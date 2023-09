EA Sports FC 24 inova com times mistos e PlayStyles, mas só isso; review

EA Sports FC 24 é o primeiro título da franquia de jogos de futebol da Electronic Arts após o fim da licença com a FIFA, a Federação Internacional de Futebol Associado. O game conta com mais de 30 ligas oficiais e melhorias pontuais na gameplay, em especial com a adição dos PlayStyles e do HyperMotion V, ferramentas que buscam tornar a experiência mais parecida com o esporte na vida real. Além disso, há uma atenção especial para o futebol feminino, já que agora as atletas podem fazer parte da sua equipe no Ultimate Team - como se fosse uma modalidade mista.

O game estará disponível para todos no dia 29 de setembro e pode ser visto como um recomeço para a saga, que era fruto da parceria entre as organizações desde 1993. O TechTudo teve a oportunidade de testar o jogo no PS5 por cerca de 15 horas e conta as mais sobre as novidades presentes no "novo FIFA". EA Sports FC 24 chega com preços a partir de R$ 358,90 para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store), com crossplay entre consoles da mesma geração. Confira, a seguir, a review completa:

EA Sports FC 24 será lançado no dia 29 de setembro pela Electronic Arts; veja o review — Foto: Divulgação/EA

👉 Quais os 10 melhores jogos de esportes? Opine no Fórum do TechTudo

A gameplay finalmente está diferente?

EA Sports FC 24 conta com as tecnologias HyperMotion V e PlayStyles, duas novidades que buscam fazer com que cada atleta seja único dentro do jogo. A cada ano, os usuários reclamam muito que todo novo jogo da franquia da Electronic Arts é muito semelhante - para não dizer igual - ao antecessor. No geral, EA Sports FC 24 também não muda completamente, mas é certamente um dos games com mais diferenças de jogabilidade de um título para o outro.

Como de costume, o jogo traz leves melhorias na inteligência artificial dos atletas e na física da bola, aspectos que podem ser sentidos logo no começo da gameplay e levam pelo menos umas 10 partidas para serem assimilados pelos usuários. Algo positivo é o fato de que os adversários controlados pela máquina parecem driblar mais, então não se assuste quando tomar um elástico que normalmente só aconteceria no modo online. Porém, o grande destaque fica mesmo para as ferramentas inéditas, que agradam e são fundamentais para essa nova fase do game.

EA Sports FC 24 traz novidades pontuais na gameplay; jogo chega para todas as plataformas — Foto: Reprodução/Steam

PlayStyles (ou Estilos de Jogo) é o grande destaque e protagonista em todos os modos. Esses estilos servem para dar vantagens aos jogadores, impactando diretamente no seu drible, chute, passe, físico e afins. A novidade substitui a antiga aba de "características" no FIFA 23 e traz muitas outras opções, o que faz cada atleta ser único e parecido com a sua versão na vida real. Vinicius Junior, por exemplo, tem o PlayStyle "Pé de Vento", que faz suas arrancadas serem explosivas e velozes. Já Casemiro tem a especialidade "Barreira", ideal para realizar bloqueios de chutes.

PlayStyles e HyperMotion V são novidades na gameplay de EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

A ferramenta é com certeza a maior inovação em questão de jogabilidade nos últimos anos, já que as características do FIFA 23 não eram tão claras e algumas nem impactavam na prática. Agora, se dois jogadores tiverem a mesma nota (overall) ou suas qualidades forem idênticas, os Estilos de Jogo irão definir qual é o melhor. Há também os PlayStyles+, versões aprimoradas das vantagens e que são sinalizadas com a cor ouro.

Atletas estrelados contam com vários PlayStyles diferentes, por isso uma partida entre Barcelona e Real Madrid terá uma diferença de nível grande quando comparada com um embate entre equipes de menor expressão - maior do que em títulos anteriores da franquia.

Os PlayStyles em EA Sports FC 24 adicionam um novo elemento a se considerar ao montar seu time no Ultimate Team e outros modos — Foto: Reprodução/Electronic Arts

Já o HyperMotion V atua mais na reprodução dos movimentos dos atletas. Nos trailers de EA Sports FC 24, foram mostrados lances como o gol acrobático de Haaland sobre o Borussia Dortmund, com a promessa de que seria possível imitar certos momentos icônicos do futebol. Durante nossa gameplay, não houve uma situação do tipo, mas definitivamente o atacante norueguês corre com os mesmo trejeitos e é tão avassalador quanto na vida real. Controlar nomes como Messi, Mbappé e Putellas é prazeroso porque você sente que cada um deles é único.

Para os próximos jogos, o PlayStyles precisa ser ainda mais desenvolvido. Apesar de ser a estreia da nova ferramenta, EA Sports FC 24 já tem muitos Estilos de Jogo diferentes, porém o potencial que a tecnologia tem de tornar cada jogador único é algo que pode dar esperança para todos os usuários que reclamam que o game nunca muda. É justo dizer que essa é uma das inovações mais impactantes dos últimos tempos, mas ainda levanta dúvidas se é o suficiente para valer o preço de um jogo cheio anualmente.

EA Sports FC 24 reproduz bem os movimentos de atletas reais com o HyperMotion V — Foto: Divulgação/EA Sports

Mais atenção para as jogadoras

Os usuários de EA Sports FC 24 podem jogar com times femininos de cinco ligas diferentes, além de seleções e equipes do "resto do mundo" - como Ajax (Holanda), Juventus (Itália) e Benfica (Portugal). As competições licenciadas são:

Barclays Women’s Super League (Inglaterra)

National Women’s Soccer League (Estados Unidos)

D1 Arkema (França)

Liga F (Espanha)

Google Pixel Frauen-Bundesliga (Alemanha)

Isso representa um aumento de duas ligas (Alemanha e Espanha) e a entrada de 24 clubes. Apesar disso, ainda não é possível treinar equipes femininas e nem criar sua própria atleta no modo carreira do EA Sports FC 24. Por outro lado, agora as jogadoras também estão inclusas no Ultimate Team - que será assunto mais para frente.

Sam Kerr é uma das jogadores protagonistas do EA Sports FC 24; game conta com cinco ligas femininas licenciadas — Foto: Reprodução/Steam

Assim como os atletas masculinos, as jogadoras também contam com os seus PlayStyles únicos e o HyperMotion V também capturou os movimentos das principais estrelas. Por ter muito menos atletas femininas, quase todas as faces são escaneadas, o que passa um realismo ainda maior dentro do jogo.

A impressão que fica é que a Electronic Arts, a cada ano, busca aumentar a importância da modalidade dentro do game. Quando comparamos com a estreia do futebol feminino no FIFA 16, quando apenas haviam seleções disponíveis, fica claro que a empresa está investindo pesado para incluir as atletas no jogo - principalmente nas últimas duas edições. Não será surpresa se no próximo título da franquia as jogadoras tenham um modo carreira para chamar de seu.

Ligas femininas da Espanha e Alemanha são novidades no EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Ultimate Team gera polêmica (por incrível que pareça)

O Utimate Team foi o líder de popularidade no FIFA 23 e certamente continuará assim no EA Sports FC 24. O modo segue com o Squad Battles, Rivals, Champions e outras formas de jogar, que fazem o usuários passar horas montando o melhor time possível para superar seus adversários. Mesmo sem muitas diferenças, a grande mudança está na presença das atletas femininas nas equipes, ou seja, na possibilidade de criar times mistos no game.

A novidade permite novas opções de escalações, mas é importante prestar atenção em algumas diferenças na parte do entrosamento. Por exemplo, uma atleta alemã do Chelsea não consegue se conectar com um inglês do Manchester United, já que as ligas são completamente diferentes. Ainda assim, todos os jogadores se comportam da mesma forma, podendo receber aprimoramentos ou cosméticos independente do gênero.

Isso gera um desafio a mais e muda um pouco os rostos presentes desde sempre no modo, inclusive com novas cartas Ídolos, que prestam homenagem às grandes jogadoras da história do futebol. Dentro da partida, as atletas não apresentaram dificuldades ao enfrentar adversários masculinos e suas qualidades técnicas como chute, drible ou passe eram parecidas.

Cartas de atletas femininas são iguais às tradicionais no Ultimate Team do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Por sinal, precisamos comentar sobre a recepção dos usuários sobre a adição de mulheres no Ultimate Team. Embora muitos tenham aprovado, houve uma parcela de players que acusaram a Electronic Arts de estar apenas querendo "lacrar". É bom lembrar que o modo UT é conhecido desde sempre como um arcade. Por isso, é possível juntar ídolos do esporte atual com lendas do futebol que até já faleceram - algo que nunca gerou estranheza na comunidade do jogo.

O Ultimate Team nunca se propôs a ser um reprodução da realidade, mas sim um modo que busca explorar a criatividade do player. Não à toa, já tivemos goleiro com carta de atacante (Manuel Neuer no FIFA 23) ou até times com Pelé e Maradona. Achar que a presença de jogadoras femininas estraga o realismo do EA Sports FC 24 pode ser comparado a achar que os filmes da Marvel ficaram "mentirosos" após o Hulk começar falar.

Jogadoras femininas estão disponíveis no modo Ultimate Team do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/EA Sports FC 24

Modo Carreira agora são dois

EA Sports FC 24 marca a separação do modo carreira jogador com o de treinador, cada um com novos recursos. Algo que está presente em ambos é o Matchday (Dia de jogo), uma espécie de preparação para cada partida que pode ajudar na hora enfrentar o time adversário. Esse momento antecede os jogos e é diferente entre os tipos de carreira, sendo algo útil e que faz com que cada confronto receba sua devida importância.

Na carreira de treinador, o Matchday é útil para para conseguir PlayStyles temporários ou analisar os principais perigos do oponente, como seus principais atacantes ou estratégias dentro de campo. Já na pele do jogador, os usuários podem usar essa preparação para treinar nos exercícios já conhecidos do antigo FIFA 23, o que garante pontos e experiência para melhorar seus atributos, além de ganhar prestígio com o técnico e garantir uma vaga no time titular.

EA Sports FC 24 conta com poucas mudanças no modo carreira treinador; uma delas é o Dia de jogo (matchday) — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Entre os dois modos, o que mais ganhou novidades foi o jogador, muito por conta dos PlayStyles presentes. Os Estilos são desbloqueados de acordo com a personalidade do seu atleta, algo que não tinha muita funcionalidade no FIFA 23 e era completamente esquecível. Por isso, é importante sempre ficar de olho nas suas ações e aonde gastar seu salário, já que impactam nesse aspecto. O "Rebelde" desbloqueia o "Superchute", por exemplo, enquanto que a personalidade "Alma do Time" libera "Acrobata".

Destaques menos relevantes - mas que agradam os usuários perfeccionistas - também estão presentes. O primeiro que chama atenção é a possibilidade de escolher qual time seria a sua transferência dos sonhos, sendo necessário bater metas para conseguir essa troca. Ou seja, caso você esteja no Milan e queira ir para o Bayern de Munique, será preciso, por exemplo, marcar 10 gols de fora da área e realizar outras tarefas. O segundo ponto é a possibilidade tatuar o seu avatar, algo que antes só estava disponível no Pro Clubs ou no modo Volta.

PlayStyles estão inclusos no modo carreira jogador do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

A carreira de treinador segue bem parecida, apenas com a adição da comissão técnica. Com isso, a sua equipe ganha especialistas que podem aprimorar os atributos dos atletas de acordo com a sua estratégia de jogo. Definitivamente, não é algo que empolga em um primeiro momento. A Electronic Arts se mostra sem criatividade e parece não ter ideias do que melhorar no modo.

A melhor novidade dos últimos anos aconteceu no FIFA 21, quando o sistema de desenvolvimento de jogadores mudou completamente e permitiu que vários atletas recebessem atenção simultaneamene. Por isso, nesse momento não é necessário que hajam mudanças na parte de treinamento, mas sim em outras áreas. A principal delas é academia de base, que não recebe atualizações há muito tempo e é uma das ferramentas mais queridas pelos usuários. Assim como na vida real, todo mundo quer descobrir o novo Messi e jogar com ele criança nas categorias juvenis, mas isso ainda não está disponível.

Agora é possível contratar auxiliares técnicos no modo carreira do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Asumpção

Pro Clubs inova, já o Modo Volta...

Pro Clubs e Volta são praticamente uma extensão entre si, mas receberam atenções diferentes no EA Sports FC 24. O Volta é o único modo do game que permanece idêntico, com exceção de novos itens para personalizar o seu avatar. Como este review foi escrito antes mesmo do acesso antecipado do game (22 de setembro), não conseguimos explorar todo o potencial dessas categorias, principalmente o Pro Clubs - que agora é chamado só de Clubs.

Modo Volta está praticamente idêntico no EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

O Clubs, assim como todo o resto do game, finalmente tem suporte ao crossplay, permitindo que usuários da mesma geração de consoles criem um time em conjunto e atuem em diferentes posições do campo. Em questão de diversão, esse modo sempre foi um dos melhores da franquia e não parece ser diferente este ano.

A novidade fica pela mudança do sistema de ligas. Agora, o Clubs é uma temporada que atualiza a cada mês, começando em um formato de liga que define qual será a divisão dos playoffs disputada pela sua equipe. Os jogadores precisam ficar atentos ao calendário com as datas de início das fases, como se fossem um clube da vida real. Dependendo da classificação, as recompensas mudam e aumentam a reputação do seu time.

Pro Clubs agora é Clubs; modo do EA Sports FC 24 foca na diversão online — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Já o Volta parece ter sido abandonado de vez. A ideia de um possível Fifa Street é deixada de lado a cada ano pela Electronic Arts desde o seu lançamento no FIFA 20. Porém, essa falta de atenção é até justificável em EA Sports FC 24, já que as duas mudanças mais importantes do game são incompatíveis de alguma forma com o modo - os PlayStyles e os times mistos.

Os Estilos de Jogo não funcionariam nos campo reduzido das ruas, enquanto que equipes com homens e mulheres juntos já não é uma novidade no Volta. Vamos esperar para eventuais mudanças no decorrer do game o até aguardar por um ressurgimento no próximo ano.

Menus otimizados e gráficos um pouco melhores

Frostbite segue como o motor gráfico do EA Sports FC 24. A engine entrega bons visuais no PS5, mas que não são inéditos para os usuários dos consoles da nova geração. Porém, a cobrança por gráficos melhores parece estar no passado, já que os jogadores priorizam melhorias na gameplay e nos modos. FIFA 23 já era um jogo bonito e é muito difícil que um sucessor regrida nesse aspecto.

Os menus por sua vez estão mais simples, algo que causa impacto no começo e pode incomodar. Mesmo que as opções estejam menos visíveis, tudo parece mais direto ao ponto. Destaque para o layout do Ultimate Team, que agora conta com uma aba de troca rápida útil para a dinâmica de navegação. Para ativá-la, apenas pressione o R2 no PS5 - você não vai se arrepender.

Os menus de EA Sports FC 24 estão diferentes e podem causar estranheza — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

EA Sports FC 24 é melhor que o FIFA 23?

EA Sports FC 24 é um bom primeiro passo para a nova era da franquia da Electronic Arts e consegue ser superior ao FIFA 23. Os PlayStyles são uma ótima novidade e talvez uma das melhores nos últimos anos, assim como os times mistos no Ultimate Team. Todos os recursos parecem promissores e podem ser aprimorados nas próximos edições, por isso é seguro dizer que "o novo FIFA" é o título mais animador em tempos.

A ausência do Brasileirão e da Seleção Brasileira são problemas que os usuários já estão anestesiados. Apesar de decepções como o modo treinador e o Volta, a realidade é que o nome do jogo é outro, mas a comunidade de "fifeiros" continua muito exigente. Não é para menos: mais um ano passou e a Electronic Arts segue disponibilizando um game com poucas mudanças impactantes e um preço cheio.

8.8 Um bom (e promissor) recomeço de franquia Diversão 10 Inovação 7 Modos de jogo 8 Gameplay 10 Gráficos 9

🎥 EA Sports FC 24: 10 novidades do novo FIFA que você precisa conhecer