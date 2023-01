Dell Alienware m15 R7: notebook gamer impressiona com design e desempenho

O Alienware m15 R7, notebook gamer da Dell , chegou às lojas com a promessa de entregar o mais alto desempenho, tanto em jogos quanto em outras tarefas mais complicadas. Prova disso é o modelo ter sido o primeiro da linha a vir para o Brasil com chips Intel Alder Lake de 12ª geração, processadores com nome de peso. Além deste, outros pontos o destacam em relação a concorrentes, como a memória RAM de 16 GB, SSD de 1 TB e placa de vídeo GeForce RTX 3070 Ti , da Nvidia . Caso queira, há, ainda, uma versão mais potente, com memória RAM de 32 GB.

O poder apresentado pela máquina, no entanto, não sai barato: o preço é de R$ 15.019, valor bem acima da faixa do mercado. Vale lembrar, no entanto, que o hardware é voltado para quem precisa de excelentes performances, como gamers profissionais. Por isso, o TechTudo testou o notebook e, a seguir, você confere uma análise completa.

2 de 6 Alienware m15 R7 é notebook da Dell perfeito para jogar games e assistir a filmes e séries; veja detalhes em review — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Alienware m15 R7 é notebook da Dell perfeito para jogar games e assistir a filmes e séries; veja detalhes em review — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Design

Logo de cara, percebe-se que o novo Alienware m15 não é um notebook pequeno. Ao abrir a caixa, a primeira impressão é de que a experiência será grandiosa, tal qual o tamanho do computador. Isso porque a máquina apresenta altura de 23,95 mm, largura de 356,2 mm, tela de 15,6 polegadas (2.560 x 1.440 pixels) e peso de cerca de 2,69 kg.

Embora possa acender um alerta, as dimensões do hardware podem não ser um fator negativo, ainda mais ao considerar que o público que busca este tipo de produto geralmente o utiliza em superfícies específicas, ou mesmo no colo. De toda forma, é preciso levantar a questão da portabilidade, já que não é possível colocá-lo dentro de qualquer mochila, por exemplo. Outra questão preocupante é a possibilidade de superaquecimento do notebook, já que as saídas de ar podem ficar limitadas dependendo de onde ele é colocado, além de gerar barulho e altas temperaturas.

3 de 6 Alienware m15 R7 é feito de interface térmica de gálio e silicone, que diminui a temperatura do processador — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Alienware m15 R7 é feito de interface térmica de gálio e silicone, que diminui a temperatura do processador — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Por outro lado, dois aspectos muito positivos no design são a cor preta na carcaça, chamada de "lado escuro da lua", e as zonas de iluminação AlienFX, que podem ser personalizadas com até 16,8 milhões de cores. Além disso, o notebook também conta com saídas de ar com um padrão de colmeia e botão de inicializar que leva o símbolo da marca, também iluminado com cores RGB personalizáveis. Todos estes toques dão um visual incrível ao hardware, que segue um padrão sofisticado e, ao mesmo tempo, robusto.

Teclado, inicializador e outros elementos de iluminação do Alienware m15 podem ser personalizados com cores ao gosto do usuário — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Usabilidade

O modelo conta com diversos mecanismos que auxiliam o jogador e agregam bem ao uso do aparelho no geral. Entre eles, destacam-se as tecnologias N-key rollover e anti-ghosting, técnicas de interpretação de mais de uma tecla, quando pressionadas simultaneamente, que ajudam na leitura dos comandos. Isso se mostra especialmente importante durante gameplays, já que um reconhecimento errado pode prejudicar a jogatina.

Já quanto à conectividade, o aparelho conta com três portas USB 3.2, uma porta USB-C com Thunderbolt 4, uma saída HDMI 2.1, uma entrada para headset e uma porta Ethernet para cabo de rede.

4 de 6 Notebook gamer da Dell conta com portas USB, USB-C e entrada de headset, mas não tem entrada para cartão de memória — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Notebook gamer da Dell conta com portas USB, USB-C e entrada de headset, mas não tem entrada para cartão de memória — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Apesar de tudo isso, alguns pontos não agradam tanto, como ausência de entrada para cartão de memória, touchpad pequeno e câmera de 720p. Isso porque, ainda que se trate de um notebook gamer, o preço não deveria permitir que ele tenha uso limitado a isso. Em compensação, porém, ele conta com armazenamento de 1 TB, o que permite instalar uma vasta quantidade de jogos e programas.

Em geral, o computador tem um bom tempo de resposta, suporta uma boa quantidade de abas abertas e conta com boa capacidade de energia. No entanto, vale lembrar que é recomendado utilizá-lo com brilho médio ou baixo com maior constância, já que a ação pode evitar que a bateria acabe com muita rapidez.

Sistema de som e tela

O sistema de áudio externo 5W RMS conta com dois alto-falantes, mas, em alguns momentos, houveram oscilações — principalmente com o volume no máximo. Ao jogar Call of Duty, por exemplo, não houve destaque do som dos passos dos inimigos sem o uso de fone. Além disso, ao assistir um filme, foi preciso aumentar muito o áudio para escutar as trilhas sonaras de fundo. No entanto, este problema pôde ser resolvido com o suporte da Dolby Atmos, tecnologia que torna o som do notebook mais consistente.

Em relação à tela, a resolução Quad HD, que supera a do modelo anterior, garante alta qualidade das imagens. Além disso, o suporte a Dolby Vision aperfeiçoa ainda mais as projeções, principalmente porque a tecnologia High Dinamic Range (HDR) desenvolve pontos como brilho, cor, contraste e dimensionalidade. Isso fica especialmente evidente ao assistir filmes e séries em plataformas de streaming, ou ao jogar games em nuvem.

5 de 6 Com tela de 15,6 polegadas, Alienware m15 R7 é ótima opção para assistir a filmes, ver séries e jogar — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Com tela de 15,6 polegadas, Alienware m15 R7 é ótima opção para assistir a filmes, ver séries e jogar — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Nesse sentido, a tela de 15,6 polegadas é um plus, além da taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 2 ms (milissegundos). Vale dizer que o monitor ainda conta com ComfortView Plus, tecnologia de baixa luz azul que otimiza o uso do aparelho sem impactar nas cores e ainda ajuda a evitar danos oculares a longo prazo.

Desempenho e experiência in-game

Em relação à experiência in-game e o seu desempenho, o Alienware deve suas boas impressões ao potente processador de 12ª geração Intel Core i7 12700H e à placa GeForce RTX 3070 Ti de 8 GB, que, juntos, orquestram um ótimo espetáculo. A placa garante que o computador suporte praticamente qualquer jogo, rodando em ótimas taxas de FPS e com resolução Quad HD, garantindo ótimos visuais. Por outro lado, cabe ressaltar que o computador pode ficar bastante quente, além de fazer muito barulho.

Nesse sentido, games como Call of Duty: Modern Warfare 2, The Sims 4 e Horizon Zero Dawn tiveram um bom desempenho nos testes e trabalharam no modo de desempenho padrão do hardware, sem qualquer necessidade de recorrer à função de "alta performance" — ativada por Fn + F1. No jogo de FPS da Activision, por exemplo, a performance e os gráficos são notáveis, com destaque para a rápida movimentação da câmera e do personagem, decisivas para abates.

6 de 6 Call Of Duty: Modern Warfare II é um dos games que podem rodar tranquilamento no notebook gamer da Dell, Alienware m15 R7 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Call Of Duty: Modern Warfare II é um dos games que podem rodar tranquilamento no notebook gamer da Dell, Alienware m15 R7 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Já no game de simulação, a grande vantagem é poder baixar todas as expansões e conteúdos extras sem se preocupar com travamentos. Além disso, dá para jogar com gráficos no Ultra e aproveitar todos os detalhes dos Sims e cenários. Por último, no primeiro título da franquia Horizon, a jogabilidade e a resolução são levadas ao máximo, de modo a poder tanto aproveitar para explorar o mundo aberto quanto admirar o trabalho de design feito em NPCs e máquinas.

Alienware m15 R7 9.1 É quase fantástico... Design 10 Usabilidade 8.5 Desempenho 9 Sistema de Som e Tela 9

Produto desta matéria | TechTudo NOTEBOOK POTENTE Dell Alienware m15 R7 R$ 15.019 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dell Alienware m15 R7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. NOTEBOOK POTENTE Dell Alienware m15 R7 R$ 15.019 IR À LOJA