Alan Wake 2 tem experiência tão aterrorizante quanto divertida; veja review

Não à toa, o jogo é descrito pela desenvolvedora como sua primeira empreitada no gênero de terror e isso fica muito evidente já nas primeiras horas de gameplay. No controle de dois protagonistas, o jogador mergulha em duas dimensões completamente únicas enquanto imerge em uma história de investigação e suspense, que brilha em especial na sua escrita e construção de mundo para proporcionar um terror sem precedentes nos títulos da produtora. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz detalhes no review completo de Alan Wake 2. Confira:

Saga Anderson é uma das protagonistas de Alan Wake 2, que chega em 27 de outubro — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Uma sequência que foge do óbvio

Acima de quaisquer amarras de gêneros, Alan Wake 2 é considerado um jogo narrativo. E algo que é digno de nota é como o jogo sai do convencional quando pensamos em uma sequência. Para começar, o jogador assume o controle de uma agente do FBI chamada Saga Anderson, que é bastante conhecida por sua competência em solucionar casos que parecem impossíveis.

Sem entregar spoilers, Saga se vê no encalço de uma seita assassina que está realizando rituais sobrenaturais nas redondezas da cidade de Bright Falls, a noroeste do Pacífico. Mas algo não parece certo e ela percebe, aos poucos, que está seguindo o roteiro de uma misteriosa história de terror, cujas páginas por vezes surgem em seu caminho e descrevem suas vivências com exatidão, às vezes até narrando seu futuro, como se fosse uma personagem.

Saga Anderson e Alan Wake devem agir juntos para evitar que um mal maior caia sobre Bright Falls — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Não tarda até entender que tudo é parte de um plano maior orquestrado pelo próprio Alan Wake que, aprisionado no Lugar Obscuro há treze anos e atormentado pelo enfrentamento a uma entidade maligna, está trabalhando no manuscrito capaz de moldar a realidade a ponto de salvar sua esposa, Alice, e permitir sua fuga — em resumo, um escravo do seu ofício. Desta forma, Saga Anderson e Alan Wake estão fortemente conectados e seus caminhos por vezes convergem, tornando a história de terror cada vez mais pessoal para a agente federal.

Dessa forma, os jogadores experienciam duas campanhas paralelas, mas que se complementam. É possível jogar tanto com Saga Anderson quanto Alan Wake, ambos vivendo seus respectivos pesadelos em mundos distintos. O jogo inclusive dá liberdade para que o jogador intercale entre os personagens e siga as histórias na ordem que preferir. Essa é uma dinâmica que funciona muito bem na prática e que instiga a curiosidade, tendo em vista a escrita de altíssima qualidade do game.

Aprisionado no Lugar Obscuro, Alan Wake é obrigado a enfrentar assombrações enquanto escreve a história que promete consertar tudo — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Mas é importante ter em mente que esse também é um jogo que exige bastante leitura complementar. A sua progressão não é tão linear, e o mesmo vale para o seu entendimento. Há vários documentos de apoio ao longo da jornada que dão contexto aos acontecimentos — e que inclusive fazem menção a velhos conhecidos como o Departamento Federal de Controle, enriquecendo o universo compartilhado da Remedy.

O ideal é mergulhar na narrativa no seu próprio ritmo e com bastante calma, fazendo associações e criando teorias, pois ela pode ser confusa e maçante sem o mínimo de atenção. Há várias reviravoltas, referências e surpresas pelo caminho, e cada novo elemento da trama levanta hipóteses que devem ser do agrado dos fãs de bons contos de suspense. Sem dúvidas, Alan Wake 2 entrega o ápice da Remedy Entertainment em narrativa e deve disputar muitos prêmios na categoria.

Um jogo que não subestima a inteligência do jogador

Algo que merece destaque é o Lugar Mental e a Sala do Escritor, técnicas atreladas a Saga Anderson e Alan Wake, respectivamente, e que exercem grande importância ao longo do jogo. Esses espaços são acessados com uma tecla de atalho e transportam o personagem em questão para um espaço completamente isolado e interativo, como se fosse um superpoder.

No caso do Lugar Mental de Saga Anderson, ela é capaz de acessar um Quadro de Casos para avançar nas investigações que se revelam ao longo da campanha. Conforme interage com documentos, personagens e pistas, ela pode complementar os casos de modo a traçar seus próximos objetivos. Parece confuso e arrastado à primeira vista, mas é uma forma fácil de acompanhar o próprio desdobramento da história, além de ser uma mecânica bastante intuitiva. Saga pode até mesmo traçar o perfil de personagens-chave e utilizar seus poderes de dedução para buscar respostas, como se fosse um "interrogatório imaginário".

O Lugar Mental permite um vislumbre amplo sobre a história e o que deve ser feito a seguir, com base em pistas coletadas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Isso significa que o título não traz uma marcação no mapa indicando o tempo todo o que deve ser feito. Aqui, privilegia-se a agência do jogador para descobrir seus objetivos com base naquilo que tiver em mãos. Por exemplo: recebeu algum nome de local? Então cheque o mapa, se estiver em posse de um, e identifique por conta própria. Dessa forma, Alan Wake 2 é um jogo que não subestima a inteligência do jogador e merece muitos créditos por isso, pois é algo que infelizmente tem sido menos recorrente na indústria.

Já a Sala do Escritor de Alan Wake traz uma dinâmica diferente. Como o personagem está preso no Lugar Obscuro, em que tudo existe para matá-lo, cabe a ele visitar locais para inspirar suas histórias e mudar o mundo ao redor em tempo real. Quando o jogador encontra uma cena em potencial, é possível visitar a Sala do Escritor e atribuir palavras-chave que dão o tom desejado pelo personagem. Isso é capaz de revelar novos caminhos e, por consequência, deixar o ambiente muito mais assustador — já que, em geral, suas histórias envolvem crimes macabros.

A Sala do Escritor permite mudar o mundo em volta de Alan Wake para descobrir caminhos e segredos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Dependendo do capítulo, é preciso encontrar pelo menos quatro cenas, que são cenários exploráveis, e intercalar entre até cinco palavras-chave para moldar o ambiente e chegar ao objetivo. Junte isso ao fato de que Alan tem uma espécie de lâmpada portátil que pode armazenar luz e mudar completamente seu entorno quando acesa, ainda que limitada a locais específicos. É uma mecânica bastante difícil de expressar em palavras, mas que é muito impressionante em aspectos técnicos e que diferencia drasticamente o Alan Wake 2 do seu antecessor.

Imersão de dar calafrios

Como mencionado, Alan Wake 2 é sem dúvidas um jogo de terror. Mas ele entra nessa categoria não apenas pelos seus sustos eventuais e aberrações, mas sim pela construção de mundo e atmosfera. Os cenários do jogo saltam aos olhos pelo nível de detalhes e por vezes são sufocantes, pois transmitem um sentimento iminente de perigo.

Só para mencionar alguns, o jogo passa por florestas densas e suas trilhas, pântanos, um parque de diversões abandonado, casas e hotéis com corredores claustrofóbicos, um hospital, entre outros. Não foram poucos os momentos em que fiquei com as mãos suando por capítulos inteiros, pois não há um cenário sequer que transmita uma sensação de paz ou segurança — excetuando as salas para salvar progresso, que chamam a atenção por serem bem iluminadas.

Os cenários de Alan Wake 2 conseguem ser extremamente aterrorizantes e fascinantes ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Para intensificar esse sentimento, o jogador sempre se vê obrigado a encontrar chaves, ligar geradores, descobrir pistas e buscar outros itens-chave para cumprir objetivos. Então não há muita escapatória: é preciso mergulhar na escuridão e enfrentar os próprios medos para progredir. Há cenários que nem trazem ameaças, mas que são opressores o bastante só pela apresentação visual e som ambiente. Nesse aspecto, o jogo não deixa nada a desejar perto de sucessos como Silent Hill ou Resident Evil, então a produtora realmente está de parabéns.

Os quebra-cabeças também são um grande destaque e remetem aos clássicos do gênero. É comum se deparar com cofres, computadores com senhas e outros puzzles mais elaborados que exigem caçar itens pelo cenário, por exemplo. Eles proporcionam desafios que instigam a observação e dedução do jogador, portanto são extremamente satisfatórios quando concluídos. E claro, o jogo não poupa esforços para que o jogador precise cumprir essas tarefas em ambientes assustadores.

Gameplay atualizado e satisfatório

Assim como no seu antecessor, Alan Wake 2 traz mecânicas de combate relacionadas à luz da lanterna e armas de fogo. A diferença é que o gameplay é muito mais refinado e condizente com os jogos da atualidade, ao ponto de ser muito satisfatório entrar em combate. Felizmente também existe mais variedade de inimigos, que conseguem ser muito mais assustadores que os Possuídos do primeiro jogo.

Algo digno de nota é que a munição também é bastante escassa, então é importante explorar os cenários e garantir que nada ficou para trás. É uma dinâmica que remete bastante a Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake, então não seria de se estranhar caso a Remedy tivesse tomado notas dos lançamentos da Capcom. Isso também vale para novos tipos de armas, que podem acabar ficando para trás se o usuário não se atentar.

A lanterna segue sendo uma ferramenta poderosa para se proteger em Alan Wake 2 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

As semelhanças também estão no level design, que é bastante coeso e conectado. É possível até mesmo revisitar alguns ambientes para descobrir segredos, assim como vasculhar salas que antes estavam trancadas em busca de suprimentos. Fica claro que houve um esforço para recompensar os jogadores mais atentos e dedicados.

Visuais e performance

Os nossos testes aconteceram no PS5 e, mesmo no Modo Performance, Alan Wake 2 apresentou visuais bastante incríveis. Ele é um jogo que se beneficia bastante dos efeitos de iluminação e da sua direção artística, graças à influência do Lugar Obscuro, mas a qualidade dos seus modelos também não deixa a desejar. Por sinal, os personagens têm expressões faciais muito caprichadas.

Os sons do jogo também não ficam atrás e são fundamentais para transmitir a sensação de medo constante, pois é possível tomar conhecimento de praticamente tudo que está no entorno. Isso é especialmente verdade quando jogamos com Alan Wake, pois é possível perceber com clareza quando as assombrações da Presença Obscura estão à espreita — e a cidade onde o protagonista está preso está repleta delas. É realmente de fazer suar as mãos.

Saga Anderson também vive uma verdadeira história de terror em Alan Wake 2 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Já em relação à perfomance, foi possível notar várias quedas na taxa de quadros por segundo, em especial quando havia muitos elementos na tela. Não foi nada que chegou a prejudicar a experiência, mas pode incomodar jogadores mais críticos. Mas vale notar que, nesses momentos, até mesmo o áudio do jogo começava a pipocar de forma esquisita. Também houve casos de texturas ao fundo dos cenários que demoravam mais que o ideal para carregar, provocando alguns pop-ins.

Mas os problemas que mais incomodaram, sem dúvidas, foram com relação às legendas em português do Brasil. Em cenas, era comum que elas perdessem completamente a sincronia e até mesmo se adiantassem, revelando o conteúdo da história antes da hora. Algumas vezes, personagens também ficavam sem legendas por algum motivo. É de se esperar que esse bug seja corrigido na atualização de lançamento do jogo, mas ainda assim é importante ressaltar que foi um problema constante na versão de teste antecipada.

Vale a pena?

Alan Wake 2 eleva completamente o brilhantismo do título original e denota um grande refinamento técnico e criativo por parte da sua desenvolvedora, a Remedy Entertainment. Ele traz um mundo complexo, denso e maluco, mas que respeita o tempo do jogador e que vale ser explorado em cada detalhe para engrandecer a experiência.

Além disso, os fãs de boas histórias investigativas e de suspense estão bem servidos, e o jogo não poupa esforços para referenciar outros títulos do seu universo compartilhado. Inclusive, os entusiastas de Max Payne ficarão contentes com Alex Cassey, um personagem interpretado pelo próprio Sam Lake e que se faz constante ao longo da experiência. Assim como ele, o elenco é recheado de personagens carismáticos e que nos fascinam a ponto de querer conhecer mais sobre eles.

A escrita de Alan Wake 2 é uma das suas maiores qualidades e é acompanhada por personagens intrigantes — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Por fim, o nível de terror entregue no jogo é algo horripilante e que extrapola qualquer outro lançamento recente, e dizemos isso da forma mais elogiosa possível. O jogo entende que o verdadeiro terror está nos detalhes da sua atmosfera e construção de mundo, e não em jumpscares genéricos. O jogador realmente se sente na pele do personagem enquanto experiencia todas as maluquices do enredo. É um sentimento que se faz presente em cada instante da jogatina, então é imperdível aos fãs do gênero.

Em suma, Alan Wake 2 é uma daquelas obras que dificilmente extraímos todas as suas mensagens e simbolismos em uma única jogatina, abrindo margem para várias interpretações e discussões. Sem dúvidas, toda a espera pela sequência se fez valer e resultou não apenas em um dos melhores jogos de um ano tão concorrido em lançamentos, mas também da geração.