Assassin's Creed Mirage tropeça, mas resgata interesse na série; testamos

Uma das principais premissas do título é resgatar os fundamentos da série, com maior foco na ação furtiva e na exploração baseada em parkour — assim como nos primeiros jogos. Com os anos, a franquia tem se distanciado bastante da sua fórmula original e abraçou o gênero de RPG de ação, algo que dividiu os fãs. Por isso, Assassin’s Creed Mirage é uma aventura nostálgica que lembra o porquê da série ter feito tanto sucesso, ainda que tenha tropeços pelo caminho. Veja detalhes a seguir, no review completo do TechTudo.

Protagonista de Assassin's Creed Mirage, Basim fez sua primeira aparição em Valhalla — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

De volta às origens

Se o nome Basim Ibn Ishaq parece familiar, saiba que não é à toa. Ele é um dos personagens mais importantes e misteriosos de Assassin’s Creed Valhalla, lançado originalmente em 2020. Em Mirage, os usuários o conhecem aos 17 anos, quando sobrevivia como um humilde ladrão de rua e se interessava por uma sociedade secreta conhecida como os Ocultos, séculos antes de se estabelecerem como a Irmandade dos Assassinos. A desenvolvedora viu nele não apenas a oportunidade de revisitar o período do Renascimento Islâmico, mas também de retomar preceitos básicos de Assassin’s Creed, com a ação se desenrolando mais uma vez em um ambiente urbano.

A história começa com Basim decidindo se infiltrar no Palácio do Califado para roubar um baú misterioso que os Ocultos desejam interceptar, na tentativa de chamar a atenção e se tornar algo além de um ladrão de rua. No entanto, ele acaba descobrindo que um grupo misterioso chamado Ordem dos Anciões, no qual seus membros mascarados governam Bagdá sob as sombras. Não demora até a invasão sair completamente do controle e gerar consequências irreversíveis - sobre as quais não entraremos em detalhes para evitar spoilers.

O desenrolar da situação leva Basim até Alamut, esconderijo dos Ocultos na Pérsia. Dessa forma, ele é iniciado nos ritos e passa por um intenso treinamento, tornando-se oficialmente um Oculto e abandonando o seu passado (ao menos na teoria). Agora, cabe ao protagonista colaborar com outros membros, desvendar a identidade da Ordem dos Anciões e livrar o povo de Bagdá das suas garras corruptas.

Assassin's Creed Mirage retrata a caça à Ordem dos Anciões, que governa Bagdá das sombras — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Vale notar que essa é apenas a premissa básica, pois Basim também lida com seus próprios questionamentos e conflitos internos ao longo da jornada. O jogo tem um escopo menor se comparado à trilogia mais recente, mas isso não é um demérito. Na verdade, isso torna a experiência mais agradável e direta a ponto, já que é possível concluir a história com cerca de 20 horas de gameplay.

Ainda assim, há momentos em que o enredo parece muito apressado, pois há acontecimentos que escalam sem tempo para digestão. Isso se torna um problema especialmente no arco final, que carece de explicações e deve deixar os novatos da franquia totalmente perdidos. Em outras palavras, Mirage não é um jogo isolado: é necessário jogar o título anterior, Assassin’s Creed Valhalla, para entender o desfecho da jornada de Basim. Isso também vale para outros personagens encontrados durante o game.

O jogo se desenrola muito bem quando o foco está em descobrir a identidade dos membros da Ordem dos Anciões, algo que, por sorte, ocupa quase o tempo todo da experiência. Porém, é na tarefa de se conectar com Assassin’s Creed Valhalla que o enredo desaba completamente e pode decepcionar quem estava imerso e interessado até o momento. Não ajuda, também, que o conflito final seja anticlimático pela mecânica contra-intuitiva e a falta de desafio.

Um fôlego necessário

É nas mecânicas de gameplay que Assassin’s Creed Mirage realmente se destaca. Para começar, a clássica exploração com movimentos de parkour está de volta e dificilmente o jogador se depara com algo que não seja escalável. Também há várias torres espalhadas por Bagdá, que sinalizam pontos de interesse próximos e servem para uma viagem rápida. Basim também conta com uma águia, chamada Enkidu, que serve para observar o mundo com mais atenção.

Vários elementos clássicos também estão de volta, incluindo a possibilidade de se camuflar em multidões, contratar mercenários, subornar indivíduos para conseguir informações ou distrair guardas, entre outros. O jogador também pode aumentar o seu nível de procurado caso desrespeite autoridades e cometa crimes, então é preciso tomar cuidado. Por vezes, cartazes de procurado são colados pela cidade para deixar a população e outros guardas em alerta.

O jogador tem liberdade para personalizar Basim em Assassin's Creed Mirage — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Embora a progressão seja linear, os objetivos não são entregues de graça nas mãos do jogador. Há um certo nível de mistério que deixa as missões muito mais imersivas e interessantes. Isso porque mais do que um game de ação furtiva, Assassin’s Creed Mirage é um jogo de investigação. Por vezes, Basim tem que buscar pistas e analisar bem os seus arredores para juntar peças de um quebra-cabeça, que então revela seu verdadeiro objetivo.

Por isso, as tarefas são destacadas progressivamente em um menu de Investigação, que mostra relações entre personagens, informações contextuais e um resumo da apuração de Basim. Isso é especialmente útil por conta da quantidade de nomes, que são difíceis de memorizar. Há uma Sede dos Ocultos em cada um dos quatro distritos de Bagdá e que serve de ponto de partida para traçar o paradeiro de um membro da Ordem dos Anciões. É possível até mesmo escolher por onde começar, dando bastante liberdade para o jogador tomar suas decisões.

Por falar em decisões, as missões de maior escala são particularmente interessantes e remetem a jogos como Hitman. Com um membro da Ordem em sua mira, o jogador tem a possibilidade de encontrar entradas secretas, disfarces e outras distrações para atrair um alvo. Também há oportunidades para espionar conversas, encontrar pistas e descobrir segredos que podem ser úteis. O jogador realmente se sente no papel de um predador e é um dos momentos mais divertidos, com diferentes formas de chegar ao êxito.

As paisagens de Assassin's Creed Mirage variam de centros urbanos a desertos e oásis — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Mas nem tudo se resolve na furtividade. É claro que esgueirar-se silenciosamente é recompensador, e Basim tem acesso a várias ferramentas para esse tipo de abordagem. No entanto, o jogador também pode entrar em combate direto contra guardas - mesmo que seja o último recurso. Dessa forma, é preciso dominar mecânicas já conhecidas como aparar e esquivar-se de ataques. Não há nada muito extravagante, mas funciona.

O distanciamento dos moldes de RPG de ação é um fôlego que a franquia precisava há muito tempo, em especial para resgatar antigos fãs. Ainda assim, alguns elementos permanecem. Por exemplo, é possível conseguir pontos de habilidade para destravar novas técnicas e melhorias progressivamente. Não é nada muito extenso e algumas habilidades são facilmente ignoradas, pois tratam-se apenas de melhorias simples.

Por fim, vale pontuar alguns problemas que podem prejudicar a experiência. A movimentação de Basim é um tanto desengonçada e travada, e isso provoca muitos movimentos involuntários. Foram vários os momentos em que o personagem realizava saltos indevidos e acabava se expondo em situações críticas.

Também enfrentamos bugs sérios de progressão. Em um deles, itens importantes ficaram presos em paredes e completamente inacessíveis, obrigando o usuário a carregar um arquivo salvo. Em outro, Basim ficou parado na tela de espionagem com um diálogo repetindo incessantemente, travando completamente os comandos.

Ambientação e gráficos

Assassin’s Creed Mirage consegue trazer cenários históricos com maestria para contar a origem dos seus personagens. Os distritos de Bagdá são bem diversificados e contam com belíssimas paisagens que instigam a curiosidade. É possível visitar, por exemplo, a Casa da Sabedoria, que exerce uma grande importância na trama do game. As ruas também são bastante populosas, passando a sensação de que as cidades realmente têm vida.

Os jogadores também podem explorar desertos, oásis, pontos de escavação, pequenos vilarejos e fazendas nos arredores. As paisagens são bastante variadas e contam com algumas atividades secundárias, que não demandam muito tempo e são bastante recompensadoras. Elas envolvem principalmente saquear baús, furtar nobres e resolver quebra-cabeças. Isso está relacionado ao tamanho menor do game, que permite focar esforços naquilo que realmente importa para tornar o jogo mais interessante.

A exploração a cavalo é a melhor forma de navegar pelo mundo de Assassin's Creed Mirage — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

A localização em português do Brasil é digna de nota, com textos muito bem escritos e interessantes de ler. A direção optou por preservar várias expressões e jargões locais no idioma original com o objetivo de trazer mais proximidade com a região, mas isso pode tornar o entendimento um pouco complicado em um primeiro contato. A dublagem também tem suas ressalvas. Por vezes, a entonação das falas não condiz com o momento das cenas e alguns personagens menores soam bastante robóticos - incluindo comerciantes.

O game também traz bons gráficos, principalmente nos cenários. Apenas a modelagem dos personagens deixa a desejar nesse sentido, mas está alinhada com aquilo que foi feito em Assassin’s Creed Valhalla. Os usuários mais críticos podem se incomodar com bugs de iluminação e pop-ins, elementos que surgem de repente na tela, mas são problemas comuns em jogos de mundo aberto.

Vale a pena?

Assassin’s Creed Mirage cumpre bem o seu propósito de resgatar aquilo que havia de melhor nos primórdios da franquia. É uma verdadeira carta de amor ao seu legado, como descrito pelo próprio time de desenvolvimento. Por um lado, o jogo entrega uma experiência bastante nostálgica e que diverte na mesma proporção. Por outro, não traz grandes novidades e desperdiça seu verdadeiro potencial, pois retrata a origem de um personagem já conhecido. Os maiores problemas do enredo estão atrelados a essa conexão com Valhalla, que soa apressada e extremamente forçada.

Embora a gameplay seja um pouco desajeitada, ela brilha pelo nível de liberdade. As diferentes formas de realizar uma missão investigativa transmitem uma imersão que há muito tempo não se sentia em um jogo da série. É muito satisfatório encontrar rotas alternativas e passar por fortalezas superprotegidas sem ser notado. Já os jogadores que gostam da ação encontram um sistema simples, mas também competente e desafiador.

Em suma, Assassin’s Creed Mirage é um lembrete de que a franquia não depende de um mundo gigantesco e dezenas (ou até centenas) de horas de gameplay para ser interessante. Essa, na verdade, é uma das maiores armadilhas da indústria de games. Ainda que o final tenha decepcionado e a movimentação irrite às vezes, a jornada em Bagdá merece uma chance e pode resgatar o interesse de muitos entusiastas na franquia.

Esta análise foi realizada no PS5 com uma cópia do jogo fornecida pela assessoria da Ubisoft Brasil

7.5 Vale a pena, mas poderia ser melhor Gráficos 7 Gameplay 8 História 7 Conteúdo 8

