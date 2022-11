Pokémon Scarlet e Violet perde a chance de ser um marco; veja review

Pokémon Scarlet e Violet são os novos jogos da franquia de monstrinhos desenvolvidos pela Game Freak e lançados pela Nintendo . A nova aventura promete renovar a fórmula que acompanha a série desde 1996, ao mesmo tempo que mantém a essência dos games clássicos. Assim como os títulos anteriores da saga, este também conta com duas versões, cada uma com Pokémon exclusivos. Entre eles, os lendários ilustrados na capa de cada uma das versões – Koraidon em Scarlet e Miraidon em Violet.

Os games foram lançados em 18 de novembro para o Nintendo Switch por R$ 299 no pacote individual e por R$ 598 no combo com Scarlet e Violet. O TechTudo testou ambas as versões e conta quais são os principais acertos da Game Freak nesta geração de Pokémon e quais erros devem ser evitados em futuros lançamentos. Confira:

Pokemon Scarlet e Violet pertencem a nona geração dos monstrinhos de bolso

História

Ambos os games se passam na região fictícia de Paldea. O jogador assume o controle de um treinador que se mudou recentemente para o continente e precisa frequentar as duas escolas Pokémon: Naranja Academy, em Scarlet, ou Uva Academy, em Violet. Assim como os jogos anteriores da franquia, será preciso escolher um dos três monstrinhos iniciais, que desta vez são: Sprigatito, do tipo plana; Fuecoco, do tipo fogo; e Quaxly, do tipo água.

Após uma longa introdução, o jogador fica livre para escolher entre as três histórias principais que compõem Scarlet e Violet. A primeira delas é a “Victory Road”, que é a clássica jornada para obter as oito insígnias com os líderes de ginásio espalhados pelo mapa e se tornar um mestre Pokémon.

Os iniciais de Pokémon Scarlet e Violet são: Sprigatito, do tipo plana; Fuecoco, do tipo fogo; e Quaxly, do tipo água

Outro caminho é o “Path of Legends”, onde será preciso enfrentar cinco titãs, Pokémon gigantes que guardam as “Herba Mystica”, capazes de conceder habilidades especiais de exploração. O terceiro segmento é “Starfall Street”, que se resume a cinco batalhas com a equipe de vilões desta geração, o “Team Star”, composto por grupos de alunos bagunceiros das escolas Naranja Academy e Uva Academy.

O mapa do game informa a localização dos oito ginásios, dos cinco Pokémon titãs e das cinco bases do “Team Star”, e o jogador possui certa liberdade para escolher quais dos caminhos deseja seguir. Porém, cada desafio conta com um nível de dificuldade pré-determinado, diminuindo o fator de livre escolha e deixa a jornada mais linear. Apesar disso, essa é a geração com o maior número de missões principais a serem cumpridas. O ponto negativo, como é de se esperar da série, é que os games não dispõe de legendas em português, o que pode dificultar o acesso à história para muitos jogadores.

Mundo Aberto

O mundo aberto é um dos maiores atrativos de Scarlet e Violet, que possui fortes heranças de Pokémon Legends: Arceus, lançado em janeiro deste ano. O mapa da região de Paldea faz a Wild Area de Pokémon Sword e Shield parecer um pequeno experimento, já que cada pedacinho do continente possui diversas ramificações, o que pode deixar o jogador sempre na dúvida de qual caminho seguir.

Nos momentos iniciais do game, o lendário da geração, Koraidon ou Miraidon, se une ao treinador. No entanto, ele não pode se utilizado nas batalhas em um primeiro momento, funcionando como uma montaria para o jogador, o que torna mais ágil a exploração do mundo aberto. Conforme a aventura avança, será possível desbloquear algumas habilidades para o monstrinho, como nadar e planar, o que permite acessar novas áreas do mapa.

Em Pokémon Scarlet e Violet o lendário de cada versão pode ser utilizado como montaria

Cada localidade do mapa está repleta de Pokémon selvagens, que variam de acordo com o tipo da região. É possível ter uma ideia de quais são os monstrinhos presentes em cada área pelo mini radar localizado no canto inferior direito da tela, que atualiza conforme o jogador avança pelo mapa. Porém, é preciso tomar cuidado durante a exploração, pois é muito fácil entrar em áreas cujos inimigos possuem níveis superiores aos da equipe do jogador.

O mapa de Paldea é vasto e possui detalhes que enriquecem a exploração, indo desde itens espalhados pelo mapa a treinadores dispostos a batalhar com o jogador. Contudo, Scarlet e Violet pecam em não oferecerem cenários fechados detalhados, como cavernas, prédios ou mansões. Além disso, as estruturas das cidades são bem simplistas, pois não possuem habitantes com diálogos atrativos e não transmitem a sensação de que existe vida nos locais.

Jogabilidade

A jogabilidade de Scarlet e Violet segue uma estrutura semelhante aos demais games da franquia Pokémon, com algumas alterações. Assim como em Legends: Arceus, o combate acontece em tempo real, sem a clássica transição do mapa-mundo para o modo de batalha. Outra inclusão é o modo “Let's Go”, que permite enviar o monstrinho para lutar contra outros Pokémon de maneira instantânea.

O sistema de aprendizado de habilidades também continua similar aos dos games anteriores, só que, nesse game, é possível reaprender técnicas esquecidas por meio da Pokédex. Desta maneira, o jogador não precisa ficar com receio de testar novos ataques. Já as mecânicas de captura seguem sem nenhuma alteração: basta enfraquecer o monstrinho adversário e lançar uma Pokébola. A depender do nível do inimigo, pode ser necessário mais de uma tentativa.

O fenômeno Terastal permite modificar o tipo do Pokémon durante as batalhas

A novidade fica por conta do fenômeno Terastal, que permite ao Pokémon assumir uma forma cristalizada, capaz de modificar seu tipo por um tempo limitado. Caso o Pokémon possua as classes Fogo e Lutador, por exemplo, é possível potencializá-lo para apenas o tipo Fogo, o que dará mais força para os seus ataques. O mapa de Paldea dispõe de alguns monstrinhos selvagens na forma cristalizada, que oferecem um combate desafiador e um maior acúmulo de experiência ao serem derrotados.

Apesar das formas cristalizadas proporcionarem mais estratégia ao combate, elas não contam com grandes mudanças em termos visuais e estão muito aquém de outras transformações que já passaram pela franquia. As mega evoluções introduzidas em Pokémon X e Y, lançados em 2013 para o portátil Nintendo 3Ds, apresentavam alterações mais significativas nos designs dos monstrinhos. Por outro lado, a nova mecânica está mais presente na aventura quando comparada aos modos Dynamax e Gigantamax de Sword e Shield.

Polimento

Se por um lado a Game Freak acerta nas diversas novidades do game, por outro, a empresa peca em entregar um produto final sem os devidos cuidados com a parte técnica. O primeiro ponto a se destacar é o gráfico, que, em diversos momentos, possui texturas pouco detalhadas, serrilhados e objetos que renderizam instantaneamente na frente do jogador. Por mais que o Nintendo Switch tenha um hardware mais modesto, a parte visual de Scarlet e Violet fica abaixo de outros títulos da franquia, como, por exemplo, Pokémon Legends: Arceus, mesmo que o título também tivesse seus problemas.

Outro fator que pode interferir negativamente na experiência é a má otimização do game. Em nossos testes, constatamos quedas de frame rate em diversos momentos durante a exploração do mapa, que vão desde pequenos travamentos, até lentidão nas animações dos Pokémons, em NPCs e outros objetos espalhados pelos cenários.

Os novos games da franquia Pokémon sofrem com texturas de baixa qualidade, serrilhados e quedas de frame rate

Na Internet, alguns jogadores constataram que estes problemas ocorrem por uma falta de limpeza no cache de memória e que reiniciar o game ao entrar e sair de uma cidade pode ajudar a amenizar a situação. Até que um patch de correção seja lançado, este é o método mais eficaz que pode garantir uma experiência mais fluida.

Além do desconforto visual causado pela otimização do game, Scarlet e Violet também deixa a desejar na experiência sonora, pois, novamente, os personagens não possuem vozes e a única maneira de acompanhar os diálogos é por meio das legendas. Essa é uma decisão que a Game Freak insiste em manter a cada novo lançamento de Pokémon, mas que não condiz com os padrões atuais da indústria dos games e que precisa ser mudada nos futuros títulos da saga.

Conclusão

Scarlet e Violet poderia ter sido um marco para a franquia Pokémon, pois introduz mudanças que a tempos eram pedidas pela comunidade, como um mundo aberto imersivo e uma gameplay menos linear. Porém, a falta de cuidado com a parte gráfica, a otimização que fica aquém de outros títulos do próprio Nintendo Switch e a ausência de uma dublagem fizeram com que parte do brilho do game ficasse comprometido.

Até a data de publicação do review, a Nintendo não se manifestou a respeito de um possível patch de correção para consertar os problemas de desempenho. Além disso, outro ponto que precisa ser ressaltado é o fato de que Scarlet e Violet, como os outros títulos da saga, também não conta com legendas em português. Isso pode (e vai) impedir os jogadores que não dominam outros idiomas de apreciarem a história deste título, um de seus verdadeiros pontos fortes.