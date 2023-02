Huawei Sound Joy em review: caixinha estreante impressiona pela qualidade

A caixinha com Bluetooth apresenta até 26 horas de reprodução de música e possui certificação IP67, que garante proteção contra poeira, respingos de água e até breves mergulhos. Atualmente, é possível encontrar a Sound Joy por cerca de R$ 899 na Amazon. A seguir, veja nossas impressões sobre a Huawei Sound Joy, a caixinha de som portátil da Huawei lançada em abril de 2022 no Brasil.

Design

A Sound Joy possui design alongado e portátil, similar ao de caixinhas premium de outras marcas como a JBL. Com 202 mm de altura, 73 mm de largura e aproximadamente 680 g de peso, o produto pode ser guardado em qualquer mochila ou bolsa sem grandes dificuldades e não vai ocupar um espaço incômodo na sua estante. O modelo ao qual o TechTudo teve acesso ainda possui uma cordinha próxima a uma das extremidades, o que permite, por exemplo, amarrar a caixinha junto à mochila ou transportá-la no pulso em passeios.

A empresa disponibilizou duas opções de cores: a primeira, "preto obsidiana", tem caráter mais refinado e semelhante ao de outras caixinhas premium; a segunda, "verde abeto", é diferente e chamativa, ideal para quem quer inovar na estética do equipamento. Quando ligado, o eletrônico exibe uma luz LED colorida na parte superior. A luz é mutável, variando conforme a música é reproduzida, mas não é possível personalizá-la de acordo com a preferência do usuário.

Em meus testes, utilizei a caixinha, na maioria das vezes, em posição vertical, mas também é possível posicioná-la horizontalmente. Isto porque o dispositivo conta com dois pequenos suportes na lateral que o inibem de rolar, apesar do formato cilíndrico. Uma outra opção é utilizar a cordinha para amarrar o aparelho a algum lugar alto. Esta dinâmica é ideal para festas — para evitar, por exemplo, o risco da caixinha cair ou de alguém tropeçar nela.

Qualidade de som

Como esta é apenas a primeira caixinha de som portátil da marca, era natural esperar que a Huawei Sound Joy não tivesse qualidade compatível a produtos de outras empresas no ramo sonoro. No entanto, não é isso que acontece: a caixinha agrada até aos ouvintes mais exigentes e, não à toa, tornou-se uma das finalistas do prêmio Melhores do Ano 2022 do TechTudo.

A Sound Joy possui dois alto-falantes de 20 W e um tweeter de 10 W. Além disso, ainda há dois radiadores nas extremidades do aparelho. Caso você não tenha muito contato com caixinhas de som, uma experiência legal é colocar o dedo em um dos radiadores e sentir as vibrações conforme os graves das músicas.

Estas especificações fazem com que a caixinha da Huawei tenha volume suficiente, inclusive, para animar festas de médio porte. Obviamente, o aparelho não tem a mesma potência de um sistema de som fixo, mas quem vê o volume máximo da Sound Joy pela primeira vez costuma se surpreender. O dispositivo possui graves bem definidos e som adequado mesmo na configuração padrão.

A predefinição do aparelho tende a agradar grande parte dos ouvintes — em nossos testes, a configuração padrão foi justamente a que o TechTudo mais utilizou. No entanto, caso queira uma experiência personalizada, é possível alterar entre três opções de equalização no aplicativo da marca. Alguns usuários, porém, podem achar que as opções não são suficientes, já que não há como personalizar o som minuciosamente como preferir — assim como é possível em outras caixinhas premium.

A qualidade do som da Sound Joy se justifica pela parceria da Huawei com a empresa francesa Devialet, especialista em tecnologia. Enquanto se observa o logo da Huawei no corpo do aparelho, os logos da Devialet ficam nas extremidades — próximos aos radiadores.

Bluetooth e pareamento

A caixinha de som da Huawei possui Bluetooth 5.2, o que permite parear o dispositivo a partir de longas distâncias se o seu celular também for compatível com a tecnologia. Assim, não é preciso deixar o seu smartphone ao lado do aparelho, e a conexão só vai se perder se o usuário se distanciar muito do dispositivo. Dentro da minha casa e utilizando um iPhone 12 Mini, por exemplo, não houve ponto em que a conexão se dispersasse.

Para parear, basta apertar o botão do Bluetooth na caixinha e sincronizar o dispositivo reprodutor. Uma forma ainda mais rápida de conectar o seu smartphone é posicionando-o próximo à Sound Joy e confirmar na janela pop-up que irá aparecer na tela do seu aparelho (para esse procedimento, contudo, o celular precisa ter NFC). Além disso, devido à função Shake Stereo Link Up, é possível juntar diferentes caixinhas Sound Joy para criar um sistema sonoro ainda mais potente.

Caso você não possua em mãos um dispositivo Bluetooth para conectar à caixinha, você não conseguirá utilizá-la. Isto porque a Sound Joy não possui porta de entrada, ou seja, a única forma de utilizá-la é com Bluetooth. Este não chega a ser um problema grave, já que a maioria dos celulares hoje possui a tecnologia.

Bateria

A Huawei Sound Joy tem bateria de 8.800 mAh, o que proporciona 26 horas contínuas de reprodução, segundo a empresa. Nos testes do TechTudo, a bateria durou por vários dias sem que houvesse a necessidade de recarregá-la. Observou-se também que, utilizando a definição padrão do dispositivo, a bateria tende a durar mais do que com as configurações personalizadas.

O tempo estimado para carregar a caixinha por completo é de três horas e, com apenas 10 minutos de carga, é possível utilizá-la por cerca de uma hora — se você estiver utilizando um carregador de 40 W. Caso utilize um carregador menos potente, o tempo pode variar entre seis e oito horas para completar a carga total.

Custo-benefício

Apesar de não ser a caixinha mais barata no mercado, o longo tempo de duração da bateria e a qualidade de som consistente fazem com que o modelo da Huawei tenha um bom custo-benefício. O dispositivo peca nas opções de personalização e na impossibilidade de conectar o som sem o Bluetooth — mas estes dois pontos não devem ser um problema para a maioria dos usuários.

O preço atual do aparelho é de R$ 899 na Amazon. Mesmo que haja alguns detalhes que poderiam ser aprimorados, a Sound Joy faz a Huawei parecer uma veterana no ramo de caixinhas de som e, em nossos testes, adquiriu a média 9,3.

9.3 Uma estreia de gala da Huawei no mercado das caixinhas de som Design 9.5 Qualidade de som 9 Funcionalidades 8.5 Bateria 10 Custo-benefício 9.5

