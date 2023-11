Super Mario Bros. Wonder diverte e representa ápice da franquia; veja review

Super Mario Bros. Wonder é a sequência da série de jogos de plataforma 2D de um dos maiores ícones do mundo dos games. Lançado em 20 de outubro para Nintendo Switch , o jogo chama a atenção pelos seus visuais extravagantes e expressivos, além de se passar em um local completamente diferente: o Reino da Flor. Isso significa que os jogadores podem esperar inimigos, temáticas de mundos, power-ups e conceitos que nunca apareceram anteriormente na franquia, com destaque para a Flor Fenomenal, responsável por dar nome ao título.

Vale lembrar que o jogo está à venda por R$ 299 e traz localização em português do Brasil, incluindo dublagem. Os personagens principais, como Mario e seus amigos, ainda têm vozes em inglês, mas o game traz uma carismática Flor Tagarela cujas falas estão em nosso idioma. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz todos os detalhes no review completo de Super Mario Bros. Wonder. Confira:

Super Mario Bros. Wonder chegou ao Nintendo Switch em outubro e já é um dos jogos mais bem avaliados do ano; veja o review do TechTudo — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Uma aventura repleta de maravilhas

Nos últimos anos, os jogos de progressão horizontal do Super Mario Bros. estiveram em baixa. A Nintendo tentou atualizar a fórmula clássica ainda em 2006, com o lançamento de New Super Mario Bros. para Nintendo DS, estrelando gráficos tridimensionais pela primeira vez. Apesar da boa recepção na época, a desenvolvedora optou por repetir sua premissa pelos próximos cinco lançamentos, em mais de uma década, e isso naturalmente acabou por saturá-la.

Tudo isso aconteceu enquanto os maiores esforços estavam concentrados em títulos de plataforma 3D do mascote, como Super Mario Galaxy e Super Mario Odyssey. Não tardou até que eles se tornassem o carro-chefe da franquia, enquanto os fãs da gameplay tradicional tinham de se contentar com o mesmo jogo reciclado à exaustão. Porém, isso muda radicalmente com o lançamento de Super Mario Bros. Wonder.

Bowser se transforma em um castelo voador e espalha o caos no Reino da Flor em Super Mario Bros. Wonder — Foto: Divulgação/Nintendo

A aventura começa no Reino da Flor, que é próximo ao já conhecido Reino do Cogumelo. Na história, Mario, Luigi, Peach e vários amigos são convidados pelo carismático Príncipe Florian para visitar o local e conhecer suas maravilhas, mas Bowser surge de repente e toma posse de um dos bens mais poderosos do reino: a Flor Fenomenal. Ao contato, o vilão acaba se fundindo com o castelo do príncipe e passa a espalhar caos pelo reino em uma nova tentativa de dominar o mundo.

Só por esse início, Super Mario Bros. Wonder já abandona o velho e antiquado clichê da princesa raptada, colocando toda a turma em uma jornada para impedir o vilão e salvar o Reino da Flor. A lista de personagens jogáveis é bastante generosa, com doze selecionáveis, e a maior parte tem a mesma gameplay. Os únicos diferentes são Yoshi e Ledrão, que são considerados o “Modo Fácil” do jogo pelo fato de não sofrerem dano e não poderem utilizar power-ups.

As fases de Super Mario Bros. Wonder também adoram brincar com perspectivas divertidas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

A história é bastante simples e serve apenas de pano de fundo, mas cumpre bem o seu papel. O verdadeiro destaque do jogo está na inventividade do seu level design, que salta aos olhos em cada detalhe. Praticamente todos os estágios trazem consigo uma Flor Fenomenal, que por vezes estão escondidas e devem ser encontradas pelo jogador. Uma vez que são coletadas, toda a estrutura da fase muda e o inesperado acontece, pois o personagem e tudo à sua volta pode se transformar completamente.

Essa é uma mecânica que consegue tornar cada fase única e que renova constantemente a experiência, pois nunca se sabe que tipo de loucura vai acontecer ao coletar uma Flor Fenomenal. Além disso, elas são necessárias para coletar Sementes Fenomenais, utilizadas para progredir no jogo. As fases podem trazer até três delas, já que também são conquistadas chegando ao fim ou encontrando saídas secretas. Por isso, as fases também têm um grande fator replay que agrega ainda mais ao conteúdo, já que incentiva a descoberta de segredos.

Novas camadas de jogabilidade

Embora os personagens tenham um gameplay semelhante, o jogador tem a possibilidade de personalizá-lo à vontade graças ao sistema de Insígnias. Em resumo, elas são destravadas conforme a progressão e permitem executar uma técnica especial. São 24 no total, divididas em categorias como Ação, Passivas e Avançadas. Mas vale notar que apenas uma pode ser equipada por vez.

De certa forma, as Insígnias servem para facilitar o jogo, já que algumas permitem um salto vertical sobre paredes, planar com um chapéu ou até mesmo utilizar um cipó para se prender a plataformas. Também há aquelas capazes de sinalizar segredos, garantir um segundo salto para se salvar de abismos ou iniciar um estágio com um Super Cogumelo. Aqueles que quiserem mais desafio têm a opção de não utilizá-las, embora se façam necessárias em estágios mais específicos.

Super Mario Bros. Wonder traz lindas combinações de cores e salta aos olhos com seus visuais — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Durante os testes, a que mais utilizei foi a de Grande Salto Flutuante, que remete à técnica da Princesa Peach em Super Mario Bros. 2. No entanto, todas se provaram úteis de alguma forma e ainda há aquelas que adicionam uma camada de desafio, como uma que obriga se movimentar apenas com saltos sequenciais e até mesmo outra que deixa o personagem completamente invisível. É bastante divertido explorar as possibilidades e a interface de usuário é pensada para que as Insígnias sejam trocadas com facilidade em menus de acesso rápido.

Vale mencionar, também, que muitos estágios fogem da velha fórmula de se deslocar da esquerda para a direita até chegar ao fim. Há fases focadas em caça ao tesouro, em que é possível encontrar medalhões escondidos em uma zona explorável. Além disso, há vários mini-games chamados de Passatempos, com atividades rápidas e variadas que garantem Sementes Fenomenais. São bastante simples, mas também bem-vindos por colaborarem para deixar a jogatina mais variada.

Super Mario Bros. Wonder traz um sistema de insígnias que personaliza o gameplay com novas técnicas — Foto: Divulgação/Nintendo

Os novos power-ups também são bastante divertidos e implementados com maestria no level design, com muita margem para dominar seus usos. Entre os destaques está uma transformação em elefante, que deixa o personagem mais forte para derrubar inimigos, destruir blocos e armazenar água na tromba - algo útil para regar flores e descobrir segredos. O jogador também pode virar uma broca que permite mergulhar em qualquer superfície e passar despercebido por inimigos ou acessar frestas. Além disso, há outro poder capaz de disparar bolhas que, além de absorver inimigos, podem ser utilizadas como plataformas auxiliares.

Por fim, é preciso elogiar a responsividade dos comandos de Super Mario Bros. Wonder. Os jogos da série “New” eram conhecidos pela jogabilidade mais escorregadia, que incomodava bastante. Agora é muito mais fácil controlar o personagem, tornando a simples tarefa de pular entre plataformas muito mais satisfatória. Isso fica ainda mais evidente nos desafios mais avançados, com destaque para o Mundo Especial.

O único ponto negativo nisso tudo é a impossibilidade de remapear os controles à vontade. Há apenas predefinições para trocar alguns comandos, como o de pulo e corrida, mas são muito limitadas. O usuário não tem liberdade para atribuir o botão que desejar, então é bastante difícil de encontrar uma configuração que seja confortável, dependendo do controle que estiver sendo utilizado. Jogando no modo portátil do Nintendo Switch, não tardava até que a mão começasse a doer, por exemplo.

Visuais encantadores

Super Mario Bros. Wonder traz um novo patamar de carisma com seus visuais. Os personagens são muito expressivos e transmitem energia em cada movimento, com animações completamente encantadoras. Isso é algo presente até mesmo nos inimigos, que sempre interagem entre si e fazem expressões quando se aproximam do usuário. A Nintendo criou o jogo de modo que não importa para onde olhamos: cada detalhe é capaz de evocar um sentimento genuíno de diversão.

Isso é algo que podemos observar até mesmo na atuação das vozes, que também tiveram um salto de qualidade em relação aos títulos anteriores e estão repletas de personalidade. Por sinal, Kevin Afghani desempenha um excelente papel como novo responsável pelas vozes do Mario e Luigi, substituindo Charles Martinet após quase três décadas interpretando os personagens. Não é uma tarefa fácil, mas o resultado é mais do que satisfatório.

Os personagens estão carregados de energia com suas expressões e animações em Super Mario Bros. Wonder — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Não é exagero dizer que este é o jogo de plataforma mais bonito já lançado até hoje. Os estágios são carregados de cores e muito vibrantes, com contrastes que também saltam aos olhos a cada novo mundo. Há também um trabalho primoroso com sombras e iluminação, que por vezes são utilizadas como mecânicas de gameplay. Também vale elogiar o desempenho do game, pois é comum que aconteça um caos na tela e ainda assim ele consegue manter os 60 quadros por segundos de forma estável.

Localização em português do Brasil

O fã da Nintendo no Brasil tem acompanhado, nos últimos anos, uma grande mobilização para que a desenvolvedora passasse a localizar seus jogos em nosso idioma. Ainda que a passos lentos, isso começou a se tornar realidade em 2021, com o lançamento de títulos como Mario Party Superstars e Nintendo Switch Sports. Por isso, a tendência é que todos os novos lançamentos da marca sejam localizados em nosso idioma, como afirmou Bill Van Zyll, diretor e gerente geral da Nintendo para a América Latina, ao TechTudo.

Super Mario Bros. Wonder também não foge desta tendência e mostra que a espera valeu a pena, já que apresenta uma localização em português do Brasil de altíssima qualidade. É notável como o trabalho vai muito além de uma simples tradução literal, já que há expressões e até mesmo neologismos que apenas um falante nativo seria capaz de entender. Há, inclusive, trocadilhos muito bem pensados que combinam com a temática da fase e até dão pistas do que está por vir.

Super Mario Bros. Wonder está totalmente em português do Brasil — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Sem dúvidas, o jogo mostra como a presença nacional da Nintendo está aumentando cada vez mais e denota o compromisso da marca com seu público, ainda que haja um longo caminho para que títulos mais complexos passem pelo mesmo tratamento. É interessante notar como Super Mario Bros. Wonder traz mais texto que o esperado para o gênero, então a localização realmente demonstra sua importância já nos primeiros minutos de gameplay.

Vale a pena?

Super Mario Bros. Wonder resgata a fórmula clássica dos jogos do mascote da Nintendo, mas com um nível de carinho e inventividade sem precedentes na franquia. O usuário é surpreendido o tempo inteiro pela qualidade do gameplay e level design, que são um exemplo a ser seguido pela indústria. O resultado é tão impressionante que extrapola a simplicidade que costuma ser atrelada ao gênero de plataforma, batendo de frente com outros grandes lançamentos deste que é, provavelmente, o melhor ano da história dos videogames.

Super Mario Bros. Wonder é encantador e um dos melhores jogos do ano — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Em outras palavras, o jogo traz uma experiência consistente e que eleva completamente a barra de qualidade da série. Ainda que haja ressalvas, como a impossibilidade de remapear controles e chefes que podiam ser mais variados e desafiadores, as qualidades são tão gritantes que deixam essas questões praticamente irrelevantes. Seja para aproveitar sozinho ou com amigos, Super Mario Bros. Wonder entra facilmente na categoria de games imperdíveis do Nintendo Switch.

10 Um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos Visual 10 Jogabilidade 10 Conteúdo 10 Diversão 10

