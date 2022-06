Beats Studio Buds em review: testamos o 'irmão barato' dos AirPods Pro

Beats Studio Buds é um fone de ouvido totalmente sem fio da Beats , empresa de propriedade da Apple . O modelo conta com cancelamento ativo de ruído , certificação de proteção contra água e suor IPX4 e promessa de oito horas de autonomia da bateria, chegando a um dia inteiro com o estojo de recarga.

Testei o fone ao longo dos últimos meses, e as impressões foram boas, no geral. O preço sugerido de R$ 1.705 assusta um pouco, mas o modelo já pode ser encontrado na Amazon a partir de R$ 1.193 na versão preta. A seguir, conto minha experiência com o concorrente interno dos AirPods Pro.

2 de 5 Beats Studio Buds tem estojo que cabe no bolso — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Beats Studio Buds tem estojo que cabe no bolso — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Design

O Beats Studio Buds tem um design intra-auricular e totalmente livre de cabos. Seu formato tem um encaixe confortável, com mais de uma opção de tamanho para as ponteiras de silicone. Como também observei no Powerbeats Pro, o Studio Buds possui uma posição "ideal", e pode machucar a orelha se não for ajustado corretamente à cavidade auditiva.

O grande problema do desenho do Studio Buds é a dificuldade para tirá-lo rapidamente do ouvido. Na minha experiência, foi muito comum deixá-lo cair ao puxar, já que o acessório não oferece uma pegada segura para as mãos. Ele fica firme durante o uso, mas é preciso tomar cuidado na hora de guardá-lo. Cabelos longos também podem ser um problema nesse momento.

3 de 5 Beats Studio Buds é alternativa aos AirPods Pro — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Beats Studio Buds é alternativa aos AirPods Pro — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Cada lado do fone tem apenas um botão, que pode ser configurado de mais de uma forma. Além dos recursos padrão, de apertar uma, duas ou três vezes para pausar, avançar ou retroceder, é possível definir controles de volume, cancelamento de ruído ou da Siri ao manter pressionado. Os ajustes são feitos no menu Bluetooth do iPhone (iOS).

O estojo para recarga é pequeno e cabe na maior parte dos bolsos. Acomodar os fones na parte interna é um procedimento rápido, facilitado pelos ímãs da caixinha. O carregamento é feito por meio de um cabo USB-C. O acabamento dos fones e do estojo é elegante, e o conjunto está disponível nas cores vermelho, preto, azul, cinza, rosa ou branco.

Qualidade de som

A Beats é conhecida há anos por entregar som de qualidade em seus produtos. Muitos usuários historicamente se queixam de excesso de graves, mas essa não foi minha impressão ao usar o Studio Buds. O áudio é bastante limpo e entrega diferentes frequências de forma equilibrada.

A Apple não detalha o tamanho do driver do fone, mencionando apenas o componente "tipo diafragma em camadas". A experiência de ouvir música com o cancelamento de ruído e de usar o modo ambiente foi muito boa. O fone é compatível com o áudio espacial do Apple Music e é capaz de reproduzir em Dolby Atmos, recurso exclusivo de modelos da maçã.

4 de 5 Beats Studio Buds tem certificação IPX4 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Beats Studio Buds tem certificação IPX4 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Resistência à água

Achei que a certificação IPX4 merecia um tópico à parte. O código indica apenas resistência contra água e suor, totalmente aprovada já que usei o fone para várias atividades aeróbicas com bastante transpiração.

Um detalhe curioso — e que não estava previsto nos testes — é que o fone resistiu a uma passagem acidental pela máquina de lavar roupas. Ninguém pode recomendar o mergulho do acessório pelo tempo que seja, já que a fabricante não garante essa possibilidade com o IPX4, mas é no mínimo interessante que o fone não tenha sido danificado na aventura.

Bateria

A promessa oficial de autonomia da bateria é de 8 horas para os fones ou 24 com a carga do estojo. Na prática, a duração pode ser menor quando o cancelamento de ruído está ativado — a fabricante aponta 5 e 15 horas, respectivamente.Também é importante guardar os fones na caixinha ao terminar de usar, já que eles perdem bateria com facilidade mesmo quando estão "em repouso".

A recarga do Beats Studio Buds é feita via cabo USB-C, e é bem rápida. A fabricante garante 1 hora de som com cinco minutos de recarga, o que se confirmou na minha experiência.

5 de 5 Beats Studio Buds é compatível com iPhone (iOS) e Android — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Beats Studio Buds é compatível com iPhone (iOS) e Android — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Conectividade

Embora fabricado por uma empresa de propriedade da Apple, o Beats Studio Buds também é compatível com celulares Android e até mesmo outros dispositivos e computadores com Bluetooth. A experiência "máxima", no entanto, se dá com dispositivos Apple. É possível parear o acessório até mesmo com o Apple Watch.

A troca entre dispositivos Apple deixou a desejar nos meus testes. O Powerbeats Pro fazia essa função de forma mais lógica, bastando abrir o dispositivo para que ele pergunte se você quer "trazer" os fones para ele. Na minha experiência, o Studio Buds sempre pareou automaticamente com o último dispositivo utilizado, obrigando uma troca manual caso eu desejasse.

Preço e concorrentes

Beats Studio Buds 8.5 Boa alternativa aos AirPods Design 8 Som 9.5 Bateria 9 Recursos 9 Custo-benefício 7