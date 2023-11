Samsung Galaxy Tab S9 em review: modelo básico, experiência completa

O Galaxy Tab S 9 foi lançado julho deste ano pela Samsung , que renovou seu catálogo de tablets com o lançamento da linha. O dispositivo chegou ao mercado nacional com preço sugerido de R$ 7.999, mas é possível encontrá-lo por R$ 4.689 , no Mercado Livre . O modelo tradicional foi um dos destaques, uma vez que o dispositivo passou a vir com um equipamento completo de uso que inclui a S Pen, um teclado destacável e capa, além de carregador e cabo de dados com entrada USB-C. A tela de AMOLED Dinâmica 2x é um diferencial para o aparelho mais básico, assim como a presença do processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm .

Outro destaque da linha é a classificação IP68, que garante proteção contra água e poeira tanto para o dispositivo, quanto para a caneta. Testei o Galaxy Tab S9 por cerca de um mês e, depois desse período, posso afirmar que ele cumpre a proposta de oferecer uma experiência completa, mesmo em um modelo básico — principalmente pela presença dos acessórios. Confira minhas impressões a seguir.

Galaxy Tab S9 Samsung — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab S9

Tamanho da tela: 11 polegadas

Resolução da tela: WQXGA (2.560 x 1.600 pixels)

Painel da tela: AMOLED Dinâmica 2X

Câmera principal: 13 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Memória RAM: 8 ou 12 GB

Armazenamento: 128 ou 256 GB

Cartão de memória: sim (MicroSD)

Capacidade da bateria: 8.400 mAh

Cores: grafite e marfim

Lançamento: julho de 2023

Preço de lançamento: R$ 7.499

Preço atual: R$ 4.689

Unboxing

Uma das experiências mais satisfatórias ao tirar um dispositivo da caixa é ver quais são os itens disponibilizados pela fabricante. No caso do Galaxy Tab S9, a Samsung caprichou e agora traz, em todos os aparelhos da marca, um pacote completo de acessórios. Mesmo no modelo mais básico, o consumidor vai encontrar uma capa protetora com espaço para a S Pen, um teclado removível com touch pad que oferece uma boa resposta durante o uso, além de cabo de dados e carregador com entrada USB-C e USB-A.

S Pen é um dos acessórios que vem no Galaxy Tab S9 — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

A intenção da sul-coreana é fazer com que o consumidor tenha, logo de cara, tudo o que precisa para o uso do aparelho, o que facilita bastante o dia a dia. Dessa forma, ele substitui facilmente um notebook durante uma viagem de negócios, por exemplo. Afinal, como todos os acessórios se encaixam (menos o carregador), formando uma capa protetora, o consumidor tem a escolha de usá-lo tanto como tablet, quanto como um mini notebook — uma mão na roda na hora de escrever textos com mais agilidade.

Tela e design

O Galaxy Tab S9 tem um design de bordas arredondadas e toque liso, o que facilita o manejo do aparelho. Sua estrutura é feita de Armor Aluminum, que garante uma proteção maior contra choques e quedas, deixando-o resistente nas mãos de consumidores mais desastrados. Ele foi lançado nas cores Grafite e Marfim (a versão com 5G), o que combina com seu acabamento, dando um aspecto mais premium ao dispositivo.

A tela tem 11 polegadas, o que — durante o teste — se mostrou de um tamanho agradável para o uso do aparelho, tornando-o compacto para viagens e ao mesmo tempo bom para entretenimento. Não à toa a Samsung investiu em um display de AMOLED Dinamic 2x com taxa de atualização de 120 Hz. A resposta, tanto no uso com a caneta quanto no toque, é bastante rápida, deixando fluida a navegação no tablet.

Galaxy Tab S9 sobre a mesa — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Assistir a filmes e séries usando o dispositivo também é uma experiência satisfatória. Principalmente graças à presença da capinha, que se transforma em um suporte agradável para qualquer ambiente. Sem os acessórios, o Tab S9 da Samsung pesa aproximadamente 498 gramas, sendo uma companhia leve para viagens e para o dia a dia.

Câmera

Modelo tradicional do Galaxy Tab S9 só vem com uma câmera principal — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Diferente dos modelos mais premium da linha, como o Tab S9 Plus e Tab S9 Ultra, a versão tradicional do dispositivo conta apenas com uma câmera traseira e uma lente frontal. Mas isso não quer dizer que a qualidade da imagem seja ruim. Mesmo com uma luz mais baixa, a câmera de selfie de 12 MP entrega uma boa resolução para videochamadas, assim como a lente de 13 MP da câmera principal também consegue tirar boas fotos.

Câmera frontal do Tab S9 da Samsung entrega uma qualidade razoável na lente frontal — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

A experiência oferecida pela Samsung em relação à qualidade das imagens em seus smartphones é sempre muito vívida. E isso não é diferente no uso do tablet, mesmo que o aparelho traga sensores com resolução menor que o dos celulares topo de linha da marca.

Confesso que usar o aparelho para tirar fotos não foi minha prioridade, uma vez que, dado o tamanho do dispositivo, a preferência tenha sido sempre do celular, mas é importante destacar que o Tab S9 permite capturar vídeos em 4K a 30 FPS,. Ele também possui outros recursos, como Vídeo em Retrato — que deixa o usuário em destaque, desfocando o fundo.

Câmera traseira do Galaxy Tab S9 vem com 13 MP — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Vales ressaltar também que, por conta do ecossistema Galaxy, é possível usar o tablet e o celular (se for da mesma fabricante) de forma fluida, sem a necessidade de cabos extras para passar arquivos e fotos. Um grande facilitador na hora de acessar os registros.

Desempenho

Para a performance do aparelho, a Samsung também preparou uma ficha técnica mais robusta, mesmo na versão tradicional do tablet. Ele vem com um processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, da Qualcomm, em uma versão 35% mais veloz do que a anterior. O resultado é uma navegação fluida mesmo quando é preciso abrir vários aplicativos ou abas de navegadores de uma vez.

O modelo testado pelo TechTudo traz memória RAM de 8 GB e 128 GB de armazenamento. Mas o Tab S9 também pode ser encontrado com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Vale ressaltar que o tablet conta com slot para cartão de memória, permitindo expandir o espaço para suas fotos e vídeos em até 1 TB.

Galaxy Tab S9, da Samsung — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Durante o uso, o aparelho se mostrou confortável, mesmo com vários episódios de séries assistidos sequencialmente. Não esquentou ou apresentou engasgos durante a troca de aplicativos, reprodução de vídeos ou música.

Bateria

A bateria é, sem dúvidas, a parte mais conveniente do aparelho. Com 8.400 mAh, o tablet segura bem o uso diário a maior parte do tempo. Ele demora cerca de duas horas e meia para uma carga completa, mas promete até quatro dias de autonomia, a depender do uso. Consegui passar um pouco menos do que isso — cerca de dois dias — por conta do uso de mídias constante. Mas, para aqueles que fizerem uso de certas artimanhas, como diminuir o brilho da tela ou apostar na economia de bateria, o tablet poderá chegar no tempo indicado pela fabricante.

Galaxy Tab S9 da Samsung traz melhorias na bateria — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Como já foi mencionado anteriormente, ele vem com o carregador na caixa, mas infelizmente — ou talvez pela quantidade de acessórios que já são disponibilizados pela Samsung — o aparelho conta com um adaptador de apenas 15 W, mesmo que tenha capacidade para um carregamento rápido de até 4 5W. Se o consumidor tiver um carregador mais potente, vale a pena deixar esse item apenas de reserva.

Versão do sistema e S Pen

O Galaxy Tab S9 é compatível com Android 13 e, com isso, tem acesso a vários recursos do sistema operacional, como ativar perfis de Modos e Rotinas — ideais para ajudar o aparelho a entregar apenas notificações pré-definidas pelo usuário. Com a possibilidade de interligar todo o ecossistema da sul-coreana, o tablet consegue ter acesso aos seus dados de exercício, sono, fotos, além de compartilhar a mesma redes de Wi-Fi de outros dispositivos da Samsung que o consumidor possa ter.

S Pen consegue dar comandos mais rápidos no Galaxy Tab S9 — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Não posso deixar de mencionar que talvez a melhor coisa do Tab S9 seja a S Pen. A resposta da escrita é muito mais rápida em comparação com outros modelos, como Tab S7. Ao usar o Samsung Notes, aplicativo de escrita e desenho do tablet, também é possível selecionar sua caneta favorita e, assim, agilizar o uso durante a escrita ou desenhos.

Vale a pena?

O Galaxy Tab S9 da Samsung entrega aquilo a que se propõe. Como modelo mais básico da linha recém-lançada da sul-coreana, ele traz uma boa duração de bateria, tela brilhante e resposta rápida na hora de usar os comandos. A adição dos acessórios foi bastante acertada pela marca, que engordou o preço, mas conseguiu entregar uma experiência de uso completa, para todas as ocasiões. O som também é alto e claro, tornando os momentos de lazer satisfatórios.

Galaxy Tab S9 — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Fácil de levar para os lugares e com uma rápida resposta ao compartilhamento usando o ecossistema da marca, talvez o único ponto do tablet que desagrade seja o carregamento com o carregador que já vem na embalagem. Isso pode ser solucionado facilmente, caso o consumidor tenha outros modelos mais potentes para celular ou até mesmo para notebook. De modo geral, o Tab S9 é um companheiro bastante útil para quem quer investir em mobilidade na hora de executar tarefas do dia a dia.

