Song of Nunu é novo jogo single-player no universo de LOL; veja review

O TechTudo testou a versão de Nintendo Switch e traz a seguir o review completo do novo game baseado em League of Legends. Vale lembrar que o título é exclusivamente digital e já está disponível para comprar no PC por a partir de R$ 88,99, enquanto sai a R$ 159,90 no console da Nintendo. As versões de PlayStation e Xbox, por sua vez, chegam apenas em 2024.

Song of Nunu: A League of Legends Story chega aos consoles e PC — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Como ver vitórias e derrotas em League of Legends? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O garoto e seu Yeti

Nunu é um dos personagens mais clássicos de League of Legends, o MOBA da Riot Games. Ele é um Yeti, ou melhor, um “abominável homem das neves”, uma criatura lendária e gigante com poderes especiais. Nunu chegou ao jogo em 2009 e é acompanhado de Willump, uma criança que serve como seu parceiro nos combates. Até hoje ele é um dos campeões mais populares, também por ser bastante clássico.

Nunu e Willump em Song of Nunu: A League of Legends Story — Foto: Divulgação/Riot Games

Nunu e Willump vivem em uma região inóspita de Freljord, onde lidam com os problemas de um tempo gelado e outras ameaças em seu caminho. O yeti é um personagem do tipo “tanque”, por isso, é bem forte e robusto, carregando Willump quase sempre em suas costas. Sua categoria em League of Legends, porém, pouco importa em Song of Nunu, já que a realidade e jogabilidade desta aventura estão em outro patamar.

Aqui, sai de cena o jogo no estilo MOBA e entra uma aventura de exploração, narrativa e emoção. Song of Nunu: A League of Legends Story propõe ser um título totalmente voltado para a história dos personagens. Quase não existem combates e o foco está na relação entre Nunu e Willump, com vários momentos emocionantes e marcantes – como se fosse um filme infantil animado.

Song of Nunu: A League of Legends Story é jogo singleplayer — Foto: Divulgação/Riot Games

Com campanha para um jogador, Song of Nunu foca em desenvolver o relacionamento de amizade entre o garoto e seu yeti. Willump pode ser controlado diretamente pelo usuário e, a todo momento, desenvolve diálogos com Nunu, ainda que a criatura não responda com palavras, apenas com grunhidos. A história não tem tanta profundidade quanto você pode esperar, mas há momentos tocantes que vão fazer emocionar, com o tempo.

Para deixar o jogador de League of Legends mais à vontade, Song of Nunu conta com a participação de outros campeões, da mesma forma que outros títulos da Riot Games, lançados nos últimos meses. Espere ver figuras como Volibear, Braum e Ornn, por exemplo – não por um acaso, personagens que são originários das terras geladas do game. Todos têm participações importantes e pontuais dentro do enredo.

Braum está em Song of Nunu: A League of Legends Story — Foto: Divulgação/Riot Games

A história é bem contada, apesar de lenta. O jogador vai ficar satisfeito na forma como acompanha a narrativa pelos olhos da dupla. O início do game não te situa em nada, porém. Se você conhece a região e os personagens de League of Legends, deve se sentir em casa. Caso contrário, há uma chance de o game não "clicar" para você e não despertar tanto interesse ou emoções quanto em um fã do MOBA, por exemplo.

Jogabilidade sem muita emoção

Song of Nunu: A League of Legends Story é um game de aventura e exploração, mas um pouco limitado. A jogabilidade é livre, em terceira pessoa, e em sua maior parte com Willump no comando – em algumas ocasiões, montado em Nunu. Há muitos quebra-cabeças, locais do cenário para subir, paredes para escalar, lugares para saltar. No geral, a exploração é o foco, e as soluções lógicas também. Ainda assim, o jogo não vai muito além disso.

Song of Nunu: A League of Legends Story não tem jogabilidade variada — Foto: Divulgação/Riot Games

Apesar de ser emocionante e com grande foco na história e seus personagens, Song of Nunu: A League of Legends Story não faz muito pela jogabilidade. O game é pouco inspirado nesse aspecto e não traz nada de novo ao gênero. De longe, ele pode lembrar outros títulos mais contemplativos e sem muitos elementos variados de gameplay, como os jogos do estúdio Team ICO, como Shadow of the Colossus, The Last Guardian e o próprio ICO. Apesar disso, a sensação é de que falta a Song of Nunu o “carisma nos controles”, se é que podemos colocar desta forma.

Em Song of Nunu: A League of Legends Story os comandos são básicos e nem um pouco variados. A jogabilidade demora bastante para engrenar e, quando você percebe, está fazendo quase a mesma coisa há duas horas. Os mesmos obstáculos, o mesmo local para destruir, tudo muito similar ao longo das poucas horas contempladas pelo jogo.

Comandos são fáceis, mas Song of Nunu: A League of Legends Story não decola — Foto: Divulgação/Riot Games

É uma pena que Song of Nunu seja tão simples e até simplório. Todos os jogos de aventura e RPG lançados pela Riot Games, sob o selo Riot Forge, oferecem uma jogabilidade variada e muitos elementos para prolongar a experiência. O mesmo não acontece aqui. Veja bem: não estamos falando que se trata de um jogo ruim, apenas sem emoção nesse aspecto. Ainda assim, quem não for tão fã de Nunu ou Willump pode se decepcionar.

Problemas técnicos

Como citamos no início, esta análise foi feita na versão Nintendo Switch de Song of Nunu: A League of Legends Story. E, infelizmente, ela sofre de problemas técnicos muito relevantes. O jogo já não é um exemplo de melhores gráficos possíveis: tudo segue o estilo bem simples, mas é curioso ver como o Switch já demonstra uma grande defasagem em seu hardware mesmo em títulos relativamente “humildes” visualmente.

Song of Nunu: A League of Legends Story sofre de limitações — Foto: Divulgação/Riot Games

Há muitos travamentos, especialmente em ambientes maiores. O jogo sofre um pouco para fluir em suas cenas e perde-se um pouco a agilidade que a movimentação de Nunu apresenta – apesar de ser grande, é uma criatura veloz. Talvez a performance melhore na versão de PC, já que, em outros consoles, o jogo desembarca pouco tempo depois.

Mas, novamente, é uma pena que o game se prejudique também neste ponto. O design dos cenários não é dos mais inspirados, então não espere ver algo “de outro mundo”. Pense que é um spin-off de League of Legends e que, assim, temos uma experiência que não tem pretensões de ser grandiosa e nem segue por este caminho em nenhum aspecto.

Song of Nunu: A League of Legends Story vale a pena?

Song of Nunu: A League of Legends Story não é bem um jogo imperdível. Não se trata de um grande lançamento AAA, apesar de ter sido produzido por uma empresa de grandes proporções. Ele é voltado para um público específico e, se depender dos esforços gráficos e de jogabilidade, deve ficar por aí mesmo, em um nicho dos bem limitados.

Song of Nunu: A League of Legends Story é um jogo para fãs — Foto: Divulgação/Riot Games

Ainda que tenha qualidades especialmente na sua narrativa e em alguns quebra-cabeças, Song of Nunu: A League of Legends Story é limitado, não tem visual de destaque, apresenta problemas técnicos na versão em que foi testada e tem uma jogabilidade que chama pouquíssima atenção. No geral, fãs de League of Legends devem se satisfazer com a experiência, mas não deve passar muito disso.