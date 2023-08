Motorola Razr 40 em review: testamos o dobrável intermediário da marca

Razr 40 é o celular dobrável intermediário da Motorola . Lançado em junho , o aparelho chama a atenção pelo design diferente e versátil, e também traz ficha técnica e desempenho que agradam. Equipado com processador Snapdragon 7 Gen 1, da Qualcomm , o celular tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ao contrário do Razr 40 Ultra , a opção premium da linha, o modelo tem um display externo pequeno, que funciona principalmente para checar notificações. Por outro lado, oferece bateria maior e uma das câmeras traseiras com 64 MP.

O teste com o Razr 40 durou 10 dias e foi uma grata surpresa. O design do celular é bonito e funcional, o aparelho tem câmeras boas, tela com resolução de qualidade e diversos atalhos para melhorar o uso. O preço sugerido pela Motorola é de R$ 4.949 — valor alto para um telefone intermediário, mas que está na média entre os dobráveis do mercado. A seguir, confira minhas impressões sobre o celular e veja se vale a pena investir no modelo.

Ficha técnica do Motorola Razr 40

Processador: Snapdragon 7 Gen 1 (2,4 GHz Octa-Core)

Snapdragon 7 Gen 1 (2,4 GHz Octa-Core) GPU: Adreno 600;

Adreno 600; Sistema operacional: Android 13;

Android 13; Memória RAM: 8 GB + RAM Boost;

8 GB + RAM Boost; Armazenamento: 256 GB;

256 GB; Peso: 186,6 g;

186,6 g; Tela externa: AMOLED 1,5’’

AMOLED 1,5’’ Tela interna: pOLED 6,9’’ dobrável, 144 Hz;

pOLED 6,9’’ dobrável, 144 Hz; Dimensões (A x L x P): 170, 82 X 73,95 X 7.35 mm (aberto); 88,42 x 73,95 x 15,8 mm (fechado);

170, 82 X 73,95 X 7.35 mm (aberto); 88,42 x 73,95 x 15,8 mm (fechado); Certificação: IP52;

IP52; Bateria: 4200 mAh;

4200 mAh; Câmera traseira: 64MP (f/1.79) + Híbrida (Ultra-wide & Macro) de 13MP (f/2.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps) e Full HD (60 fps);

64MP (f/1.79) + Híbrida (Ultra-wide & Macro) de 13MP (f/2.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps) e Full HD (60 fps); Câmera frontal: 32MP (f/2.45), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps);

32MP (f/2.45), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps); Conectividade: Bluetooth 5.3, NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo, Beidou, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/ 2.4GHz & 5GHz & 6GHz);

Bluetooth 5.3, NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo, Beidou, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/ 2.4GHz & 5GHz & 6GHz); Biometria: leitor de impressões digitais.

Motorola Razr 40 fechado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 2 de 17

Motorola Razr 40 aberto, com incidência de luz solar — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 4 de 17

Motorola Razr 40 aberto em formato de tenda; foco na traseira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 6 de 17

Parte inferior do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 8 de 17

Motorola Razr 40 fechado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 10 de 17

Câmeras do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 12 de 17

Tela interna do Motorola Razr 40 sob luz solar — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 14 de 17

Tirando foto com Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo 16 de 17

Motorola Razr 40 carregando — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Dobrável intermediário premium tem acabamento em couro vegano e tela externa pequena, para visualização rápida de notificações

Design

O design, sem dúvida, é um dos principais destaques do Moto Razr 40. A tela dobrável proporciona maior versatilidade para usar e guardar o celular, que cabe em bolsos e bolsas com mais facilidade quando dobrado. O acabamento do telefone é feito com um plástico texturizado que lembra couro, o que garante uma aparência bonita e dá um toque mais premium ao aparelho. É importante destacar que ele já vem com uma capinha e uma película na tela.

Motorola Razr 40 é um celular intermediário premium com tela dobrável — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Uma vantagem bem legal desse formato é a possibilidade de usar o celular sem precisar segurá-lo em diversas situações, já que uma das partes da tela funciona como suporte. Para ver vídeos e séries, por exemplo, é só colocar o Razr 40 dobrado — como se fosse um notebook — em cima da cama. Além disso, também é possível colocar o celular numa posição em que ele funciona como um tripé para tirar fotos e fazer gravações.

Razr 40 pode ser posicionado semiaberto, em formato de "tenda" — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Outro detalhe importante é que, ao contrário do antigo V3, você não vai conseguir abrir e fechar esse celular com apenas uma mão. A dobradiça é um poucos mais sensível e rígida se comparada com os antigos celulares flip.

Telas

A tela principal deste dobrável da Motorola é bem grande, com 6,9 polegadas, e tem resolução pOLED, que entrega contrastes mais profundos e cores bastante intensas. Outro destaque do display é a taxa de atualização de 144 Hz, frequência ótima para quem gosta de jogar no celular.

Motorola Razr tem tela com resolução pOLED e 144 Hz de atualização — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Vale destacar que, por ser dobrável, o display traz um vinco bem no meio da tela. De forma geral, a marca não incomoda, mas percebi que fica mais aparente na hora de ler textos. Ao dar play em vídeos, porém, ela praticamente "desaparece". Trata-se de algo que só deve incomodar usuários muito exigentes, mas é inevitável em um modelo que abre e fecha.

Vinco na tela interna do Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Ao contrário do Razr 40 Ultra, a tela externa do Razr 40 é pequena e serve principalmente para acessar notificações e configurações sem precisar abrir o aparelho.

Câmeras

Quando o assunto são fotos, as configurações do Motorola Razr 40 são bem satisfatórias. Na traseira, a lente principal tem 64 MP, e a secundária, que atua como ultra-wide e macro, conta com 13 MP. A câmera frontal tem 32 MP, e ambas filmam em 4K.

Conjunto de câmeras traseiro do Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Um recurso interessante do Razr 40 é a possibilidade de pré-visualizar o resultado das fotos na tela externa. Assim, você consegue tirar fotos e gravar vídeos com as câmeras principais e ter uma melhor noção de como você sairá no registro. Além disso, na hora de tirar uma selfie, é mais fácil segurar o celular dobrado. Também é ótimo posicioná-lo sobre uma mesa para fazer um registro, como se fosse um tripé. O sensor tem ainda um atalho bacana: basta colocar a mão na frente da câmera que o Razr 40 aciona o temporizador e tira a foto sem precisar tocar em nenhum botão.

Fotos registradas com as câmeras frontal e traseira do Moto Razr 40 — Foto: Gisele Barros/TechTudo

No geral, todas as imagens que eu registrei apresentaram ótima qualidade, mesmo em ambientes com pouca luz natural. A qualidade dos vídeos foi o que mais me impressionou. Na minha experiência com celulares Android, esse tipo de registro costuma deixar a desejar depois do processamento, o que não acontece com o Moto Razr 40. A possibilidade de desfocar o fundo, com foco no elemento principal, também deixa o vídeo com aspecto mais profissional.

Motorola Razr 40 tem câmera frontal de 32 MP que filma em 4K — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Percebi que as cores parecem um pouco mais frias, mas nada que incomode muito e que não possa ser editado facilmente antes de ser compartilhado em uma rede social. O zoom não é muito poderoso, e as fotos perdem qualidade e nitidez quando ocorre a aproximação.

Bateria

O Razr 40 tem 4.200 mAh de bateria. Nos testes feitos pelo TechTudo, ela teve um desempenho bem satisfatório. No uso geral do dia a dia, conferindo redes sociais, e-mail e mensagens, foi possível passar um dia inteiro sem precisar colocar o celular no carregador. Adicionando o consumo de séries e vídeos a esse uso, a duração é um pouco menor, mas ainda assim é possível chegar ao final do dia com bateria tranquilamente.

Em relação ao carregador, o modelo que vem na caixinha é o Turbo Power de 33W. Ele permite que a carga vá de 0% a 100% celular em menos de uma hora. O aparelho tem suporte para carregamento sem fio de 5W.

Motorola Razr 40 acompanha carregador de 30W e tem bateria de 4.200 mAH — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Desempenho

Este celular é equipado com processador Snapdragon 7 Gen 1, plataforma intermediária da Qualcomm. O chip trabalha em conjunto com 8 GB de memória RAM e fornece um bom desempenho, ideal para executar tarefas do dia a dia com fluidez. Para armazenamento, o dispositivo tem um total de 256 GB, suficiente para guardar muitas imagens, vídeos e demais arquivos.

Motorola Razr 40 vem com Snapdragon 7 Gen 1 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para quem gosta de conectividade, as funções do modo Ready For são bem bacanas. Dá para acessar o telefone facilmente com um computador ou uma TV. Além disso, ele permite fazer o streaming de apps em outros dispositivos, usar o celular como webcam, e fazer o compartilhamento fácil de arquivos com outro celular.

Vale a pena?

O Motorola Razr 40 vale a pena para quem quer um celular dobrável e está realmente disposto a investir em um modelo com esse tipo de design. No geral, é um aparelho versátil, com câmeras boas e ótimo desempenho. Sua versatilidade o torna ideal para usar no dia a dia, e o smartphone se destaca por atalhos e funções extras que facilitam o uso. A fabricante cumpre o que promete.

Motorola Razr é boa opção para quem quer dobrável e está disposto a investir um pouco mais em um celular Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O preço salgado, entretanto, pode desanimar os compradores. Por R$ 4.949, o Razr 40 sai mais caro que o Galaxy Z Flip 4, que já pode ser encontrado no e-commerce a partir de R$ 3.599. Vale ressaltar que o modelo da Motorola sai à frente em quesitos como câmera e tela interna, apresenta visor externo similar e fica um pouco para trás no desempenho. Certamente o preço deve cair com o tempo, como ocorre sempre com esse tipo de produto. De toda forma, é importante avaliar bem o custo-benefício antes de fechar a compra.

9.8 Design bonito e bom desempenho Design 10 Telas 10 Câmeras 9 Desempenho 10 Bateria 10

🎥Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'