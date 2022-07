Conheça o C65 HYB, o novo notebook gamer de alta performance da Avell

O Avell C65 HYB é um notebook gamer voltado para o alto desempenho, que chegou oficialmente às lojas em maio de 2022. A linha C65 conta com seis opções com configurações distintas, além do modo "à la carte", no qual o usuário pode montar o PC de acordo com suas próprias preferências. No modelo mais básico, o computador conta com processador Intel Core i7 de 11ª geração, memória RAM de 16 GB do tipo DDR5, SSD de 512GB e a placa de vídeo GeForce RTX 3080 , da Nvidia . Há, ainda, a possibilidade de arrematar as versões mais potentes, com processadores Core i9 de 12ª geração, RAM de 32 GB, mais armazenamento interno e placa RTX 3080 Ti .

Todo esse poder, no entanto, tem um custo bem alto: os preços das máquinas variam entre R$ 24 mil e 34 mil, o que torna esses computadores restritos em termos de público. O TechTudo testou a versão mais básica do C65 HYB. Confira, a seguir, nossa análise completa sobre o notebook de "entrada" da linha.

O design sofisticado

O C65 HYB certamente não é um notebook pequeno, principalmente para quem está acostumado com modelos ultraleves como o MacBook Air ou mesmo o Galaxy Book Pro. Contudo, o modelo, que tem tela de 17,3 polegadas e pesa pouco mais de 2 kg, está longe de ser desconfortável, principalmente considerando a proposta e a categoria — o computador, por exemplo, pode ser usado no colo sem grandes problemas.

É impressionante que um PC considerado high end, ou seja, com peças que garantem sofisticação e alto desempenho, consiga reunir um conjunto tão potente em um espaço tão pequeno. Ponto positivo para a engenharia da máquina, que ainda oferece um espaço extra para inserir mais um slot de memória.

Em termos de acabamento e design, a sofisticação também está presente na escolha de materiais. O C65 HYB tem carcaça de alumínio, além de um largo touchpad de vidro, o que ajuda a tornar a sensibilidade responsiva e agradável. O visual é bem sóbrio, e pouca coisa em termos de aparência lembram o fato de que se trata de um PC gamer — o que pode ser bom ou ruim, dependendo das preferências de cada usuário. As saídas de ar largas que cercam a máquina são um desses lembretes.

Outro fator do design que lembra a estética gamer é o teclado RGB retroiluminado. Vale ressaltar, no entanto, que é possível mudar a cor das luzes para torná-las mais discretas ou mesmo desligá-las, caso o usuário não goste. Na parte da frente do notebook, há uma "franja" por onde as luzes também vazam, o que garante um efeito bem bonito. Digitar no computador também é uma experiência agradável, uma vez que as teclas são mais pesadas, embora um pouco barulhentas.

Em termos de conectividade, o notebook também é bem completo. Ao todo, são três portas USB, sendo duas 3.2 de segunda geração e uma 3.2 de primeira geração, além de uma porta USB-C com Thunderbolt 4. Há ainda entradas P2 separadas para microfone e fone de ouvido, HDMI 2.1, entrada para cartão de memória microSD e até mesmo uma porta padrão RJ-45 para quem deseja usar o PC conectado à internet via cabo, o que já não é tão comum em notebooks mais recentes. Quem tiver mais afinidade com o modo sem fios não precisa ficar preocupado, no entanto: o C65 HYB também conta com o sistema Wi-Fi AX201 e Bluetooth 5.2.

Sistema de som e tela

A potência dos alto-falantes dos notebooks da Avell nunca foi um forte da marca brasileira e, mesmo em sua linha de alta performance (e investimento), o sistema de som continua a deixar a desejar. São apenas duas saídas de áudio, ambas localizadas na lateral inferior da máquina. Mesmo no volume máximo, o som ainda é baixo, além de não apresentar nenhum atrativo em termos de equalização.

É válido ressaltar, no entanto, que essa não é bem a proposta do notebook, muito focado em oferecer uma experiência satisfatória em games e, consequentemente, com fones de ouvido. Já quanto a essa premissa, não há do que reclamar. Em Days Gone, por exemplo, um dos games que usamos em nossos testes, a experiência com fones era suficientemente boa para ouvir os sons dos infectados ao longe, bem como identificar de onde eles vinham.

A tela, por outro lado, é um ponto forte do notebook. São 17,3 polegadas com resolução Quad HD, ou seja, 2560 x 1440 pixels, e painel WVA. Além disso, a taxa de atualização é de 240 Hz, o dobro do que é visto em TVs OLED como a LG C1, por exemplo. Essa especificação garante muita fluidez, tanto nas tarefas mais simples quanto, evidentemente, na hora de jogar.

Em nossos testes, também utilizamos o jogo Doom Eternal para observar o desempenho do PC quanto ao frame rate em um game de ritmo mais intenso e com muitas coisas acontecendo em simultâneo. Além de o jogo ter ficado ainda mais bonito do que em sua versão de consoles, a alta taxa de atualização da tela ajudou a tornar a experiência ainda mais orgânica e imersiva.

Outro fator a destacar são as cores, muito bonitas, mesmo que o notebook não seja o ideal para comprar se a prioridade for a fidelidade sRGB. A tecnologia de WVA (Wide View Angle) garante, por exemplo, que elas não fiquem distorcidas quando vistas de lado. Nos games, isso é o suficiente para ter uma experiência visual memorável. Todavia, se o intuito for comprar um C65 HYB para trabalhar com design, por exemplo, talvez seja necessário ter um monitor para garantir a reprodução fiel das cores.

Desempenho e experiência in-game

Como é de se esperar de uma máquina com as configurações do C65, o desempenho é digno de uma verdadeira obra de arte tecnológica. No momento de iniciar o PC, isso já fica bem evidente — a máquina demora poucos segundos até estar pronta para o uso. O prazo, no entanto, pode ficar um pouco maior por conta do reconhecimento facial do Windows Hello, que pode ser um tanto confuso, mas nada que comprometa a agilidade do notebook.

Em nossos testes, usamos GTA 5, Days Gone e Doom Eternal para avaliar como o computador se comportaria com games de diferentes propostas. Em todos os casos, o C65 rodou muito bem, apesar da necessidade pontual de alguns ajustes, principalmente na resolução. No game da Rockstar, a única alteração que fizemos foi reduzi-la para Full HD, o permitiu que o jogo rodasse acima dos 60 FPS sem que o computador nem mesmo sentisse o baque. Além disso, a RTX 3080 ajuda a criar uma versão visualmente deslumbrante, com o Ray Tracing brilhando nos reflexos e na iluminação.

Caso semelhante foi o de Days Gone, que também exigiu a redução para 1920 x 1080 para rodar com bom frame rate. Com os gráficos no ultra, o jogo ficou um pouco abaixo dos 60 FPS e se manteve estável o tempo inteiro, inclusive em combates contra as hordas de infectados e durante o uso da moto. O jogo da Bend Studio, que já é um verdadeiro deleite para os olhos, conseguiu ficar ainda mais impressionante com as texturas detalhadas, principalmente na vegetação, e sombras bem feitas. Nas configurações máximas, o jogo ficou ainda mais bonito do que em sua versão nativa de PlayStation rodando no PS5.

A única questão é que, com todo esse poder, o computador esquenta — e esquenta rápido. A função de "fan boost", que pode ser acionada com o simples apertar do botão ao lado do power, alivia um pouco, mas não sem fazer parecer que o PC da Avell vá levantar voo. Para os mais exigentes, esse pode ser um ponto negativo. Contudo, vale ressaltar que, durante os nossos testes, a temperatura não foi um empecilho para rodar programas ou games.

Bateria e carregamento

Como acontece com outros notebooks focados em oferecer uma experiência gamer, para extrair a máxima potência do C65 HYB, uma medida é necessária: manter o PC sempre conectado à fonte, principalmente durante as jogatinas. Isso porque, em virtude do alto poder de processamento, é comum que essas máquinas tenham também um alto consumo energético e precisem de alimentação constante. No caso desse computador em especial, essa necessidade fica evidente até mesmo no tamanho da fonte — o equipamento tem 280 W e pesa quase 1 kg, o que pode causar desconforto na hora de transportar o PC.

Nos testes, tentamos rodar os jogos sem que a máquina estivesse conectada à energia e, como era de se esperar, o desempenho caiu bruscamente. A bateria também deixou bem claro que essa não era a sua função — a autonomia, nesse caso, não chegou às três horas de duração. Para tarefas mais leves e rotineiras, no entanto, o computador conseguiu manter a carga por cerca de seis horas.

Preço e concorrência

A concorrência direta do C65 HYB é bem escassa no mercado brasileiro. Em sua versão com as configurações mais potentes, o principal concorrente é o notebook gamer premium da Dell, o Alienware x17 R2. Entre esses dois, a principal diferença é a tela, que tem 360 Hz de taxa de atualização na máquina norte-americana, para além de algumas tecnologias mais aprimoradas.

No C65 HYB, entretanto, a resolução é maior: Quad HD de 2560 x 1440 contra Full HD 1920 x 1080. Vale ressaltar que, em ambos os casos, o desempenho é garantido, mas não sem um alto custo de investimento — tanto o C65 HYB quanto o Alienware não são para qualquer bolso e, talvez, esse seja o principal "defeito" de ambas as máquinas.

Na versão mais básica, o C65 HYB custa R$ 24.222 no site da Avell. O valor, que já é bem alto, ainda chega aos R$ 34.677, caso o usuário deseje a máquina com as configurações mais avançadas. Evidentemente, a proposta central desse computador não é atender a todos os públicos, e sim oferecer a melhor experiência gamer possível dentro da tecnologia atual. Nesse ponto, o triunfo é incontestável, mas isso não altera o fato de que seria mais interessante ver o computador com valores mais acessíveis e levando essa experiência a públicos mais diversificados.

