Cyberpunk 2077: Phantom Liberty traz a redenção do RPG desde seu lançamento

O Cyberpunk 2077 original foi lançado em 2020 para PS4 , Xbox One e PC, ganhando versões convertidas para PS5 , Xbox Series S e Xbox Series X meses mais tarde. O lançamento era muito aguardado por tudo que prometia, mas saiu com problemas técnicos, bugs e falta de elementos que deveriam estar no jogo. Com o tempo, o game ganhou de novo seu destaque, após várias correções e melhorias implementadas pela CD Projekt Red, sua produtora. Três anos depois, a expansão Cyberpunk 2077: Phantom Liberty chega com a promessa de incrementar ainda mais este universo e ser, enfim, a redenção da saga.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty está disponível apenas para as versões PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, a partir de R$ 100. Veja, a seguir, nossa impressões da DLC, testada na versão do console da Sony.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty traz ator Idris Elba e mais novidades — Foto: Divulgação/CDPR

De volta para Night City

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty tem história de natureza bem diferente do que vimos no jogo original. Sai de cena a trama política voltada para luta de classes e personagens que tentam sobreviver em um mundo distópico e ganha força uma aventura focada em resgate de pessoas importantes com tons de espionagem e sobrevivência em meio ao caos de uma nova área, chamada de Dog Town.

Dog Town em Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Foto: Divulgação/CDPR

Aqui, V, personagem do jogador, é separado de Jonny Silverhand, seu parceiro virtual interpretado por Keanu Reeves. Logo no começo do jogo vemos a inteligência artificial de Silverhand dar lugar a uma nova, chamada de Songbird. Ela alerta V que teremos problemas pela frente e, enquanto entramos em Dog Town, vamos conhecendo mais as proporções gigantescas destes desafios, que envolvem salvar a presidente do país.

Acontece que ela está em um avião que foi abduzido por um grupo poderoso. V tenta não se envolver, mas já é tarde demais quando descobre que está envolta neste caos. Isso acontece logo nos primeiros minutos da expansão e dá o tom do que esperar pela frente. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty passa seu recado: agora o focado está na ação cinematográfica e na narrativa de agitação, similar a outros RPGs de primeira pessoa.

O lendário Idris Elba em Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Foto: Divulgação/CDPR

Vale frisar que, além da história com elementos de thriller policial, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty também traz a estreia do ator Idris Elba, que vive o personagem Solomon Reed. Ele surge pouco tempo depois que a história da expansão começa, da mesma forma que Silverhand aparece no meio do caminho na saga original. Além disso, Reed serve como uma espécie de mentor para o jogador, dando dicas de como sobreviver em Dog Town e também para realizar sua derradeira missão.

Uma nova região

A área de Dog Town é um local inacessível para a polícia de Night City. Ali, apenas gangues locais, criminosos e moradores vagam pelas ruas. Isso significa que a dificuldade da expansão também pode ser um pouco aumentada em relação ao jogo base, já que o jogador não pode contar com as forças da lei para distrair os criminosos. É preciso saber se virar, quando fugir e quando enfrentar, de forma sábia e calculada.

Dog Town traz várias novidades a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Foto: Divulgação/CDPR

O mais interessante é que Dog Town foi adicionada de forma orgânica a Cyberpunk 2077. A CDPR fez um grande favor em incrementar uma área que ainda não tinha nada, mas que, ao mesmo tempo, não era acessível aos jogadores. Ficou natural e muito bem trabalhado. Sem falar que é uma região da cidade completa que tem suas próprias regras, funciona de forma única, não parece uma mera adição gratuita.

Para além disso, saiba que Dog Town também não é tão grande. Não espere nada nem mesmo perto do que é a Night City por inteira. É um lugar bem restrito e que você pode cobrir por inteiro a pé sem grande demora. Ainda assim, a pequena cidade é totalmente populada e não vão faltar personagens para interagir com você por lá, oferecendo missões ou apenas linhas de diálogo que vão te fazer saborear mais momentos engraçadinhos em Cyberpunk 2077.

A Songbird de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Foto: Divulgação/CDPR

Vale mencionar ainda que a área onde reside Dog Town já existia mesmo antes da expansão Phantom Libery ser lançada. Ela podia ser acessada por meio de pequenos bugs na programação, segundo relatos na Internet, mas mostrava uma área inexplorada e ainda em construção. Agora, Dog Town está completa e é acessível apenas para aqueles que comprarem o DLC do jogo, ao menos suas missões e história complementar.

Temos mudanças na jogabilidade?

Nesta expansão, Cyberpunk 2077 se comporta exatamente como no jogo base. A jogabilidade que já existia continua por aqui. O que temos são as melhorias técnicas que o game recebeu desde que foi lançado, via múltiplas atualizações gratuitas. Algumas novidades compõem o pacote, como árvore de habilidade inédita para o Relic – o “sistema operacional” usado pelo personagem – além de habilidades inéditas como um todo, para combates e hack.

Jogabilidade de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty é similar ao jogo original — Foto: Divulgação/CDPR

São mais de 100 itens novos que compõem as opções, incluindo armas que agora estão adaptadas à roupa do personagem, sem correr o risco de mais bugs visuais – aparentemente. O nível máximo que o personagem pode chegar foi aumentado para 60 – antes era 50. E há ainda a adição de lançadores de mísseis para veículos, tornando a experiência de ação ainda mais expansiva e com muitos mais explosões, é claro.

Os controles permanecem os mesmos, com comandos básicos para andar, correr, pular e olhar ao redor. Acessar a expansão Phantom Liberty, porém, pode ser um pouco confuso, pois há duas opções distintas: na primeira, você pode simplesmente andar até Dog Town, se seu jogo salvo estiver concluído na aventura principal, e procurar a missão que ativa a história do lugar e da expansão. A outra possibilidade é iniciar um jogo novo e já começar pelo conteúdo da expansão.

Neste caso, o game te dá uma versão de V aprimorado, com atributos avançados e várias habilidades já destravadas, como forma de equilibrar as coisas. Supostamente, Phantom Liberty se passa em um momento avançado da história original, por isso não é possível começar totalmente do zero.

Novas armas também estão em Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Foto: Divulgação/CDPR

Ainda assim, é uma opção muito boa para quem já terminou a campanha original e quer começar apenas um novo jogo. Vale também para aquele tipo de jogador que não se importa com a aventura base e quer iniciar direto no DLC. O importante é atender formatos e jornadas de diferentes jogadores frente ao que o game oferece.

Para quem comprou ou não Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 também recebeu recentemente a versão 2.0. A maior atualização já lançada melhora, e muito, vários aspectos técnicos, inclusive os gráficos pois foca em consoles de nova geração e também em PCs mais potentes. Há melhoria na inteligência artificial de inimigos, melhor cibernética, mais estação de rádios, itens para criação e mudanças na interface de usuário.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty traz mais itens e opções — Foto: Divulgação/CDPR

Há um outro sistema inédito, desta vez exclusivo da expansão paga, que faz com que inimigos ou missões surjam de forma inteligente e gerados “proceduralmente”. Ou seja, cada aventura vai ser bem diferente da outra e os jogadores vão poder explorar Dog Town quase que infinitamente, sem se cansar. Talvez isso tenha sido feito por conta do fato de que Phantom Liberty será a primeira e última expansão de Cyberpunk 2077. Assim, com esse sistema, os fãs têm uma chance de jogar por várias horas, quase que de maneira infinita, até se cansar.

É uma boa forma de fazer com que o conteúdo dure e ainda funcione de maneira inteligente. Cyberpunk 2077 já colecionou polêmicas e, assim, finaliza sua jornada de conteúdo inédito dignamente entre os jogadores - já que a expansão Phantom Liberty faz um serviço muito decente em termos de adicionais e também nas melhorias técnicas que a atualização 2.0 traz ao acompanhar o DLC pago.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vale a pena?

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty é muito inteligente. É um conteúdo que pode ser vasto, se assim o jogador desejar, e que também vai agradar quem já estava cansado do universo do jogo. A adição do mapa de Dog Town funciona, apesar de ser um lugar relativamente pequeno, quando comparamos a Night City. No entanto, ainda é bem populado, com muitas missões, personagens adicionais e, claro, ação sem parar, nesta que é uma história mais focada em espionagem e aventura do que na distopia geral que vimos no jogo original.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vale para qualquer tipo de público — Foto: Divulgação/CDPR

Por falar em personagens, a adição de Idris Elba no elenco também fez muito bem ao conteúdo. É um ator que sabe muito bem o que faz e entrega interpretações consideradas dignas de nota em quase todos os seus papéis. A "substituição" que ocorre entre ele e Keanu Reeves também é memorável e, com o tempo, até sentimos falta nas horas em que ele pouco aparece - sem detalhes para não entregar nenhum spoiler.

No geral, o sentimento é de que Phantom Liberty poderia até ter saído mais cedo, para ajudar a resgatar a imagem de Cyberpunk 2077, já que é um produto de ótima qualidade e que mostra um cuidado muito maior agora com o jogo por parte da produtora. Essa expansão, somada à atualização 2.0, dão o gás que Cyberpunk 2077 precisava. Sabemos que o game já havia recebido updates passadas, mas agora está "completo" em todos os termos, incluindo uma história bem diferente e mais personagens que agregam a este universo.