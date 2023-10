ROG Strix G16 é um notebook gamer da Asus que se destaca por ser uma das opções mais potentes do mercado. O produto foi lançado no Brasil em abril de 2023 e marcou a chegada do processador Intel Core i9 de 13ª geração à linha gamer da empresa. Da mesma forma, a placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 4060 garante que os jogadores consigam rodar quase qualquer título com altos gráficos e desempenho. Isto tudo aliado à tela de 165 Hz e à memória RAM de 16 GB no padrão DDR5 , que aprimoram a experiência.

Asus ROG Strix G16 em review: desempenho impecável, preço proibitivo — Foto: Divulgação/Asus

Ficha técnica do Asus ROG Strix G16

Processador: Intel Core i9-13980HX de 13ª geração 2,2 GHz (36 MB cache, até 5,6 GHz, 24 núcleos: 8 P-cores e 16 E-cores)

Intel Core i9-13980HX de 13ª geração 2,2 GHz (36 MB cache, até 5,6 GHz, 24 núcleos: 8 P-cores e 16 E-cores) Placa de vídeo: Nvidia GeForce RTX 4060

Nvidia GeForce RTX 4060 Tela: IPS 16 polegadas Full HD+ 16:10 (1.920 x 1.200 pixels) 100% sRGB

IPS 16 polegadas Full HD+ 16:10 (1.920 x 1.200 pixels) 100% sRGB Taxa de atualização: 165 Hz

165 Hz Armazenamento: 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2

512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 Memória RAM: 16 GB DDR5-4800 SO-DIMM x2

16 GB DDR5-4800 SO-DIMM x2 Peso: 2,5 kg

2,5 kg Bateria: 90 Wh, íon de lítio de quatro células

90 Wh, íon de lítio de quatro células Wi-Fi: 6E (802.11ax)

6E (802.11ax) Conexões: 1x conector de áudio 3,5 mm para fone/microfone, 1x HDMI 2.1, 2x USB 3.2, 1x USB-C 3.2, fornecimento de energia, 1x RJ45, 1x Thunderbolt 4 compatível com DisplayPort

1x conector de áudio 3,5 mm para fone/microfone, 1x HDMI 2.1, 2x USB 3.2, 1x USB-C 3.2, fornecimento de energia, 1x RJ45, 1x Thunderbolt 4 compatível com DisplayPort Áudio: 2x alto-falantes com tecnologia Smart Amplifier

2x alto-falantes com tecnologia Smart Amplifier Dimensões: 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm

35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm Sistema operacional: Windows 11 Home

Design do ROG Strix G16

O ROG Strix G16 é um modelo maior quando comparado a outros notebooks de entrada da Asus, já que o dispositivo conta com 35,4 cm de largura, 26,4 de altura e um peso de 2,5 kg. Porém, suas dimensões não dificultam a mobilidade do aparelho e, inclusive, tornam o aparelho até mais resistente para proteger as peças de primeira linha. Players que buscam máquinas portáteis para jogar já estão acostumados com a robustez dos produtos no mercado, então o G16 não deve causar tanta estranheza.

O teclado RGB também chama atenção. As luzes aparecem nas teclas e na parte de baixo do notebook, como se fosse um faixa iluminada. É algo estético que agrada de acordo com o gosto do usuário, e por isso a iluminação pode ser facilmente ajustada no próprio teclado. Inclusive, volume, brilho e afins podem ser definidos com poucos toques no ROG Strix G16, já que há botões específicos justamente para configurar estas funções.

As teclas são espaçadas e "suaves" até demais para se jogar, algo que pode causar estranhamento. Usuários de games com comandos mais precisos, como LoL e MOBAs no geral, certamente encontrarão dificuldades em um primeiro momento. Além disso, há uma iluminação diferente em alguns botões, como uma tentativa da Asus para frisar os comandos mais importantes usadas nos jogos — como a barra de espaço e as letras WASD. Entretanto, estas luzes acabam mais confundindo do que ajudando, já que parecem mostrar o interior do teclado.

Asus ROG Strix G16 conta com ficha técnica poderosa — Foto: Divulgação/Asus

Por fim, o visual do notebook da Asus também vale como destaque. Mesmo sendo maior, o ROG Strix G16 parece menos bruto do que um Nitro 5, computador gamer de entrada da Acer, por exemplo. Isto acontece por conta da cor inteiramente cinza-fosco de seus detalhes simplificados — sobretudo quando as RGB estão desligadas. O símbolo da linha se localiza na parte de trás da tela do computador, também sem iluminação e com pouco destaque. A impressão que fica é que o produto foi focado puramente em desempenho, e não em enfeitar demais a construção — com exceção do teclado.

Desempenho top de linha

Há poucas máquinas com um conjunto de componentes tão avançados quanto o ROG Strix G16 — haja vista seu preço salgado. Com a junção da placa de vídeo GeForce RTX 4060 e o processador Intel de 13° geração, os usuários certamente conseguirão rodar todos os games mais pesados do mercado. Durante nossos testes, Elden Ring e Hogwarts Legacy desempenharam com poucos problemas — para não dizer nenhum. Era possível jogar ambos os títulos com os gráficos no ultra e sem deixar de lado um bom número de FPS (quadros por segundo).

Já em Starfield, o desempenho também foi tão bom quanto em um Xbox Series X, mas em raras vezes o jogo apresentava travamentos. Isto pode estar relacionado à memória RAM de 16 GB do notebook, um padrão nas máquinas gamers mais potentes do mercado. Esta quantidade é a ideal para rodar a maioria dos títulos tranquilamente, mesmo com com várias abas do navegador de internet abertas. Mesmo assim, talvez seja a hora de as empresas começarem a pensar em aumentar a quantidade de memória dos computadores.

O mesmo vale para o SSD de 512 GB: é útil e serve muito bem, mas pelo preço do notebook poderia ser maior. O SSD faz com que todas as funções do ROG Strix G16 sejam realizadas de forma rápida, o que o torna uma máquina ótima para quem odeia interrupções. Da mesma forma, o armazenamento do produto da Asus também é satisfatório, ainda que ano após ano os jogos estejam cada vez mais pesados.

Algo muito importante é o sistema de resfriamento. O produto utiliza metal líquido para controlar a temperatura da máquina durante os jogos, reduzindo até 15° C, segundo a Asus. Definitivamente, o ROG não esquenta tanto quanto outros notebooks do mercado e pode até ser comparado com o baixo aquecimento de grandes consoles. Caso seja da preferência do usuário, o ROG pode ser colocado no colo sem problemas de queimadura ou desconforto. Além disso, até a fonte de bateria não esquenta tanto assim, algo positivo, já que o notebook deve ficar ligado na tomada para um melhor desempenho.

ROG Strix G16 tem processador Intel de 13ª geração — Foto: Divulgação/Asus

ROG Strix G16 também pode ser exaltado pelo baixo som emitido durante os games. Não há nada que incomode mais do que ouvir a ventoinhas do notebook durante a jogatina, sendo algo até desesperador. Até no modo ultra em Hogwarts Legacy, o computador não fez muito barulho nem esquentoA máquina da Asus passa uma segurança no uso, já que não parece ser um produto que se desgasta facilmente com o tempo.

Tela 165 Hz e auto falantes dentro dos padrões

A tela de 165 Hz e 16 polegadas do ROG Strix G16 tende a ser uma das melhores disponíveis no mercado. O tamanho é ótimo para jogos e não deixa o usuário se perder nas informações de menor escala, como mapas, sinalizações e outros detalhes importantes que podem passar batido. Os gráficos do notebook são bons graças às especificações internas, mas a taxa de 165 Hz faz com as imagens sejam reproduzidas com uma boa fluidez. Não é segredo: experimentar uma tela de mais de 144 Hz nos jogos é um caminho sem volta.

Já o áudio do notebook da Asus segue o padrão da marca e de seus competidores — não que precisasse impressionar tanto assim. Normalmente, computadores portáteis não contam com alto-falantes fora de série, já que isto poderia até atrapalhar a construção compacta do aparelho. Então, é importante dizer que o ROG Strix G16 em nenhum momento deixou a desejar neste quesito, ou seja, não houve distorções ou problemas relacionados. Caso o usuário goste de jogos mais competitivos, nos quais os mínimos sons de passos podem ser decisivos, a dica é comprar um fone de ouvido específico para games.

Asus ROG Strix G16 tem desempenho e preço nas alturas — Foto: Divulgação/Asus

ROG Strix G16 vale a pena?

O produto da Asus tem uma qualidade altíssima e pode ser visto como um dos melhores do mercado. Caso seu objetivo seja jogar os títulos de maior destaque em qualquer lugar, o ROG Strix G16 é ideal para isso. O notebook une a qualidade e o desempenho, sendo possível extrair o máximo potencial de praticamente todos os jogos AAA. Porém, ao experimentar games mais simples como League of Legends, o G16 se mostrou "bom até demais".

Por isso, para os usuários casuais, é interessante ver se algum outro modelo mais simples da empresa atende às suas necessidades — como o TUF Gaming F15 ou o Nitro 5. O ROG Strix G16 é um computador caro e que levanta dúvidas se o seu valor recomendado de R$ 17.999,99 realmente vale o investimento. Felizmente, é comum ver o produto em oferta em diferentes varejistas de referência, com preços que parecem até ser pouco para o que o notebook oferece. É o caso da Amazon, em que o notebook é visto por R$ 12.443.

