre diversas opções de papel de parede e relógio, além de adicionar widgets, que incluem previsão do tempo, agenda, contatos favoritos, alarme, carteira e mais. A navegação por eles pode ser feita ao deslizar o dedo para os lados ou ao fazer o gesto de pinça, que aciona o interessante modo "Multi Widget View". Com ele, você não se perde entre os widgets — não importa quantos adicione. Também é possível visualizar notificações e, inclusive, responder mensagens de WhatsApp.

Multi Widget View na tela externa do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Apesar de todos esses acertos na experiência do usuário, a Samsung começa a vacilar neste quesito ao esconder a opção de adicionar aplicativos à tela externa dentro da seção "Labs", em "Recursos avançados", nas configurações do celular. Faria muito mais sentido a opção estar nas configurações de personalização da tela externa. Além disso, após habilitar o recurso, não é todo app que você poderá adicionar lá — entre as opções suportadas estão Google Maps, Netflix e WhatsApp.

WhatsApp aberto na tela externa do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Se quiser ter acesso rápido a algum aplicativo fora da lista suportada pela Samsung, você precisará baixar um aplicativo chamado Good Lock, disponível na Galaxy Store. Após o download, vá até a opção “I <3 Galaxy Foldable” e selecione “Launcher Widget” para escolher até oito apps para serem abertos na tela externa. O passo a passo não é difícil, mas a Samsung poderia ter facilitado as coisas trazendo uma ferramenta nativa e em português — assim como fez a Motorola no Razr 40 Ultra.

Tirando selfie com a câmera traseira do Galaxy Z Flip 5 graças à tela externa — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Ainda falando de experiência do usuário, outro ponto negativo é a continuidade. Ao fechar o Razr 40 Ultra, o sistema pergunta se você quer que os aplicativos abertos na tela interna abram na externa. Isso permite, por exemplo, que você chame um carro no Uber com o celular aberto e, ao fechá-lo, acompanhe o trajeto do motorista na telinha. No Z Flip 5 isso não acontece, uma vez que nem todos os apps são compatíveis com o display externo.

Preciso ser justa e dizer que nem todos os apps rodavam perfeitamente na tela externa do Razr 40 Ultra, claro. No entanto, penso que a escolha de usar ou não um software com a interface "espremida" deve ser do usuário. Caberia à Samsung oferecer essa opção.

Tela interna

Na parte interna, o Galaxy Z Flip 5 segue com tela de 6,7 polegadas com tecnologia AMOLED Dinâmico 2X, taxa de atualização de 120 Hz e suporte ao HDR10+. A diferença em relação à geração anterior fica por conta do nível de brilho, que saltou de 1.200 para 1.750 nits. Na prática, o display entrega imagens fluidas, cores vívidas e ótima experiência de visualização, mesmo sob luz solar.

Tela externa do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Câmeras

O conjunto de câmeras do Galaxy Z Flip 5 não trouxe novidades em relação à geração anterior e segue com sensores traseiros de 12 MP — um wide e outro ultrawide. Com abertura de f/1.8, a câmera principal entrega fotos de ótima qualidade em ambientes bem iluminados, com detalhes nítidos. Como de praxe nas câmeras de celulares Samsung, as cores dos registros são bem vívidas e saturadas. Na galeria abaixo, veja fotos tiradas durante o dia com o Z Flip 5.

Cliques diurnos com a câmera principal Galaxy Z Flip 5

Foto de ipê e manacá tirada com Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo 2 de 7

Foto de rua tirada com Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Publicidade 7 fotos 3 de 7

Foto de rosa tirada com Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo 4 de 7

Foto de dente de leão tirada com Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Publicidade 5 de 7

Foto de plantação de alface tirada com Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo 6 de 7

Foto da Redação do TechTudo tirada com o Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Publicidade 7 de 7

Foto de funko pop da Taylor Swift tirada com o Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo
Dobrável entrega fotos nítidas, com cores vivas e bem contrastadas

À noite os resultados seguem bons. A câmera do Z Flip 5 reconhece a baixa luminosidade e ativa automaticamente o modo noturno, que gera resultados bem expostos e com cores igualmente vivas. A preservação de detalhes dos cenários é outro ponto positivo. No modo noturno dedicado, porém, a coisa muda um pouco de figura. Em algumas fotos, perderam-se um pouco os detalhes, e as luzes ficaram estouradas, com um efeito meio "fantasmagórico".

Foto de rua tirada com o Galaxy Z Flip 5 sem modo noturno dedicado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Foto de casa tirada com o Galaxy Z Flip 5, com modo noturno dedicado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Apesar de o Galaxy Z Flip 5 não ter uma lente própria para zoom, o zoom digital de 10x faz um bom trabalho em 2x e um trabalho satisfatório em 4x. A melhor opção para fotos de maior qualidade, porém, continua sendo se aproximar ao máximo do objeto para fazer o clique.

Foto de montanha sem zoom, com zoom de 2x e zoom de 4x tirada com o Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Em relação à câmera ultrawide, a experiência é, essencialmente a mesma. A principal diferença é que a lente é menos clara, com abertura de f/2.2, então os resultados são um pouco mais escuros à noite. Além disso, os resultados têm uma distorção muito leve.

Foto da Redação do TechTudo tirada com a câmera ultrawide do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Foto de jardim tirada com a câmera ultrawide do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Para a câmera frontal, a Samsung reservou os mesmos 10 MP presentes no Galaxy Z Flip 4. A qualidade das selfies é satisfatória, mas eu recomendo usar o sensor apenas para videochamadas. Isso porque, graças à tela flex, é possível usar a câmera traseira para tirar selfies — o que rende registros de muito melhor qualidade.

Selfies tiradas com a câmera frontal do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Nesse caso, a experiência é bem parecida com a do Motorola Razr 40 Ultra: você pode segurar o Z Flip 5 de diferentes formas e simplesmente acenar para a câmera, que reconhecerá o gesto e ativará um cronômetro automaticamente. Independente da posição do celular as selfies sairão sempre quadradas (1x1).

Tirando selfie com a câmera traseira do Galaxy Z Flip 5 graças ao display externo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Um ponto negativo da experiência com o Z Flip 5 é o modo retrato. Ao usá-lo para tirar selfies com fundo desfocado, o recurso exagerou nas doses de bokeh, que ficou bastante artificial. Além disso, a câmera não soube distinguir tão bem o objeto do fundo — meu cabelo cacheado, por exemplo, foi "engolido" pelo desfoque em várias fotos.

Selfie tirada com a câmera traseira do Galaxy Z Flip 5, com modo retrato desativado (esquerda) e ativado (direita) — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Selfie tirada com a câmera traseira do Galaxy Z Flip 5, com modo retrato desativado (esquerda) e ativado (direita) — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Desempenho

O Galaxy Z Flip 5 entrega o que há de melhor e mais moderno quando o assunto é performance. Isso porque ele vem equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, mais recente chip top de linha da Qualcomm. O componente trabalha de forma muito eficiente com os 8 GB de RAM, que podem ser expandidos em mais 8 GB por meio do recurso RAM Plus. Apesar de a possibilidade ser interessante, não vejo motivo que possa justificar a expansão: a memória RAM disponibilizada é suficiente para rodar os jogos e apps mais exigentes sem engasgos.

Traseira do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Aqui preciso pontuar que, em momentos de uso mais intenso, senti o celular esquentar rapidamente. Este é um problema que afeta os smartphones dobráveis: por conta de seu design, a distribuição interna dos componentes não é equilibrada, de forma que a capacidade de dissipação de calor fica comprometida. Como consequência, o lado da placa-mãe e do SoC ("System on a Chip", ou "Sistema em um chip", em português) aquece mais, e o desempenho cai um pouco, para preservar o celular.

Som

O Z Flip 5 vem equipado com dois alto-falantes: um na parte inferior e outro na parte superior do celular. Os speakers entregam um áudio de qualidade, com bom volume, vocais claros e agudos sem distorções — mesmo no volume máximo.

Galaxy Z Flip fechado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Bateria

O Galaxy Z Flip 5 repete a bateria do seu antecessor e traz capacidade de 3.700 mAh. No entanto, como o Snapdragon 8 Gen 2 promete maior eficiência energética, é possível que a nova geração aguente mais tempo longe das tomadas. Como não testei o Galaxy Z Flip 4, não posso cravar se o upgrade do processador realmente faz diferença.

Animação de carregamento na tela externa do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Em um dia de uso intenso, que envolveu mais de três horas assistindo a séries no streaming; captura de fotos por meia hora; consumo de músicas no streaming por uma hora e uso praticamente ininterrupto de redes sociais, com os dados móveis e brilho da tela elevado durante a maior parte do tempo, o Z Flip 5 levou 12h45 para ir de 100% a 15%. Em um dia de uso moderado, o tempo foi de 15h30. O modo economia de bateria não estava ativo em ambos os testes.

De modo geral, você chegará ao fim do dia com alguma bateria — ainda que em nível crítico. No entanto, se começar o dia muito cedo e voltar para casa muito tarde — como em uma vez em que saí às 6h de casa e voltei só às 23h —, você precisará levar o carregador consigo para não ficar na mão. Aliás, o Z Flip 5 vem com carregador de 25 W, que, em meus testes, levou cerca de 1h20 para ir de 0 a 100%.

Carregador de 25 W que acompanha o Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Galaxy Z Flip 5 vale a pena?

O Galaxy Z Flip 5 é um celular bonito e eficiente. O dobrável evoluiu bem nos quesitos dobradiça, desempenho e tela externa, mas não trouxe upgrades significativos em outros aspectos. Além disso, apesar de ter ficado significativamente maior e mais útil, o display externo ainda é limitado, já que não permite rodar qualquer app. Entretanto, se você não importa com esse aspecto ou está disposto a fazer a "gambiarra" com o Good Lock, o Z Flip 5 é uma ótima escolha. Eu só diria para esperar alguns meses até rolar uma promoção, ou até o preço do dobrável cair um pouco.

Traseira do Galaxy Z Flip 5 em destaque — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Por outro lado, se você se importa com a experiência de continuidade e está disposto a coçar o bolso, eu recomendaria a compra do Motorola Razr 40 Ultra, que apresenta especificações e preço muito similares aos do Z Flip 5. Já se você quer um dobrável, mas não pode gastar muito, minha recomendação é o Galaxy Z Flip 4. Ele pode ser encontrado pela metade do preço no varejo online e tem as mesmas câmeras, bateria e tela interna do Z Flip 5. Além disso, o desempenho é muito similar, já que o celular vem equipado com o também potente Snapdragon 8+ Gen 1.

Mas, se você está em busca de especificações de ponta, a saída mais inteligente é investir em outro modelo top de linha. Você pode ter mais gastando bem menos. O Galaxy S23+, por exemplo, está disponível por R$ 4.999 na Amazon.

9.4 Design elegante, desempenho eficiente e tela externa útil – ainda que mais limitada Design 10 Tela interna 10 Tela externa 9 Câmeras 8.5 Desempenho 9.5 Som 10 Bateria 8.5