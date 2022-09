Review do Lenovo Yoga 9i, o notebook híbrido voltado para produtividade

O Lenovo Yoga 9i é um notebook híbrido que chega ao Brasil em duas versões. A mais básica traz processador Intel Core i7 de 12ª geração, 16 GB de memória RAM DDR5 , SSD de 512 GB e tela com WQHD+. Também é possível arrematar uma versão com armazenamento de 1 TB e tela OLED 4K. As especificações poderosas, no entanto, têm um preço que não é nada barato: nós testamos a versão OLED, que custa a partir de R$ 11 mil. Mas será que o aparelho consegue se destacar frente a concorrentes como Zenbook 14X OLED, MacBook Air e Galaxy Book2 Pro ? Confira na análise completa.

Cabe lembrar que o computador faz parte da sétima geração da linha Yoga, a mais sofisticada da marca chinesa. Ela ainda conta com outro modelo, o Yoga Slim 9i.

O design bem acabado

O Yoga 9i é um notebook voltado para produtividade e, por isso, ser um produto fácil de transportar faz parte de sua proposta. O computador tem tela de 14 polegadas e design ultrafino, o que garante o peso de apenas 1,4 kg.

Essa versão ainda vem acompanhada da caneta E-Color Pen e da capa de proteção específica para a linha Yoga, que torna ainda mais fácil o ato de colocar o PC em uma bolsa ou mochila, por exemplo. Para quem precisa estar sempre acompanhado de uma máquina para trabalhar, esse é um fator fundamental.

Mesmo pequeno, o computador oferece muito conforto e ergonomia na hora de trabalhar. O touchpad maior do que o normal e altamente sensível ao toque faz com que o uso seja prático mesmo para que prefere usar um mouse.

Já o teclado, além de macio, vai de ponta e ponta e conta com um bom espaçamento entre as teclas. Além disso, é retroiluminado e tem botões de atalhos específicos para trabalho no canto direito, ao lado do leitor biométrico.

A segurança, aliás, é um ponto forte do produto, que conta com câmera Full HD com infravermelho e um protetor de privacidade. Na hora do login, é possível optar por senha em formato PIN, Windows Hello ou leitura de digital.

Apesar de a máquina ser pequena para os padrões de muita gente — os meus, inclusive —, trabalhar nela não é uma briga constante por espaço para digitar e nem para encontrar uma posição adequada para o uso. Afinal, outro fator de destaque é a tela, que rotaciona quase completamente e permite que até o uso do PC direto no colo seja confortável. Usar dessa forma abre espaço para que o principal defeito da máquina apareça, mas vamos falar disso mais adiante.

O Yoga 9i tem acabamento premium em alumínio, o que garante um visual sóbrio, simples e muito bonito. A versão Slim também tem vidro na parte superior da tampa. O design ainda conta com quatro saídas de som — três delas na parte inferior e uma na barra de rotação —, além de algumas portas de conectividade. O PC comporta três entradas USB 3.2, sendo duas delas Thunderbolt 4, e um conector para fones de ouvido do tipo P2. Além disso, tem Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Sistema de som e tela

Seguramente, esses são dois grandes acertos do notebook Lenovo. O sistema de som é assinado pela Bowers & Wilkins (B&W) e fica concentrado especialmente na barra de rotação 360º.

O notebook ainda conta com certificação Dolby Atmos, uma tecnologia que aprimora o áudio para que seja surround como os de cinema. São duas saídas de 3 W RMS e outras duas com 2 W RMS que entregam potência o suficiente para dispensar o uso de alguma caixa de som conectada ao Yoga, principalmente quando o computador está no "modo notebook". Quem o usa como um tablet, no entanto, perde um pouco de potência, já que a saída traseira fica abafada.

A tela é outro fator de destaque. São 14 polegadas em duas opções distintas: resolução do tipo WQHD+ (2880 x 1800) e taxa de atualização de 90 Hz ou OLED 4K (3840 x 2400) 60 Hz, ambas com HDR, touch screen, certificação Dolby Vision e tecnologia wide view angle, que não distorce as cores independentemente do ângulo de visão.

No modelo usado em nossos testes, com OLED, a reprodução de cores é realmente muito bonita e não deve ser um problema para quem trabalha diretamente com imagem. Vale ressaltar, no entanto, que a Lenovo não divulga oficialmente o percentual de fidelidade sRGB das máquinas.

Processador e hardware

Como um notebook voltado para produtividade, o foco do Yoga 9i é sua capacidade de processamento e durante os testes realizados pelo TechTudo, o computador cumpriu bem a função. Não houve travamentos nem mesmo nos momentos em que foi mais exigido. No "modo tablet", a performance foi menos impressionante, mas também satisfatória, com destaque especial para o bom uso da E-Color Pen.

Ao desenhar na tela, o toque da caneta é certeiro, apesar dela não ser tão sensível quanto a Apple Pencil, por exemplo, que busca simular a experiência com um lápis e muda o tipo de traço de acordo com a posição. Em algumas poucas vezes, o Lenovo também não conseguiu identificar o que foi escrito à mão livre e transformar em texto digital.

No entanto, como mencionamos, o computador da Lenovo não é perfeito e alguns dos problemas apareceram, justamente, por conta do fato de ser um PC 2 em 1. O primeiro ponto é que a conexão com a caneta não foi muito intuitiva. É preciso entrar em um programa nativo no Windows 11 para fazer isso, o que pode confundir quem não tem experiência com notebooks neste formato.

Seja no manual, site, suporte, ou mesmo dentro do computador da Lenovo, essa necessidade não é informada ou esclarecida. O resultado é que o consumidor pode até mesmo achar que o produto veio com defeito de fábrica, já que não conecta de jeito nenhum. Passado esse momento, no entanto, o uso é muito bom e os atalhos nos botões são bastante úteis.

É válido ressaltar, no entanto, que isso é uma questão fácil de resolver. A maior crítica que fazemos ao notebook é outra, consideravelmente mais complexa: o fato de que ele esquenta muito e muito rápido, ao ponto de ficar difícil usar diretamente no colo. Os materiais, principalmente nas bordas do notebook, também ficam quentes e certamente vão incomodar se o computador não estiver sobre uma mesa. Isso fica ainda pior quando o PC é usado como tablet — momento, inclusive, em que segurá-lo nas mãos é natural para muitas pessoas.

Como tablet, além de ficar muito quente, é difícil administrar o fato de que ainda há teclas na parte de trás da tela. Isso resulta, por exemplo, em situações em que, além de esbarrar nelas tempo todo, ainda fica difícil manusear o aparelho. Afinal, mesmo que o teclado e o touchpad fiquem desabilitados nessa função, há sempre o medo de apoiar na perna, por exemplo, e quebrar alguma coisa.

Essa é uma questão de design que também acomete outros produtos de proposta similar, como o Galaxy Book2 360, mas é um risco que as fabricantes correm ao fazer um notebook híbrido.

Bateria e carregamento

Em nossos testes, o computador se saiu bem em relação à duração da bateria de 75 Wh. Em um uso mais voltado para tarefas rotineiras, ela durou cerca de nove horas e meia, bem abaixo das 13 horas estimadas pela Lenovo. A recarga ocorre de maneira veloz, em menos de duas horas.

Contudo, é sempre válido ressaltar que a duração depende muito do uso e do tipo de tarefa que está sendo executada. No caso de games ou programas mais pesados e com maior nível de exigência de energia, a tendência é que a durabilidade seja menor. O computador ainda acompanha discreta uma fonte de 65 W de potência.

Preço do Lenovo Yoga 9i e concorrência

Como mencionamos, o Lenovo Yoga 9i custa R$ 11.699 reais no site oficial da marca. Na versão Slim, o valor é um pouco mais alto: R$ 12.599. Nessa faixa de preço, é possível encontrar concorrentes com ideias similares, como o MacBook Air M2, o Asus Zenbook 14X OLED, o LG Gram e o Galaxy Book2 Pro. Quando comparados um a um, vemos que cada máquina conta com especificações técnicas distintas, mas que de forma geral, o Yoga 9i oferece um bom conjunto em relação aos demais — em alguns casos, até melhor.

A versão com a tela 4K OLED merece destaque, uma vez que, entre os concorrentes diretos, apenas o Zenbook conta com um monitor com esse nível de sofisticação. Vale ressaltar que o notebook da Asus não oferece resolução 4K.

Já os processadores de última geração, a memória RAM e o SSD de 1 TB também se fazem presentes no Galaxy Book2 Pro, mas, nesse caso, a tela é AMOLED + Full HD, também inferior à OLED + 4K. Outro diferencial é o sistema de som que, com a exceção do Zenbook, também não é o forte de nenhum desses concorrentes.

Em suma, o Yoga 9i é um excelente computador — não à toa, as versões de 2021 foram eleitas como o Notebook do Ano por voto popular na premiação do TechTudo. Apesar do preço elevado, a máquina se destaca por entregar um conjunto de fatores muito competitivo: configurações de última linha, tela touch screen com tecnologia de ponta, ergonomia, duração de bateria e portabilidade.

Já como tablet, o dispositivo pode não impressionar tanto — talvez, se a compra for exclusivamente por esse uso em específico, seja melhor reconsiderar. Mas vale ressaltar que a opção pelo modelo híbrido ou exclusivamente notebook deve ser feita a partir do uso e das preferências de cada pessoa; esse é um critério subjetivo. No mais, o computador se consolida como uma excelente opção para quem busca uma máquina capaz de rodar programas pesados oferendo uma experiência fluida e confortável para os olhos, mãos e, também, para a coluna.

Lenovo Yoga 9i 8.8 Preço alto, mas conjunto de qualidade Design 10 Desempenho 9 Tela e som 10 Refrigeração 6

