Sea of Stars é um bom RPG retrô, mas peca em trazer emoção; veja review

Sea of Stars é um game de RPG produzido pelo Sabotage Studio, o mesmo do jogo The Messenger, lançado em 2018. A produção tenta modernizar clássicos do gênero, com elementos focados em estilo visual e jogabilidade retrô, ainda que traga vários designs e efeitos modernos. Sea of Stars é mais uma aposta neste sentido e carrega alguma qualidade, ainda que com certas ressalvas.

Sea of Stars está disponível em formato digital para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch, com preços a partir de R$ 99,99. Assinantes do Game Pass para plataformas Xbox e PS Plus para plataformas PlayStation podem baixar o game sem custo adicional.

Sea of Stars é um bom RPG retrô, mas pega em trazer emoção para a gameplay; veja review — Foto: Divulgação/Sabotage Studios

Um prólogo para aventura passada

Por algum motivo misterioso, o Sabotage Studio inventou que Sea of Stars é um prólogo para The Messenger. Os dois jogos se passam no mesmo universo, mas quem jogou o anterior sabe que isso pode causar uma estranheza. A explicação é bem simples: The Messenger é um título de ação 2D, ainda que com gráficos retrô, mas que se passa no futuro e com ambientação de tecnologia. Já Sea of Stars tem ambientação clássica de fantasia medieval, ainda que apresente alguns elementos modernos.

Sea of Star se passa no mesmo universo de The Messenger — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Acontece que o enredo de Sea of Stars se passa milhares de anos antes de The Messenger, ainda que isso não seja tão bem explicado ao longo da aventura. Isso, porém, é o de menos. A história, em si, tem pouca relação com o outro jogo da produtora e foca na dupla de protagonistas: um espadachim com poderes do sol e uma monja com habilidades relacionadas à lua. Os dois são as figuras centrais neste universo.

Aqui os heróis são Valere e Zale. Juntos, os dois passam por treinamentos intensos desde criança, por uma ordem que pretende usá-los para uma missão arriscada no futuro. Os dois desenvolvem seus poderes cedo e, com o tempo, vão treinando aos poucos para se estabelecer como grandes guerreiros e exploradores.

O prólogo de Sea of Stars é longo e lento, mas vale a pena passar por esta primeira hora — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Sea of Stars começa bem e com uma narrativa promissora, mas o jogo puxa um pouco o freio para explicar até demais o passado dos protagonistas. Este início consegue ser um pouco lento e chato, mas tudo que vem depois pode valer a pena por quem passar desta primeira hora ou um pouco mais do que isso. Acontece que, da mesma forma que os games que o inspiram, Sea of Stars tem uma narrativa lenta e sem pressa para contar o que acontece ao seu redor. E isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo.

Inspirações claras, mas só isso

Sea of Stars se vende como uma tentativa de modernizar RPGs clássicos. E ele realmente não tem nenhuma timidez em demonstrar isso. Seus desenvolvedores nomeiam games como Chrono Trigger, Breath of Fire, Illusion of Gaia e outros -- só para citar os principais -- como inspirações, e elas são palpáveis a cada novo cenário ou elemento da jogabilidade que aprendemos. A maior delas, contudo, é certamente Chrono Trigger.

Sea of Stars tem grandes inspirações em Chrono Trigger — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O antigo e sempre lembrado RPG da Square Enix inspira as batalhas, combos, animações e ambientes, no geral. Há até mesmo cenas no estilo “anime”, que lembram bastante o que foi feito com relançamentos de Chrono Trigger que vimos no PlayStation, Nintendo DS e outras plataformas que vieram depois do Super Nintendo. Podemos dizer que a referência se paga e é, realmente, bem próxima, mas a todo momento fica aquela sensação de que “falta algo”.

Inspiração por inspiração, há jogos até mesmo modernos que fazem melhor ao emular estilos clássicos. Sea of Stars cresce com o tempo, da mesma forma que Chrono Trigger, mas nada parece original o suficiente para fugir além da nostalgia barata. Mas isso não quer dizer que este não seja um bom jogo, pelo contrário. Sua jogabilidade é decente o suficiente para agradar por algumas boas horas.

Jogabilidade simples e certeira

O maior acerto de Sea of Stars está em sua jogabilidade. Ao mesmo tempo que usa de base elementos de jogos clássicos, se diferencia um pouco em alguns pontos. Há um sistema inteligente de combos e “desmanche” de golpes inimigos com base no que você vai usar para atacá-los. O resto funciona com um timing específico, onde é preciso pressionar o botão para se defender de forma mais precisa ou atacar para tirar um dano extra dos adversários.

A jogabilidade de Sear of Stars é o seu maior acerto — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

As batalhas são em turnos e isso mostra que ainda há espaço para este tipo de RPG no mercado, pois não fica nada chato. Sea of Stars faz embates bons o suficiente para deixar o jogador empolgado e esperando por resultados de combos, habilidades ou ansioso para ver o final de uma luta contra um chefão. No geral, os combates são equilibrados. O game não exige “grind”, aquela prática de realizar várias batalhas aleatórias para subir de nível. Tudo é bem natural em termos de progressão e funciona bem.

Outro ponto de destaque da jogabilidade está na movimentação dos personagens. Os controles são simples e permitem liberdade pelos cenários, seja para escalar um local, nada ou pular. Há ainda o sistema de Relíquias, que, na verdade, são configurações para personalizar a experiência de quem joga, mas são contextualizadas dentro do enredo de Sea of Stars. É bacana que tenham tomado esse cuidado de não ser apenas mais um menu entre tantos outros.

Visual impressiona

Sea of Stars prova que não precisa ser um jogo de motor gráfico moderno ou gráficos 3D de última geração para ser bonito. Como em todo o resto, o RPG quer ser retrô também no visual e oferece uma experiência que lembra, bastante, o que era visto em jogos deste tipo no Super Nintendo e derivados da época.

Visual de Sea of Stars aposta nos elementos retrô e tem um resultado bonito — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

A principal diferença, talvez, é que este é um game de geração atual e faz justiça à categoria, com efeitos de luz impressionantes nos golpes, ambientes e personagens. Não é nada “de outro mundo”, mas é competente o suficiente para ser agradável de olhar e acompanhar. O mesmo vale para a apresentação de design geral.

Porém, um ponto que não agradou tanto foi a trilha sonora e cito isso de forma surpreendente. Parte dela foi composta por Yasunori Mitsuda, que trabalhou em diversos títulos do passado, entre eles Chrono Trigger. O trabalho aqui, contudo, foi pouco inspirado. Algumas melodias são repetitivas e cansativas, ao ponto de querer que uma cena passe logo, para que aquela música mude. Pode agradar uma parcela do público, mas não foi meu caso.

Sea of Stars vale a pena?

Apesar de ser um bom jogo, é possível notar problemas que podem incomodar em Sea of Stars, como a trilha sonora repetitiva ou momentos pouco inspirados da história. O enredo, aliás, deve durar pouco mais de 30 horas nas mãos dos mais exigentes, o que é um bom tempo para um RPG que se baseia em clássicos. Apesar disso, as lutas desempenham um bom papel para um ponto importante do jogo e os personagens são carismáticos o suficiente para querer saber mais sobre eles. Sem falar nos visuais: limpos, bonitos e retrô de forma bem certinha.