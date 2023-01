Review Dead Space Remake: jogo vai além da releitura em gameplay intensa

Dead Space Remake é o novo jogo da EA que chega nesta sexta-feira (27) para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC. O título traz mudanças estruturais em relação ao clássico de 2008, mas sem desrespeitar sua história. Ao mergulhar na nova geração, Dead Space mantém o enredo original, mas com novidades interessantes. A principal delas é a USG Ishimura, que agora pode ser explorada com maior liberdade, mas sem deixar de ser assustadora. Há ainda melhorias no sistema de desmembramento dos Necromorfos, possibilidade de voar em áreas de gravidade zero, além da parte visual, que foi completamente atualizada.

Com gameplay bastante fluida e narrativa contada a partir de um plano sequencial, o que aumenta ainda mais a imersão, o ‘novo’ Dead Space chega como nome forte em 2023, que terá ainda releituras de outros clássicos do terror, como Resident Evil 4 e Silent Hill 2. O TechTudo traz a seguir a análise completa do novo remake da EA e da Motive Studios com mais detalhes sobre as novidades do game.

Enredo clássico se mantém, mas com Isaac mais participativo

Dead Space se passa na espaçonave USG Ishimura, que está em estado de alerta e apresentando diversos erros em seu sistema. Esses problemas estão relacionados aos Necromorfos, criaturas humanóides que mataram boa parte da população. O jogador controla Isaac Clarke, engenheiro que chega à nave para realizar uma simples visita de rotina e acaba ficando preso em uma espécie de “casa mal-assombrada”.

O enredo principal não traz grandes mudanças. Essa é, inclusive, uma forma de manter a originalidade do título, que já muda bastante coisa em outros aspectos, como ambiente e gameplay. Isaac segue em busca da Dra. Nicole Brennan, sua namorada e sobrevivente do ataque, ao mesmo tempo em que precisa consertar partes da Ishimura para conseguir sair vivo da nave. Para isso, é orientado por Kendra Daniels e Zach Hammond, companheiros da equipe de Isaac que orientam o engenheiro em suas missões, tal qual no original.

Uma diferença importante para a narrativa em relação ao game original é a interação do protagonista com seus colegas e com o ambiente. Se em 2008 ele não falava e basicamente só recebia ordens, nessa versão, o personagem assume a posição de ator principal e reage ao que acontece ao seu redor. Clarke tem uma comunicação ativa, dando sugestões quanto e fazendo comentários a respeito da situação.

Aqui, também vale ressaltar que a EA adicionou mais detalhes sobre o universo de Dead Space. Informações sobre a Ishimura, histórias secundárias de pessoas que conseguiram fugir dos Necromorfos ou mesmo observações a respeito da evolução de casos relacionados fazem parte da lore do jogo, o que estimula bastante a exploração da nave. Outra novidade importante é a presença de um final alternativo para quem quiser voltar ao jogo no New Game+.

Mudanças estruturais (e necessárias)

Games de terror, em geral, costumam prezar bastante pela linearidade. Afinal, como manter a intensidade de uma história que depende de sustos e precisa do jogador imerso a todo o momento para fazer sentido? Dead Space de 2008 segue essa linha, e coloca Isaac para seguir as orientações etapa a etapa, avançando na Ishimura conforme as missões são dadas.

Já no remake, essa necessidade de seguir um caminho reto não existe mais. Daniels e Hammond orientam o protagonista para o enredo principal, cobrando pressa e destacando os caminhos que ele precisa seguir. Ainda assim, há um mundo semi aberto dentro da nave que pode ser explorado à vontade.

Para manter a imersão e também o ambiente hostil encontrado no jogo, a equipe da EA contratou um diretor de intensidade. Em setembro de 2022, o TechTudo foi a San Francisco, nos EUA, testar um preview do game a convite da EA, e também conversou com dois desenvolvedores da Motive Studios, Philippe Ducharme e David Robillard. No papo, eles afirmaram que esse é um dos grandes diferenciais da releitura.

"Como garantir altos e baixos em uma nave interconectada que você pode explorar como quiser? (...) Nós decidimos trazer o diretor de intensidade para cobrir esse buraco e garantir que o jogador seguiria surpreso ao explorar, encontrando coisas que não foram planejadas. Nós ‘alimentamos’ a nave com entradas e deixamos a máquina decidir."

Outro aspecto essencial para a experiência é o plano sequência utilizado no game. Você fica do início ao fim em uma câmera em terceira pessoa “colada” em Isaac, mesmo durante as cutscenes. Assim, a imersão é garantida e, caso o jogador não morra no processo, é possível jogar tudo de uma vez só, sem cortes. Não há loadings com pausa na gameplay, por exemplo, algo proporcionado pelas tecnologias da nova geração de consoles.

No combate, os desenvolvedores destacaram o sistema de desmembramento, repensado e com mais detalhes visuais. É possível perceber o quão perto de destruir uma perna ou braço do Necromorfo, facilitando a vida do usuário sobretudo em situações com muitos inimigos por perto. Philippe e David também destacaram a comunicação de Isaac, que agora fala sobre as orientações e reage ao ambiente.

"No jogo original, se uma passagem está bloqueada, Isaac ouve que deve pegar os materiais para fazer uma bomba; agora, o próprio personagem diz 'ok, se eu quero explodir, provavelmente há sacos de tiro (com pólvora) e tanques de hidrogênio…'"

As mudanças continuam com os detalhes extras de lore, também já citados acima, e a possibilidade de “voar” em zonas de gravidade zero, dando uma opção a mais de gameplay para realizar missões já conhecidas do jogo clássico.

Explorar e sobreviver

O remake expande bem a exploração pela Ishimura. Agora, é possível transitar por terminais em um trem, voltar em salas já visitadas para desbloquear outros caminhos e realizar missões secundárias para descobrir mais detalhes sobre o que está acontecendo com a nave e sua tripulação. E, entre sustos com ruídos e Necromorfos aparecendo de surpresa, essas visitas são sempre diferentes.

Nessa jornada, o combate clássico de Dead Space está de volta, com o desmembramento dos inimigos e a necessidade de montar estratégias com sua Cortadora de Plasma e outras armas. Ao encontrar muitos Necromorfos em uma sala, por exemplo, você pode retardar seus movimentos com Estase, controlar e jogar objetos nos adversários para, então, abatê-los ou mesmo mudar o foco da luta por um momento.

É importante atentar ao ambiente para encontrar alternativas de combate. Há bastante munição disponível pela Ishimura, mas você pode ficar algum tempo sem encontrar pentes de carga ou lojas para recarregar o estoque.

Os Necromorfos presentes no game são o mesmos do clássico, com variações de ataque, resistência e também movimentação. Em todos os casos, a dica é desmembrá-los, sempre. Isso porque não adianta um headshot ou muitos tiros em sequência: os inimigos sobrevivem e continuam atacando, deixando Isaac em uma situação complicada.

Para evitar problemas (e não acabar com sua munição), é importante lutar de forma estratégica, atirando nos braços e pernas (quando houver) para atrasar seu ataque e, enfim, matá-lo. Mas, em algumas situações, outras ferramentas podem ser usadas, como o lança-chamas, bastante importante para alguns tipos de Necromorfos.

Há ainda alguns puzzles pela Ishimura que precisam ser resolvidos para concluir as missões. Um exemplo interessante é nas caixas de energia, onde você precisa escolher quais circuitos ativar entre poucas opções. Talvez seja necessário desligar a luz ou o oxigênio para abrir uma porta e seguir em frente (não sem precisar matar alguns Necromorfos em meio a essas dificuldades).

A gravidade zero também permite a Isaac cumprir algumas missões “voando”, sendo necessário encontrar estações de recarga de oxigênio para não ficar pelo caminho, assim como derrotar inimigos enquanto flutua.

Ishimura ‘viva’, Isaac mais humano e novos recursos

Além de oferecer diversos espaços para explorar, a nave do jogo traz novidades de ambientação que a deixaram “viva”. Os Necromorfos podem aparecer de praticamente qualquer lado, e a tensão mesmo em ambientes relativamente tranquilos é constante. Isso porque há paredes rangendo, peças caindo, coisas passando pela ventilação e até gritos de sobreviventes que estão sendo atacados.

Em alguns momentos, a nave desliga praticamente todas as suas luzes, e é possível escutar um barulho alto indicando a volta do gerador. Nesse meio tempo, é possível que alguns Necromorfos apareçam para atacar Isaac.

O engenheiro, com todo o revamp que o coloca ainda mais como protagonista na história, também mostra alguns sinais interessantes. Após um susto, você escuta os batimentos acelerados, a respiração ofegante e até algumas reclamações. Da mesma forma, ao quebrar caixas ou pisotear inimigos, Isaac também reage com gritos. Esses detalhes podem ser mínimos, mas trazem o jogador para dentro da Ishimura e garantem uma imersão maior.

“E é sobre imersão. O áudio, a música… tudo envolveu trazer você para dentro do jogo. Você não está jogando com o Isaac, você é o Isaac”

Em termos gráficos, a mudança é gritante. Não poderia ser diferente, já que são 15 anos de diferença entre os dois lançamentos. Com a nova geração de consoles, a EA refez a mecânica com a engine Frostbite, o que também deu mais fluidez também aos movimentos de Isaac. Os cenários ficaram mais sombrios, e a incidência de luz bastante realista, muito por conta da possibilidade de rodar com Ray Tracing no PS5 e nos Xbox Series X/S. A EA divulgou comparações de cenas entre as duas versões do game, que facilitam essa visualização.

Vale ainda ressaltar dois recursos presentes no PS5 e que reforçam a experiência imersiva de Dead Space Remake. Os sensores hápticos permitem uma intensidade maior ao atirar nos inimigos, quebrar caixas ou mesmo sentir os tremores da Ishimura. Além disso, o recomendado é jogar com um headset para aproveitar o áudio 3D do console. Dessa forma, você consegue identificar de que lado está vindo o Necromorfo, toma ainda mais sustos com qualquer barulho emitido ao redor e sente os batimentos cardíacos de Isaac como se fossem os seus.

Por fim, é importante falar que, em relação à versão testada pelo TechTudo a convite da EA em setembro, há uma melhoria significativa. A equipe resolveu alguns bugs observados, finalizou acabamentos pontuais dos gráficos e também trouxe outras adições. A física também ficou mais “leve”, aumentando a fluidez de Isaac para explorar a nave e combater os Necromorfos. O jogo também traz recursos de acessibilidade, boa oferta de níveis de dificuldade e localização em português, com legendas ajustáveis.

Conclusão

Em uma época com tantos remakes lançados e previstos, Dead Space chega como um exemplo a ser seguido por outros estúdios que desejam sucesso com suas releituras. O game foi, de fato, refeito, mas seguindo sempre o enredo de forma fiel. A experiência imersiva e intensa se manteve, mesmo com o estilo sandbox, que dá liberdade ao jogador para ir e voltar à vontade. A exploração foi expandida e há mais informações interessantes da história que você pode descobrir.

O jogo foca no terror, mas não se limita a um gore desnecessário. As mortes de Isaac mostram bastante sangue, decapitação, perda de membros, entre outros exemplos. Ainda assim, não é a mesma violência visual de outros títulos, como The Callisto Protocol, por exemplo, game que é inspirado no clássico da Motive Studios e que contou com um dos criadores de Dead Space no desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, o combate aposta na violência de Isaac ao exigir o desmembramento dos adversários. Você utiliza armas que, na verdade, são ferramentas importantes para manutenção e engenharia, então as soluções são cortar, serrar ou explodir os Necromorfos. E, visualmente, esse sistema de peeling ganhou muito ao mostrar diferentes camadas nos braços e pernas dos inimigos. Isso facilita o processo e permite moldar uma estratégia sem grandes problemas.

Além disso, a ambientação do remake de Dead Space permite uma gameplay intensa, onde o jogador pode simplesmente zerar o título em um único take. Segundo Philippe e David, "a expectativa é que alguns jogadores consigam passar por todo o jogo e dizer: 'não percebi que já está de noite! Comecei de manhã' (risos)”. E isso pode acontecer, de fato, dada a imersão do game.

Dead Space Remake chega nesta sexta-feira (27) para PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam), com preços de R$ 338,90, R$ 339 e R$ 249, respectivamente. A experiência é nova e faz jus à releitura, algo que às vezes é banalizado na indústria dos games. Portanto, se você já jogou o clássico, não vai se arrepender de explorar ainda mais a Ishimura nessa nova versão. Já novos usuários vão ganhar um título completo e, ao mesmo tempo, relembrar um título que marcou época no PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC.