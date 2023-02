Hogwarts Legacy é presente para fãs, mas poderia ser melhor; veja review

Hogwarts Legacy chegou oficialmente na última sexta-feira (10), trazendo uma experiência inédita para fãs do universo bruxo. Isso porque o título, ambientado 100 anos antes da entrada de Harry Potter na Escola de Magia britânica, é o primeiro na história da saga a permitir que jogadores criem seu próprio personagem e vivam aventuras single-player em um mundo aberto. Na trama, você é um aluno que ingressa no internato mágico no quinto ano e deve aprender a lidar com a nova realidade, bem como resolver um mistério que poderá mudar o destino de todos os bruxos.

O jogo, que quebrou recordes antes mesmo de seu lançamento geral, vem chamando a atenção do público e da crítica por suas diversas e fiéis referências à saga de livros e filmes. No entanto, será que a gameplay faz jus a todo o hype recebido? Ou será que a euforia fica limitada ao sentimento de amor e nostalgia dos fãs? O TechTudo jogou Hogwarts Legacy e traz o review completo a seguir. Confira!

Adeus, mundo dos trouxas! Olá, Hogwarts!

Em Hogwarts Legacy, jogadores controlam um personagem personalizável que ingressa no quinto ano e, portanto, precisa "correr" para acompanhar o restante da turma. Acontece que ele não só é um aluno atrasado, mas também a chave para resolver um grande mistério do universo mágico, o que deixa a responsabilidade de aprendizado ainda maior. Assim, é preciso completar objetivos principais, sidequests e mini-jogos para descobrir feitiços e montar combos, evoluir de nível e saber sobre o poder da magia ancestral, que só o protagonista pode usar para salvar o mundo bruxo.

Mesmo se tratando de uma história que ocorre em 1890, muito antes da chegada de Potter, vários elementos da trama original estão ali: um inimigo comum ao mundo bruxo, a coragem de um jovem que precisa decidir o destino da comunidade e todo o processo de descoberta da escola de Hogwarts, além da trilha sonora emocionante e outros componentes familiares. Assim, o game usa a nostalgia e o afeto sentidos pelo universo mágico como trunfo, convencendo fãs logo nas primeiras horas.

Outro ponto de apelo e ancoragem do game são as ricas referências, desde os livros até os filmes e peças mais recentes, de modo que o título se mostra um verdadeiro “presente” para quem gosta de Harry Potter. Inclusive, vale citar algumas das alusões mais divertidas, como a presença de “Pirraça”, o não tão querido poltergeist dos livros, os eastereggs de Animais Fantásticos, a estação de Polissuco dentro do banheiro e os sobrenomes dados aos NPCs principais do jogo — como a professora Matilda Weasley e o diretor Phineas Nigellus Black.

Em geral, o título traz uma gameplay descomplicada e até bastante simples, com controles fáceis e missões que se resumem a interagir com NPCs, lutar contra criaturas mágicas, desvendar quebra-cabeças e procurar por objetos. Desse modo, o que vai realmente te fazer definir o título como "bom" ou "ruim" é o seu nível de aproximação com a saga, uma vez que o game privilegia muito mais o fan service do que a estrutura de um jogo bem feito — o que não significa falta de diversão.

Ambientação, gráfico e desempenho

Os locais são certamente a melhor e mais surpreendente parte do jogo, desde as primeiras cenas no Expresso de Hogwarts e o grandioso castelo, com salas de aula, passagens secretas e áreas comuns majestosas, até o vilarejo de Hogsmeade e suas peculiaridades, como as lojas (que podem ser usadas). Outros lugares que também podem ser explorados são as Terras Altas, a Floresta Proibida, o Lago Negro e o banco de Gringotes, que choca pela semelhança com o do filme. Assim, em meio à possibilidade de conhecer cada canto do universo mágico, curiosidade e vontade para andar é o que não falta.

Porém, é justamente em seu maior destaque que o título peca, uma vez que diversos limites são impostos durante a exploração. Por exemplo, se o jogador tenta conhecer uma nova área enquanto está em uma missão, é surpreendido por uma contagem regressiva para voltar à trilha do objetivo principal. No caso de desobediência, a missão reinicia e todo o progresso é perdido. Portanto, ainda que permita conhecer os ambientes, o game "obriga" que o usuário o faça sob as próprias condições, não livremente.

Outro ponto referente à exploração, especialmente se você for o tipo de jogador que gosta de fazer missões secundárias ao invés de ir direto para as principais, é que é possível se desenvolver demais e acabar perdendo o "elemento surpresa" de alguns objetivos. Durante os testes, o personagem chegou com um nível alto e inventário (já expandido) repleto de Pedras da Lua para fazer a missão de farm desse item. Apesar de só entender o seu propósito durante essa missão, todo o trabalho já havia sido feito. O mesmo aconteceu com os Desafios de Merlin, espalhados ao redor do mundo.

Quanto aos gráficos, o que mais chama a atenção é a riqueza de detalhes dos cenários, permitindo visitar um universo que ainda ficava preso à imaginação em certos pontos. No entanto, os downgrades notáveis acabam manchando a experiência, mesmo que o modo "Fidelity", que foca em entregar uma taxa de 30 fps e resolução 4K, tenha sido escolhido para testar o game. Exemplos disso são as diferenças gritantes entre texturas das cutscenes e da gameplay, bugs de iluminação que fazem os NPCs ficarem muito mais "claros" do que o restante do ambiente e a renderização atrasada de objetos.

Também vale ressaltar que o mau desempenho faz as interações decepcionarem um pouco. Por exemplo, ao tentar passar por determinadas portas ou conversar com animais e pessoas, é preciso aguardar por longos instantes até que a ação seja iniciada. Ao observar seu personagem, é possível reparar que ele quase não pisca, ou fica parado na mesma posição. Durante andanças no castelo, alunos podem simplesmente surgir no meio do corredor. Ao acessar menus e telas de carregamento exageradamente demoradas, o ânimo para retornar à gameplay pode sumir.

Por fim, outro fator que vale ressaltar é o desenvolvimento do personagem e a construção de relacionamento com NPCs. Por se tratar de um RPG e focar justamente em trazer lições sobre amizade, amor e lealdade — centrais no universo de Harry Potter —, o esperado era que as escolhas oferecidas pudessem ter consequências mais profundas, o que não é o caso. Além de não poder delinear muito as características do próprio personagem, como decidir se ele é um bruxo "bom ou mau", não faz muita diferença tratar NPCs de forma cordial ou rude. Afinal, independentemente da decisão, a história prosseguirá da mesma forma.

Envolvimento com J.K. Rowling

Se em toda a saga estão presentes as lições de amizade, amor e respeito, independentemente de gênero e sexualidade, na vida real, isso aparentemente não se repete. Isso porque J.K. Rowling, autora dos livros da saga de Harry Potter, esteve envolvida em diversas polêmicas após tecer, em mais de uma ocasião, comentários transfóbicos em suas redes sociais.

Suas afirmações indicavam que a identidade de gênero das pessoas era definida apenas por seu sexo biológico, uma perspectiva que desconsidera a existência da população trans e não-binária, viabilizando ofensas, discriminações e violências direcionadas a essa parcela populacional. Em todo o mundo isso é um grande problema, mas especialmente no Brasil, país que há 13 anos é o que mais mata pessoas transgênero.

Esse ponto levanta a importante indagação de se devemos continuar consumindo um conteúdo que beneficiará, mesmo que de modo indireto, uma pessoa abertamente preconceituosa e que pode influenciar tantas pessoas a pensarem da mesma forma. Afinal, o consumo de qualquer produto vinculado a Harry Potter significa lucros para a autora, uma vez que ela recebe royalties por conta dos direitos de propriedade intelectual.

Por conta disso, muitos fãs da franquia estão levantando um movimento de boicote ao jogo, além de alguns streamers estarem revertendo lucros de transmissões ao vivo para iniciativas e ONGs de acolhimento e apoio à comunidade LGBTQIA+. Veja abaixo alguns tweets que ilustram o caso:

Hogwarts Legacy: vale a pena?

Se você for um ávido fã da saga de magia, Hogwarts Legacy é, sem dúvidas, uma boa pedida. Isso porque a possibilidade de ter uma experiência pessoal no universo bruxo (e não sob os olhos de Harry) adiciona uma camada inovadora na história, algo que, em meio a tanta exploração já feita por filmes, peças, livros e portais, parecia impossível. No entanto, apesar de todo o amor e nostalgia provocados, é preciso ter em mente que as falhas da experiência não vão passar batidas, especialmente bugs e furos de enredo.

O título também pode ser interessante para usuários que estão começando a jogar videogame agora e não têm tantas exigências. Isso porque ele apresenta narrativa divertida e fantástica, com mecânicas fáceis de entender e executar, boas para quem está em busca de uma jogatina acessível. Nesse sentido, a garantia de diversão é praticamente certa.

Por outro lado, caso já esteja acostumado a curtir jogos AAA de sucesso da nova geração de consoles, como God of War: Ragnarok, Elden Ring e outros com temáticas similares, como The Witcher e Bayonetta, Hogwarts Legacy pode parecer "fácil demais", ou mesmo bobo. Isso porque os inimigos podem ser derrotados em menos de cinco minutos, os objetivos são pouquíssimo desafiadores (especialmente de missões secundárias) e as consequências de suas ações não causam qualquer efeito.

De qualquer forma, vale a pena pensar bastante antes de adquirir o game. Afinal, considerando a ampla divulgação feita pela Portkey Games e as grandes expectativas geradas, só o que o título faz é trazer a forte marca de Harry Potter ao gênero de mundo aberto, oferecendo uma aventura rasa, embora suficiente para realizar desejos de fãs.

