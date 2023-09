Mortal Kombat 1 traz o melhor da franquia, mas não inova; veja review

Mortal Kombat 1 será lançado em 19 de setembro para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series S / X , Nintendo Switch e PC. No entanto, para compradores das edições especiais, o título fica disponível nesta quinta-feira (14). O novo capítulo da famosa série de luta do NetherRealm Studios reinicia toda sua história mais uma vez, contando ainda com alguns fatos da aventura anterior, Mortal Kombat 11 (2019). Com 23 personagens jogáveis, como Baraka, Smoke, Scorpion, Liu Kang e Mileena, o game traz ainda novidades na jogabilidade, a exemplo do modo Invasão e a história ainda mais densa, que mescla passado, presente e futuro da série.

Vale mencionar que Mortal Kombat 1 está disponível em formato físico e digital nas lojas dos consoles, ou via Steam e Epic Games Store no PC. Os preços começam em R$ 300 na edição padrão e chegam a R$ 470 na versão Premium, contendo ainda DLC antecipado, seis novos personagens jogáveis, skin especial de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage e 1250 em moedas próprias. Saiba o que esperar e como ficou o resultado de mais esta produção, no review completo de Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 chegou aos consoles e PCs — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

👉 Qual a melhor série: Street Fighter ou Mortal Kombat? Opine no Fórum do TechTudo

Um novo Komeço

Mortal Kombat 1 é e não é um reboot. O jogo continua a história que vimos ao final de Aftermath, a expansão de Mortal Kombat 11. Aqui, Liu Kang se tornou o deus do trovão e do fogo, no lugar de Raiden, e decidiu usar seus poderes cósmicos para refazer o universo caótico ao seu redor. Assim, o mundo de Mortal Kombat 1 começa deste ponto, sendo recriado do zero, com personagens clássicos que não têm lembranças dos acontecimentos passados – pois tudo recomeçou, basicamente.

História de Mortal Kombat 1 é um reinício — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Liu Kang, o deus, também está neste mundo. Ele acompanha todos os novos acontecimentos de perto, para ter certeza que, desta vez, tudo vai dar certo e o caos não vai se sobressair acima da ordem. É claro que isso é receita para o desastre e tudo dá errado ao menor sinal de outras pessoas e elementos que entram na trama. Personagens como Kung Lao, Raiden (mais jovem), Shang Tsung e Sub-Zero estão presentes.

A história de Mortal Kombat 1 é contada de forma cinematográfica, um formato que foi estabelecido com sucesso pelo NetherRealm desde Mortal Kombat vs DC Universe e que também se destacou em Mortal Kombat 9. Toda a narrativa é feita com cenas de ação e diálogos entre os personagens, que se alternam em momentos de luta frenética, como já conhecemos da série Mortal Kombat.

Liu Kang é figura central em Mortal Kombat 1 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Vale reforçar também que Mortal Kombat 1 lida com o conceito de multiverso, algo que está fazendo muito sucesso em filmes e seriados de super-heróis e derivados, na TV, cinema e streaming. O multiverso está presente no modo história e também em outras formas dentro de Mortal Kombat 1. Se usado com criatividade, como é o caso aqui, até mesmo elementos batidos como este podem ser interessantes.

Tudo isso é contado de forma deslumbrante, com gráficos ainda mais bonitos do que os vistos no jogo anterior. Vale pontuar que testamos a versão de PS5, que está equivalente ao game visto no Xbox Series X e também PC. Não tivemos acesso à versão de Nintendo Switch, mas ela é graficamente um pouco inferior às demais. O restante do conteúdo, porém, segue intacto.

Chegaram as Invasões

Uma das novidades de Mortal Kombat 1 é o modo Invasões. Ele também lida com o conceito de multiverso, que acabamos de citar. Nesta modalidade, o jogador encara realidades diversas, em lutas com muitos personagens que surgem pelo caminho. A jogabilidade principal se assemelha a um jogo de tabuleiro, onde andamos pelo cenário, destravamos caminhos e sempre encontramos adversários para encarar. O modo Invasões funciona, de forma resumida, como um RPG. O nível de personalização é alto e o jogador pode moldar como vai querer que funcionem suas lutas. E é bom que faça isso, já que os desafios são bem variados.

De início começamos com um dos personagens padrões do jogo, no nosso caso, escolhemos Sub-Zero, além de um parceiro. Com o tempo, você pode evoluir, equipar visuais diferentes e liberar talismãs que dão outros poderes aos lutadores, inclusive alguns golpes de fora de seus próprios elementos. Criação de itens também está presente, com misturas de equipamentos coletados pelo caminho, mas que influenciam pouco na jogabilidade, neste caso.

Invasões é um dos modos novos de Mortal Kombat 1 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Também como em um RPG, é possível evoluir seu personagem distribuindo pontos a cada novo nível alcançado. Uma "ficha" é apresentada com status como ataque, energia, agilidade e defesa. O lutador também tem resistências e fraquezas, de acordo com os equipamentos utilizados. Apesar de parecer profundo, se trata apenas de mais um modo com os mesmos tipos de lutas que encontramos nos outros, principalmente nas torres ou lutas contra o computador. Todo o resto parecem ser adições um pouco desnecessárias, apenas para "encorpar" o jogo.

No modo Invasão Mortal Kombat 1 funciona como um RPG — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O modo Invasões é focado em um jogador e permite variar a abordagem. É possível usar várias personalizações de Kombatentes, visitar outros mundos, destravar mais itens e ganhar outras recompensas. Você começa na casa de Johnny Cage, que tem um portal para o outro mundo em seu quarto, e dali vai para várias realidades – cada uma mais variada e indefinida do que a outra. É uma espécie de nova abordagem da antiga “Krypta”, que servia para destrancar colecionáveis, mas agora com elementos de luta.

A ideia é que o modo de Invasões seja sazonal: tenha novas temporadas e atualizações constantes. Talvez no futuro ele fique mais encorpado e um pouco mais interessante para quem busca alternativas realmente diferentes de se apreciar Mortal Kombat 1.

Modos tradicionais estão de volta

Mortal Kombat 1 também tem outros modos que voltam nesta versão. As clássicas Torres estão aqui. São desafios com lutas constantes, uma atrás da outra, que você só vence se terminar todas sem perder. As Torres variam em dificuldade e apresentam uma lista de adversários para se encarar. Há ainda os tradicionais modos versus e online, que são para quem deseja apenas realizar embates rápidos e sem compromisso.

As Torres voltam em Mortal Kombat 1 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Dentro de Mortal Kombat 1 também é possível personalizar todos os lutadores, com itens obtidos no Invasão ou no sistema de compras similar ao “gacha” de celulares – onde gastamos moedinhas para destrancar coisas aleatórias, como skins adicionais, artes ou até sons, similar ao que acontece em jogos como Genshin Impact. Os lutadores podem ter peças de roupas personalizadas, uma a uma, ou até mudar a skin por completo. É possível escolher poses diferentes para vitória ou Fatalities diferenciados.

No geral, esses são modos clássicos e esperados em um Mortal Kombat. Se não estivessem presentes, gerariam grandes reclamações, mas não dá para esperar muita coisa de diferente neles. Felizmente, são modalidades que sobreviveram ao tempo e "envelheceram" bem o suficiente para se justificarem nesta nova versão, já que um jogo de luta precisa ser criativo e variado para não ficar na mesmice.

Gameplay renovada, mas nem tanto

Mortal Kombat 1 é, basicamente, “Mortal Kombat até o talo”. Não temos grandes mudanças na estrutura geral de jogabilidade, a não ser por um ponto que já será detalhado, a seguir. Em termos de controles, porém, tudo está no seu devido lugar. Há uma impressão de que este jogo está um pouco mais “lento” do que Mortal Kombat 11, com personagens que se movimentam de maneira mais cadenciada no cenário, talvez para facilitar o encaixe de golpes e combos.

Combates seguem estilo da série Mortal Kombat — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

No geral, os comandos estão bem dispostos e familiares o suficiente para quem deseja voltar a Mortal Kombat com esta versão. Não há "firulas" ou exageros e qualquer jogador que esteja mais acostumado com um joystick de videogame vai conseguir executar a maioria dos golpes especiais e alguns combos simples - vale destacar que a série MK sempre foi conhecida por ter comandos relativamente simples para esses golpes.

O lado bom é que tudo que se mantém amigável para novatos na série está presente também em Mortal Kombat 1. O jogo te ensina os comandos básicos antes de começar a história e, a partir daí, você consegue aprender tudo sem dificuldades ao lidar com as lutas que o enredo te traz. É possível criar combos de forma livre, além de usar ataques especiais e os finalizadores, antigos “X-Ray”, que destroem inimigos com uma sequência avassaladora de golpes. A maior novidade fica por conta da introdução das lutas em “duplas” por meio do sistema de Parceiros.

Os Parceiros de Mortal Kombat

Os embates de Mortal Kombat 1 são quase em dupla, por isso a palavra em itálico. Acontece que controlamos sempre um personagem principal e, ao pressionar um botão, convocamos um Parceiro para entrar, aplicar um golpe ou ajudar em um combo, para depois sair. O mais interessante, e talvez ousado, é que os personagens que compõem a Parceria de Luta não são jogáveis nos modos principais, apenas desta forma, como suporte.

Sistema de parceiros de luta pode desagradar alguns em Mortal Kombat 1 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

As parcerias são ativadas, por exemplo, com o botão R1 no caso do PlayStation ou botão similar em outros controles. É possível combinar o R1 com algum comando do direcional, caso você queira que o parceiro ataque com um golpe especial. Se combinarmos com o R2, há ainda a alternativa de interromper um combo inimigo. Os parceiros não têm energia própria, mas os golpes de cada um serão interrompidos se o personagem principal apanhar do adversário.

O modo de parcerias é ousado, pois pode chatear muita gente, tendo em vista que os lutadores são também muito queridos pelo público. Temos um elenco de peso: Cyrax, Sektor, Kano, Goro, Jax, Frost, entre outros. Há ainda alguns personagens que estão disponíveis para lutas tradicionais, como Scorpion e Sub-Zero, mas a maioria é exclusiva das Parcerias de Luta. Apesar poder gerar reclamações justas, é um sistema até, de certa forma, inovador. Além de realmente ousado, como gostaríamos de frisar.

Precisamos falar da dublagem

É um fato curioso e incrível que Mortal Kombat seja lançado no Brasil desde 2011, com a chegada de Mortal Kombat 9, com ao menos legendas em português – e dublagem em muitos casos. É ainda mais incrível o fato de que, mesmo depois de 10 anos, vários erros e problemas de localização continuem acontecendo. Por isso, merecem ser pontuados.

Modo Invasão não tem dublagem em Mortal Kombat 1 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Não sabemos por qual motivo, mas muitas coisas em Mortal Kombat 1 não estão traduzidas. Tudo bem que as clássicas frases “Fatality” ou “Finish Him” são exceções, mas não é o caso aqui. O modo Invasão, por exemplo, não conta com dublagem em português, apenas legendas, enquanto todo o resto do título é traduzido para o nosso idioma em áudio. Apesar de não sabermos o motivo, esperamos que a falha seja corrigida em futuras atualizações.

Mortal Kombat 1 vale a pena?

Para quem gosta da série, Mortal Kombat 1 é um prato cheio. Ele tem todas as vantagens e desvantagens da saga. É sempre bom lembrar que a marca MK é recheada de conceitos próprios e se afasta de várias convenções vistas em outros jogos de luta, como um botão disponível para bloqueio. Por isso, ela é bem própria. Quem curte isso e muito mais, vai se sentir em casa nesta nova versão do jogo.

O grande foco nos personagens clássicos é um acerto. Usar o artifício de reboot e o conceito de multiverso para lidar com o fato de que esta é uma história nova e velha ao mesmo tempo funciona muito bem. Obviamente que lutadores como Scorpion e Sub-Zero jamais ficariam de fora, mas o elenco faz um ótimo equilíbrio entre o tradicional e o moderno.

Scorpion é um legítimo personagem de Mortal Kombat — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

É uma pena, apenas, que não tenhamos tantas inovações na jogabilidade. O sistema de parceiros é uma adição curiosa e bem-vinda, mas ainda arriscada e que pode desagradar uma parcela. O Modo Invasão é uma mera substituição de outro (mais completo, é verdade), mas ainda assim tão inovador. Temos uma espécie de RPG inserido entre algumas lutas, mas nunca se aprofunda tanto ao ponto de consumir diversas horas de gameplay. Porém, tudo que MK faz de bom, está presente em Mortal Kombat 1, e isso ainda o torna um grande jogo de luta e um destaque da temporada.

8.4 Poucas adições relevantes fazem de Mortal Kombat 1 um jogo tradicional, mas ainda assim prazeroso Enredo 9 Gameplay 8 Gráficos 10 Trilha sonora 8 Ritmo 7

Assista: veja 20 minutos de gameplay de Mortal Kombat 1