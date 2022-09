Galaxy Book2 360 em review: ótimo notebook — para quem tem orçamento

O TechTudo teve acesso ao Book2 360 com processador i7 durante o período de dez dias. Nessa versão, o notebook, que tem tela de 13,3 polegadas, sai por a partir de R$ 10.000 — valor "salgado" quando comparado com outros modelos mais simples do mercado. O Book2 360 foi anunciado em fevereiro deste ano, durante a MWC 2022, e lançado no Brasil em agosto. Nas próximas linhas, confira o que achamos do novo 2 em 1 da Samsung.

2 de 4 Samsung Book2 360 pode ser usado tanto como um notebook quanto como um tablet — Foto: Fernando Braga/TechTudo Samsung Book2 360 pode ser usado tanto como um notebook quanto como um tablet — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Design diferenciado e 2 em 1

O Book2 360, como o seu antecessor Book 360, é uma máquina que, logo de cara, se diferencia pelo seu design. Além de ser 2 em 1 — ou seja, poder ser utilizado também como tablet —, o notebook é extremamente fino, com um acabamento feito totalmente em alumínio e que passa sensação de alta durabilidade. Ainda, ele é super portátil, pesando menos de 1,2 kg.

A sua habilidade de girar 360 graus, também presente no modelo anterior, à primeira vista pode ser um pouco assustadora — pelo menos para quem nunca usou um modelo desses antes. O notebook é bem firme e, quando transformado em tablet, sua estrutura impressiona bastante. O contato constante com o teclado, que fica exposto na parte de trás, pode ser um pouco incômodo durante o uso. Um aspecto positivo, porém, é que as teclas são desativadas de maneira automática.

Outro ponto que chama a atenção é a sua tela, que, mesmo em situações com bastante iluminação, consegue manter uma boa visibilidade. Ela tem 13,3 polegadas, bordas finíssimas e cores balanceadas em resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Isso, quando unido à possibilidade de usar o Book2 360 como tablet, torna o notebook uma boa opção para designers e ilustradores, mas também interessante para uso geral — principalmente para quem curte jogar ou assistir a séries no computador. Um aspecto negativo aqui é que, embora seja compatível com a S Pen, o laptop não vem acompanhado da caneta da Samsung.

Boa usabilidade para o dia a dia, mas também para funções que exigem mais

Durante os testes feitos pelo TechTudo, foi fácil se impressionar com o Book2 360. Isso porque, além de realmente girar 360 graus sem dificuldades, ele é um notebook rápido, com resposta ágil aos comandos, e que atende perfeitamente às atividades do dia a dia. Ele tem selo Intel Evo, que basicamente determina que existam uma série de características no laptop — como, por exemplo, ter tempo de resposta de menos de um segundo quando no modo suspenso. Por esse motivo, e também por ser muito portátil, ele pode ser usado tranquilamente para fins de trabalho ou estudos.

Ainda, o Book2 360 também respondeu bem às nossas tentativas de jogar e editar vídeos — atividades que, em geral, exigem mais dos processadores. Durante a edição de um clipe curto, com menos de quatro minutos, no Adobe Premiere Pro, o notebook não apresentou travamentos, e em todas as vezes abriu o programa com facilidade. É importante lembrar, aqui, que testamos o modelo com i7 e 1 TB de armazenamento.

3 de 4 Book2 360 apresenta tela Full HD de 13,3 polegadas — Foto: Fernando Braga/TechTudo Book2 360 apresenta tela Full HD de 13,3 polegadas — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O Book2 360 não tem placa de vídeo dedicada — seu interior conta com uma placa gráfica integrada Intel Iris Xe —, mas ainda assim atendeu bem às gameplays de nossos testes. Com Life is Strange: Before the Storm, por exemplo, a jogabilidade foi fluida, mantendo uma boa qualidade de imagem sem travamentos ao longo de todo o game. Abrir e fechar o jogo foi algo rápido de ser feito, e todos os comandos tiveram resposta ágil. A única crítica aqui é em relação ao som, que, apesar de limpo, pode ser um pouco mais baixo do que o esperado.

Também foi possível jogar GTA 5 em alta resolução e sem engasgos. Porém, em nossas tentativas de rodar Deathloop, que é um jogo mais pesado, o Book2 360 congelou a tela em alguns momentos — mas isso foi rápido e não afetou tanto a gameplay em geral. Portanto, caso você seja um jogador casual, o notebook pode atender às suas demandas cotidianas e também de jogabilidade.

Agora, caso você priorize o melhor desempenho possível para seus jogos, o Book2 360 não é a máquina ideal para você. Isso porque, embora rode bem uma boa quantidade de títulos, para games mais novos e que exijam tecnologias mais potentes — como suporte para Ray Tracing, por exemplo — as suas especificações podem não ser suficientes.

Bateria que dura bastante, mas só se você não joga

Além do design 2 em 1, algo que chama bastante atenção no Book2 360 é a duração da sua bateria: são 20 horas de autonomia, segundo a Samsung. Nos testes feitos pelo TechTudo, quando utilizado em condições normais — ou seja, apenas em atividades cotidianas, como trabalhar e ver filmes — o notebook realmente aguentou quase um dia inteiro sem receber carga. Por outro lado, esse cenário muda bastante quando decidimos jogar na máquina.

Durante os gameplays de Life is Strange: Before the Storm, a bateria do Book2 360, quando completa, durou cerca de seis horas. A diferença na durabilidade impressiona porque, em geral, foi possível manter o computador funcionando tranquilamente por mais de 12 horas sem carga — isto é, quando utilizado apenas para atividades cotidianas e/ou para edição de vídeos no Adobe Premiere.

No entanto, apesar da queda brusca na autonomia durante gameplays, a bateria do Book2 ainda assim é bastante impressionante. Seu carregador tem 65 W e é bastante rápido, sendo conectado via USB-C. Um detalhe interessante aqui é que é possível utilizá-lo para carregar outros dispositivos Samsung, como celulares.

4 de 4 Book2 360 não conta com muitas portas USB — Foto: Fernando Braga/TechTudo Book2 360 não conta com muitas portas USB — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Tem HDMI, mas poucas portas USB simples

O Book2 360 é um notebook moderno e, por causa disso, é de se esperar que foque mais em USB-C do que em USB simples. Um diferencial aqui é que ele conta com uma porta para entrada HDMI e outra para leitor de microSD, o que pode ser útil para algumas tarefas do dia a dia — como uso de uma segunda tela, por exemplo.

Ele tem duas entradas USB-C, sendo uma delas do tipo Thunderbolt, e apenas uma porta para USB do tipo simples. Essa característica é incômoda porque, caso você trabalhe com periféricos que tenham conexão desse tipo, como mouses e teclados, acaba sendo necessário adquirir um hub USB para utilizá-los.

Ele também tem saía para fone de ouvido, e quem prefere modelos com Bluetooth também pode ficar despreocupado, já que o Book2 conecta rapidamente aos dispositivos e proporciona conexão estável. Para testagem, o TechTudo conectou ao notebook os fones JBL Wave 100TWS e a caixa de som JBL Go 2, e não encontrou dificuldades para identificar os periféricos nem problemas de conectividade — pelo menos quando todos os dispositivos estavam no mesmo cômodo.

Afinal, vale a pena comprar?

O Book2 360 é um notebook realmente muito bom, com alta portabilidade e resposta ágil. É uma opção ótima para o dia a dia e também para tarefas que exijam mais do processador, como jogos e tarefas de edição. O grande problema está em seu preço, que não é nada acessível: em sua versão mais barata, com i5, o laptop custa a partir de R$ 5.499, podendo chegar até R$ 9.999 no modelo com i7.

No entanto, caso você tenha condições de pagar essa quantia em um notebook, o Book2 360 sem dúvidas deve ser levado em consideração. Mais do que apenas ter funcionamento duplo, ele é potente e aparenta ter alta durabilidade, principalmente por conta dos materiais com que foi produzido. Ainda, é super portátil e fica praticamente imperceptível dentro da mochila, com peso inferior a 1,2 kg.

Ele é bom para ilustrações também, já que sua tela consegue entregar cores bem vívidas e balanceadas. Como mencionado ao longo do texto, ele serve tranquilamente para quem curte jogar casualmente alguns games mais antigos ou que não exijam tanto do processador.

Em linhas gerais, o Book2 360 é excelente, sendo uma boa alternativa com Windows para quem busca uma máquina como o MacBook Air, por exemplo — mas isso, é claro, somente se você tiver orçamento.