JBL Flip 6 em review: caixinha portátil surpreende com som poderoso

O aparelho traz poucas evoluções em comparação com sua antecessora, a JBL Flip 5, e faltam alguns diferenciais em relação a outros modelos no mercado. Seu ponto mais forte é, sem dúvidas, o mix de áudio. Apesar de seu tamanho, a caixinha faz bonito com um som limpo e potente, no padrão JBL. Nos últimos meses, o TechTudo testou a Flip 6. Confira, a seguir, nossa análise completa e opinião final.

1 de 5 JBL Flip 6 é o novo lançamento da fabricante; confira nossa análise — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

Design

O design da JBL Flip 6 é bonito, mas não inovador. A caixinha segue no mesmo modelo da linha Flip, com pequenas mudanças no visual, como o logo, que agora está em relevo. Fora isso, sua anatomia continua a mesma, com um shape cilíndrico, sólido e detalhes nas bases. O formato clássico funciona, já que ela pode ser usada tanto na vertical quanto na horizontal sem perder a qualidade sonora. Outra vantagem é que seus botões são bem objetivos e não dão muita abertura para confusão na hora de usar.

2 de 5 JBL Flip 6 pode ser usada tanto em pé quanto deitada — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

Além disso, a caixinha cumpre bem o papel de ser um acessório portátil. Disponível nas cores azul, vermelho, cinza e preto, suas dimensões são de 17,8 cm de altura e 6,8 cm de largura. Relativamente leve (550 g), o device ainda acompanha uma alça, que pode ser usada para prender no pulso ou na mochila. Este é um ponto positivo para quem gosta de fazer caminhadas ou trilhas ouvindo música, por exemplo.

Certificação IP67

Um dos avanços da JBL Flip 6 é a certificação IP67. Sua antecessora, a Flip 5, só oferecia proteção contra a água quando mergulhada em até 90 cm de profundidade. Já a Flip 6 fica intacta por até 30 minutos em 1 m de profundidade. Em nossos testes, o recurso funcionou: mergulhamos o acessório em um balde de água e a música continuou tocando normalmente.

3 de 5 JBL Flip 6 oferece certificação IP67 — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

Mesmo que entre água no USB da sua caixinha, você ainda pode recarregá-la com uma certa segurança. O conector vem com um sensor de proteção que emite um aviso sonoro ao detectar qualquer resquício químico na sua entrada. Assim, você pode esperar alguns minutos para sua caixinha secar e evitar um curto-circuito. Além disso, deixar o acessório exposto fora da embalagem não deve ser um problema, já que a certificação IP67 também oferece proteção contra poeira.

Funcionalidades e conexões

Outro upgrade da linha foi a conexão Bluetooth. Enquanto a Flip 5, lançada em 2019, ainda trabalhava com o Bluetooth 4.2, a Flip 6 oferece mais estabilidade com a versão 5.1. Já a função PartyBoost é um recurso interessante da linha Flip que se manteve. Ele permite parear outras caixas de som com a mesma tecnologia e amplificar a música quando se está em uma festa, por exemplo.

A fabricante também tenta maximizar a experiência dos usuários com o JBL Portable, aplicativo dedicado aos acessórios da marca. Além de fazer atualizações do seu device e oferecer um equalizador para ajustar as músicas, o app não tem muita utilidade. Também é possível ativar o PartyBoost pelo aplicativo, embora isso seja possível pela própria caixinha.

4 de 5 JBL Flip 6: caixinha de som conta com aplicativo nativo e função PartyBoost — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

Talvez o maior ponto fraco da JBL Flip 6 seja a falta de um microfone anexado. Se você precisar atender uma ligação, por exemplo, a música será pausada enquanto você usa o microfone do seu celular, e voltará a tocar ao término da chamada. Também é impossível falar com o assistente de voz do seu celular usando a caixinha de som. Essa é uma inovação que poderia ter sido incluída, até porque outros acessórios de áudio do mercado já oferecem microfones integrados.

Bateria

A bateria da JBL Flip 6 permanece a mesma de toda a linha. Tanto a JBL Flip 4 quanto a Flip 5 ofereciam as mesmas 12 horas de duração. Ainda que esse tempo seja mais do que o suficiente para usá-la em atividades ao ar livre, essa é outra atualização que ficou faltando. Aliás, o tempo de recarga também não mudou: ela volta aos 100% de bateria em duas horas e meia.

Qualidade de som

Considerando seu tamanho, o som da JBL Flip 6 é de fato, bem caprichado. Ela alcança volumes altos, e consegue cobrir pequenos eventos em ambientes externos sem problemas. Mas não tenha grandes pretensões de usá-la em comemorações maiores: apesar de sua potência, ela ainda é uma caixinha portátil, e não dará conta de trabalhar em festas ou competir com barulhos externos.

5 de 5 Bateria da JBL Flip 6 é a mesma de sua antecessora, a Flip 5 — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

O mix do áudio também é agradável. Com 20 W de potência RMS nos woofers, os graves e médios conversam entre si e oferecem um som bem harmônico. Os agudos, por sua vez, poderiam ter um pouco mais de presença para fazer bonito em músicas mais emocionantes. No entanto, isso não deve atrapalhar sua experiência de uso, até porque, se necessário, você pode ajustar o som pelo equalizador do app JBL Portable.

Custo-benefício

Levando em consideração que a JBL Flip 6 pretendia ser uma evolução direta da Flip 5, ela poderia oferecer alguns recursos a mais. O microfone integrado fez falta e seria interessante oferecer algumas horas a mais de bateria. Por sua qualidade de áudio e praticidade, no entanto, a Flip 6 ainda é um bom investimento. O acessório é bem sólido e sabe combinar praticidade com uma boa experiência de áudio.

Apesar do preço sugerido ser de R$849, é possível encontrar a caixinha disponível na Amazon por R$ 649, na versão vermelha, ou R$ 685, na versão cinza. Além de bem similar ao de sua antecessora, esse valor é um ótimo custo-benefício para quem quer investir em um aparelho de som portátil para usar em casa, em atividades ao ar livre ou em eventos casuais. A Flip 5 é vista por R$ 587.

JBL Flip 6 8.5 Bom som, apesar de oferecer poucos recursos