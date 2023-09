Review: Sex Education amadurece na 4ª temporada e finaliza em grande estilo

A quarta e última temporada de Sex Education estreia na Netflix nesta quinta-feira (21), às 4h01 (no horário de Brasília). A história marca o fim das aventuras de Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) e Maeve (Emma Mackey) na cidade fictícia de Moordale, no interior da Inglaterra. Lançada em 2019, a série mostra a criação de uma clínica de terapia sexual clandestina em uma escola onde os alunos estão com os hormônios à flor da pele. É sob esse cenário que Otis e Maeve, dois adolescentes com personalidades diferentes, começam a desenvolver sentimentos uns pelos outros e entram em uma jornada cheia de desencontros.

Com muita delicadeza, a nova season da série encerra com histórias novas e antigas que deixam um quentinho o coração dos fãs da série. O TechTudo assistiu à 4ª temporada de Sex Education e conta a seguir as nossas impressões. Fique tranquilo: o texto a seguir não tem spoilers!

Após o fechamento da Moordale Secondary School na terceira temporada, a narrativa começa com o início do ano letivo. Desta vez, Otis e Eric vão ao primeiro dia de aula em Cavendish, um colégio liderado pelos estudantes e muito diverso, com yoga, ideais sustentáveis e jovens que praticam a gentileza (até demais). Enquanto Otis passa a competir com a atual terapeuta sexual do colégio, Eric faz amizade com estudantes queer. É aí que aparecem as novas personagens Abbi, Roman e Aisha.

É importante relembrar que Maeve ganhou uma bolsa de estudos para um programa de litetura na faculdade Wallace nos Estados Unidos. Isso faz com que ela e Otis comecem seu tão aguardado relacionamento, só que à distância. Para quem está focado na história da terceira temporada, prepare-se para ser surpreendido. Desta vez, a série não se apega aos últimos acontecimentos e parte para um lugar muito mais interessante, que permite apronfundar diversas narrativas que se encaixam com um objetivo maior para o series finale.

O roteiro e o ritmo da série de Laurie Nunn crescem em comparação com a terceira temporada, que ficou um tanto repetitiva. Agora são aparadas as sobras e resta apenas o essencial para criar uma grande conexão com o público, a partir dos elementos que já são importantes na história: relações, sejam elas amorosas, entre amigos, familiares ou consigo mesmo.

Eu, que acompanho a série desde seu lançamento e gosto muito deste estilo de narrativo, senti que as histórias de cada personagem amadureceram. Quer o motivo seja porque está é a última temporada ou o último ano deles na escola, é possível ver que todos têm problemas maiores para lidar e Sex Education não é simplista em relação à resolução deles. A nova etapa continua trazendo assuntos e debates importantes para a mesa, mas desta vez sem desviar do foco.

Falando nisso, vale mencionar que foi uma grande surpresa perceber que muitos personagens antigos não voltam para a quarta temporada e, de certa forma, isso não é um ponto negativo. Anteriormente, havia tempo para rodeios e exploração. Agora, a ideia era finalizar uma história que era muito bem contada, mas tinha certos tropeços. Muitos podem se perguntar: então por que colocaram novos personagens? Bom, eu acredito que as histórias deles se encaixam muito melhor com o roteiro desta temporada quer dizer.

Talvez a mensagem mais sensível de toda a narrativa é: sempre há lugar para crescer e criar uma vida feliz para si mesmo. Desta vez, é possível ver os personagens mais inacreditáveis tentando consertar erros do passado ou se tornar uma pessoa mais realizada em arcos sensacionais. O melhor de tudo: independente das suas idades. Só o Otis que parece demorar mais do que as outras pessoas para perceber suas falhas — e confesso que isso irrita um pouco!

Com um elenco muito bem preparado e entrosado, a 4ª temporada de Sex Education encerra a franquia em grande estilo, com mensagens fortes e importantes, e se provando um entretenimento de alta qualidade. A fórmula de dramédia segue intacta e com uma narrativa muito mais madura do que nas seasons anteriores. Com certeza, vai deixar saudade entre os fãs da Netflix.

9 Sex Education finaliza com muita emoção e amadurecimento

