Starfield é tudo o que dizem, mas ainda pode chegar à perfeição; testamos

Starfield é um jogo de RPG e aventura desenvolvido pela Bethesda , com data de lançamento marcada para o dia 6 de setembro em Xbox Series X / S e PC (via Steam ), incluso no Xbox Game Pass . O game permite que players naveguem o universo e explorem cerca de mil planetas diferentes, enquanto também descobrem artefatos que podem revelar a verdade sobre um grande mistério da galáxia. Além disso, consegue unir elementos de nomes conhecidos da sua desenvolvedora, como Skyrim , Fallout e até Dishonored .

A história, gameplay e visuais são pontos a serem destacados, mas que não se comparam à quantidade de conteúdos para serem vistos e, principalmente, experimentados. Muito mais do que uma exploração vazia, Starfield oferece uma vasta gama de missões e personagens para interagir, o que o coloca entre os jogos mais completos de todos os tempos. O TechTudo teve acesso ao game e pôde testar suas possibilidades. Veja, a seguir, o review de Starfield feito em Xbox Series X.

Quando lança Starfield? Game chega dia 6 de setembro no Xbox Series X/S, PC e Xbox Game Pass, em mídia digital e física

Uma jornada pelos mistérios do espaço

Starfield acontece no ano de 2330, época em que os humanos já dominam as viagens espaciais e a Terra está praticamente abandonada. A jornada começa no lugar mais oposto possível para um jogo de exploração intergalática: uma mina. O protagonista é um funcionário da Argos Extractors, uma empresa de extração de recursos valiosos para obtenção de lucro. Logo no seu primeiro trabalho, ele se depara com um minério flutuante e é ordenado pelos seus superiores a ir certificar sobre o que se trata.

Porém, ao encostar na pedra misteriosa, o personagem começa a ter visões alucinógenas sobre a galáxia. Por poucos segundos, ele não vê nada além de luzes espaciais e passa a escutar uma música específica. Esse contato poderoso fez com que o protagonista desmaiasse e fosse levado para um hospital, onde ficou até recobrar sua consciência. Ao acordar, é dito para os jogadores que suas memórias foram apagadas, o que abre brecha para a personalização do seu avatar e a escolha de qualidades de acordo com suas antigas lembranças.

Com isso, um homem conhecido como Barrett chega com sua nave, a Frontier, no posto em que o personagem está descansando. Ele se apresenta como um membro da Constelação, um sociedade de exploradores que busca desvendar os mistérios da galáxia, e diz que o protagonista pode ser uma das chaves para a missão do grupo. No entanto, o homem misterioso não foi o único a chegar no local, já que alguns piratas espaciais também se aproximam para capturar o minério e tomar vantagem da nova descoberta.

Após um tiroteio intenso, Barrett convoca o protagonista para a Constelação e entrega sua nave para ele ir até o planeta Jemison, local que abriga a capital da União das Colônias no espaço, a Nova Atlântida. Lá, o personagem é apresentado à sede do grupo de exploradores e aos seus membros, onde descobre que o minério misterioso era, na realidade, um dos vários artefatos espalhados pela galáxia que, se unidos, podem revelar verdades sobre a criação do universo.

No entanto, a Constelação está em posse de somente três desses materiais. Assim, cabe a você iniciar uma jornada pelo espaço para recolher as outras partes que faltam e desvendar o grande quebra-cabeça.

Starfield countdown: espera pelo game está quase no fim

O início de Starfield começa com muita ação e vai direto ao ponto, o que é algo positivo para um game com dezenas de horas de campanha. No entanto, a alta quantidade de informação nos primeiros momentos pode deixar os usuários perdidos, já que o jogo não se preocupa tanto em guardar registros sobre personagens ou acontecimentos nos menus. Ainda assim, é possível descobrir mais sobre locais explorando seus entornos ou perguntando para seus companheiros de viagem, que também não hesitarão em contar um pouco sobre si.

Apesar da qualidade da história, ela atua apenas como um plano de fundo (ou uma justificativa) para a exploração profunda do game. A liberdade que o jogo oferece é de brilhar os olhos, por isso o enredo tem como função direcionar os usuários para escolherem seus próximos passos — algo que incomodou em No Man's Sky na época de seu lançamento, por exemplo. Não há em nenhum momento a pergunta "por que estou jogando Starfield?", dúvida comum em títulos que dependem da criatividade do player.

Aproveite o game do seu jeito

Starfield é definido pela própria Bethesda como um RPG, mas conta com elementos de diferentes gêneros. Gosta de Call of Duty? Então aproveite uma experiência FPS contra forças armadas e monstros espaciais. Prefere os games em terceira pessoa como Gears of War? Você pode mudar a visão em poucos segundos. Passa horas explorando o mundo de Minecraft? Faça isso nos mais de mil planetas espalhados pela galáxia. Em questão de gameplay, o jogo entrega uma experiência exemplar em todas as categorias, com o foco definido de acordo com o estilo favorito do usuário.

Por outro lado, o combate de naves é algo muito presente e complexo, o que pode assustar em um primeiro momento. O jogo segue a fórmula de títulos como Armored Core 6 e permite que o usuário faça melhorias na Frontier, como motores mais rápidos ou poder de fogo aprimorado.

Para isso, é preciso levar em conta o valor das peças, o peso total do veiculo e outras características próprias de cada acessório, o que faz com que Starfield também se inclua no gênero de simulação. Porém, mais uma vez, o game é essencialmente um RPG e baseia várias de suas mecânicas nessa categoria.

Em Starfield, jogadores precisam entrar em combate de naves pelo espaço

O sistema de builds funciona de uma forma diferente em Starfield, já que as "classes" são chamadas de Histórico. Durante a personalização do personagem, você pode escolher suas aptidões de acordo com as memórias perdidas do protagonista, ou seja, qual profissão ou cargo ele tinha antes de encostar no artefato. Por exemplo, o Diplomata conta com habilidades de persuasão e comércio, enquanto a opção de Culinária ajuda na hora de preparar receitas benéficas para a saúde do avatar.

Mesmo assim, ao longo da gameplay, você ainda pode usar pontos de habilidade para desbloquear novos talentos para o personagem. Ou seja, mesmo que tenha escolhido um Histórico focado no combate corpo a corpo (bem ao estilo ninja espacial em Warframe), há a possibilidade de desenvolver aptidões na área de exploração ou ciência. Nos níveis mais altos, seu personagem será capaz de realizar funções das mais variadas categorias, o que será muito útil na jornada.

Por fim, a personalização da aparência é bem profunda. São inúmeros cortes de cabelos e tipos de corpo para experimentar, além da opção de não-binaridade de genêro na criação do protagonista. Para mais, o visual das roupas adquiridas pode ser escolhido desde o início da jornada, algo que para fãs de RPG é um complemento necessário para a experiência. Afinal, ninguém gosta de usar um avatar que não seja a sua cara, e Starfield consegue suprir perfeitamente essa necessidade.

Starfield vai ter lançamento no Xbox Game Pass? Sim, e vai contar com uma área de criação de personagem extensa

Um bonito universo para experimentar

Starfield é um dos jogos com a maior quantidade de conteúdos vistos na história. A quantidade de planetas para conhecer é enorme, mas o que chama mais atenção é o alto número de possibilidades em cada um dos locais. Sempre há uma missão secundária ou história nova para explorar, algo que, segundo os desenvolvedores, pode fazer sua gameplay durar por meses. Ao todo, a produção durou cerca de oito anos — mesma quantidade de Red Dead Redemption 2, por exemplo. Mesmo assim, a quantidade de coisas para descobrir faz parecer que levou ainda mais tempo.

Os gráficos também ajudam no trabalho de imersão do game. A Bethesda utilizou a Creation Engine 2 para produzir o jogo, que oferece uma versão atualizada dos visuais vistos em Skyrim, por exemplo. As paisagens vistas em planetas mais "selvagens" são dignas de admiração, assim como os céus e montanhas de locais mais desertos. A ambientação, somada com a trilha sonora original do game, consegue criar sentimentos únicos durante a história, seja de contemplação por uma nova descoberta ou medo ao entrar em locais fechados e repletos de inimigos.

Nova Atlântida é a cidade principal em Starfield

Logo no começo, os usuários são apresentados ao sistema de viagem rápida, a dobra gravitacional. Porém, a maioria dos planetas não tem nenhuma forma de vida aparente. Como são mil locais diferentes, é normal que algumas ambientações sejam parecidas e tenham o mesmo tipo de recursos para serem adquiridos. Ainda assim, os lugares habitados são mais do que o suficiente e os jogadores podem se preparar para passarem dias explorando cada canto deles.

Algo que realmente incomoda, porém, é a ausência de meios de transporte dentro dos planetas. Viajar galáxias em um piscar de olhos é legal, mas às vezes os jogadores só querem entrar em um carro espacial e dirigir pelas dunas de marte. A mochila a jato ajuda muito na exploração e é adquirida logo nos primeiros momentos de gameplay, mas não se compara, por exemplo, com o Pardal de Destiny 2, uma espécie de moto flutuante que lembra as Speeder Bikes da franquia Star Wars.

Por outro lado, Starfield traz um vasto número de itens para serem encontrados. Em pouco tempo de jogo, os usuários já são apresentados a diferentes tipos de armas, como pistolas, machados de guerra e lasers, além de vestimentas que fornecem atributos de resistência ao seu personagem. Há também vários consumíveis, que podem ser cozinhados ou fabricados, e materiais úteis para a criação de determinados locais de construção, que nem a bancada de Minecraft.

Starfield review: jogo chama atenção pelo seu alto número de conteúdo e pode estar entre os mais completos de todos os tempos

O temível desempenho de 30 fps

A gameplay de Starfield é boa, mas é impactada pela trava de 30 frames por segundo estabelecida pela Bethesda e Microsoft. Essa foi uma medida para não retirar a capacidade gráfica do game, ou seja, os desenvolvedores preferiram priorizar a qualidade visual do que o desempenho.

Apesar de ser um detalhe sentido somente nos primeiros minutos de jornada e que não atrapalha a beleza das paisagens, a fluidez do game poderia ser melhor. Vale lembrar que esse limite de frames acontece em todas as versões, seja Xbox Series X, Xbox Series S ou PC.

E cadê o multiplayer?

Starfield não tem um modo online e, assim como diversos jogos da Bethesda, é um ambiente de exploração singleplayer. Esse não é exatamente um ponto negativo, mas se a falta de direcionamento foi algo ruim em No Man's Sky, a ausência do multiplayer foi com certeza a pior parte do seu lançamento.

Por outro lado, Skyrim não teve multiplayer na sua versão original e manteve o seu brilhantismo. Existiram certos momentos durante a nossa jornada espacial que poderiam ser melhores com um amigo do lado, mas houveram outros que definitivamente a solidão foi nossa melhor companheira.

Starfield vai ser online? Está no XCloud? Campanha não tem multiplayer, mas jogadores podem se ajudar

O game da Bethesda dá a impressão de uma jornada que será muito debatida pela sua comunidade de jogadores, já que é praticamente impossível explorar tudo que o título tem a oferecer sem ajuda. Nomes de peso como GTA 5 e Elden Ring são exemplos de jogos que, apesar de contarem com um modo online, despertaram um sentimento de união coletiva entre os seus usuários, mesmo que fosse cada um em sua própria campanha.

Starfield vale a pena?

Starfield definitivamente entra para a lista de possíveis jogos do ano. Apesar de assustar no começo por sua história profunda e grande quantidade de conteúdo, o game pode se tornar o novo carro-chefe da Bethesda pelos próximos anos. Seus gráficos são bonitos, a gameplay é satisfatória e a exploração interplanetária é algo para ser visto como referência no futuro. A Microsoft ganha um exclusivo de respeito e os assinantes do Xbox Game Pass um título obrigatório para baixar.

Mesmo com alguns problemas pontuais, Starfield é um jogo que chega para ser um refresco para todos aqueles que se decepcionaram com games ambientados no espaço. Além disso, promete agradar os mais diversos públicos, muito por conta da liberdade que seus usuários têm de criar suas próprias jornadas em um universo repleto de possibilidades.

9.2 Obrigatório para todo gamer História 9 Conteúdo 10 Desempenho 8 Diversão 10 Gráficos 9

