HyperX Alloy Origins 60: testamos o teclado gamer compacto com luz RGB

O HyperX Alloy Origins 60 é um teclado gamer mecânico com tamanho compacto disponível no Brasil. O dispositivo tem luz RGB e é compatível com PC, PlayStation 5 ( PS5 ) PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X / S e Xbox One . Além disso, o produto tem a opção de trocar a iluminação e ativar modos diferentes de uso o software HyperX NGenuity com download para Windows .

É possível encontrar o teclado disponível por preços a partir de R$ 537 na Amazon. O TechTudo testou o dispositivo e trouxe as impressões de uso. A seguir, saiba detalhes sobre o teclado da HyperX para jogos.

O que é teclado mecânico?

Primeiro é interessante explicar o que é um teclado mecânico. Esse tipo de dispositivo consiste em uma construção com interruptores individuais em cada tecla. Já os teclados tradicionais com membrana são feitos com uma camada única que cobre todo o corpo do dispositivo. A vantagem de modelos como o HyperX Alloy Origins 60 é a de oferecer uma resposta tátil mais rápida e precisa, o que ajuda muito em jogos competitivos em que cada segundo é essencial para a vitória.

Tamanho reduzido

Em termos gerais, o teclado gamer HyperX Alloy Origins 60 tem o seu tamanho reduzido como uma característica diferente da maioria dos modelos. Ele mede 105,5 mm de altura, 296 mm de largura e 36,9 mm de profundidade. Em comparação, o modelo tradicional Logitech G413 Carbon, por exemplo, tem 132 mm de altura, 445 mm largura e 34 mm de profundidade.

Além disso, o cabo é um USB-C removível de excelente qualidade, bem resistente e durável. Ele tem 1,8 m de tamanho, ajudando na hora de usar o teclado a uma distância maior em um console.

Outro aspecto que chama a atenção é o uso da tecnologia HyperX Double Shot PBT. Isso significa que as teclas contam com um forro especial que deixa mais luz escapar. O resultado é uma iluminação intensa, capaz de cobrir todo o corpo do aparelho. No entanto, o brilho emitido não incomodou durante os nossos testes, mesmo quando usamos o acessório em um ambiente bem escuro.

O corpo do teclado é todo de alumínio, explicando o fato de o dispositivo pesar 970 g mesmo com tamanho reduzido. Isso não chega a incomodar durante o dia a dia, principalmente pelo fato de o seu uso ser recomendado para PCs e consoles.

Destaque em jogos e funções extras

O TechTudo testou o uso do HyperX Alloy Origins 60 no Valorant, título de FPS da Riot Games. A grande vantagem no uso desse dispositivo é saber, pelo barulho das teclas mecânicas, o movimento exato que você está fazendo no jogo. Em games competitivos, esse auxílio extra traz mais precisão nas jogadas executadas.

Além da questão sonora, seu tamanho compacto ajuda muito na hora da jogatina, pois é possível posicionar o teclado nas mais diversas formas possíveis na mesa do computador.

Vale destacar ainda as teclas com duplas funções, indicadas pelas figuras posicionadas na parte inferior. Pressionando a tecla FN e a letra B, por exemplo, é possível pausar e iniciar uma música ou vídeo.

Opções de personalização

Produtos com cores RGB geralmente contam com opções de personalização e, no Alloy Origins 60, isso não é diferente. A fabricante do dispositivo tem um software chamado HyperX NGenuity para criar perfis diferenciados de cores.

Você pode mudar a iluminação, efeito macro e colocar luzes diferentes para cada tecla. É possível alterar ainda a velocidade em que os tons são trocados no dispositivo e a sua opacidade. Os perfis criados podem ser salvos nas teclas J, K ou L. Isso significa que, pressionando FN e uma dessas letras, rapidamente você consegue trocar o perfil de cor.

Conclusão

O HyperX Alloy Origins 60 oferece conforto e um visual muito interessantes para jogadores que estão procurando um teclado gamer premium. O seu tamanho compacto é um diferencial interessante e ajuda para quem deseja montar um PC para jogos que não ocupe muito espaço na mesa.

Seu preço é de R$ 537 na Amazon. Isso o coloca bem acima do valor de outros produtos, como o teclado mecânico Cooler Master MK110. O último, por sua vez, tem cores RGB, vem nas regras da ABNT e sai por R$ 219.

Caso o usuário também use o dispositivo no dia a dia, a experiência se mantém interessante, mas com ressalvas. Isso porque o barulho emitido pelas teclas e a sua altura, benéfica para jogos, pode incomodar na edição de textos longos no Microsoft Word, por exemplo. De resto, quem comprar o teclado conta com uma boa experiência em games competitivos, além de várias opções de personalização com o software proprietário da HyperX.

HyperX Alloy Origins 60 8.4 Teclado tem sistema de cores incrível, mas preço alto Design 8.5 Funcionalidades 9 Desempenho 9 Custo-benefício 7

