Review: Get Together Mini capricha no design, mas peca no equilíbrio sonoro

A Get Together Mini é uma caixinha de som da House of Marley, assinada pela família do falecido músico jamaicano Bob Marley. A marca estreou no Brasil em agosto de 2022 , trazendo alguns modelos de fones de ouvido e caixas de som, entre as quais a Get Together Mini é a mais potente. Com alto-falantes de 10 W, sendo dois tweeters e um radiador passivo para graves, a caixinha promete entregar qualidade sonora, além de uma apresentação visual diferenciada. As características fizeram com que ela fosse eleita a Melhor Caixa de Som de 2022 na categoria de voto popular.

Com o preço sugerido de R$ 1.499 no site oficial, mas podendo ser comprada por R$ 825 na Amazon, a caixinha entra na mesma faixa de preço de produtos consolidados no mercado brasileiro, como a JBL Xtreme 3 ou a Amazon Echo Studio. Contudo, será que ela se destaca neste segmento? Confira a análise do TechTudo para descobrir.

1 de 6 Get Together Mini é a caixa de som mais potente da House of Marley disponível no Brasil — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Get Together Mini é a caixa de som mais potente da House of Marley disponível no Brasil — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Design

A House of Marley é uma marca que ficou conhecida por utilizar material sustentável na construção de seus produtos — com a Get Together Mini, não foi diferente. A caixinha tem o corpo feito majoritariamente de bambu, incluindo a faceplate e a estrutura dos alto-falantes. Nas laterais, ela é forrada por um tecido reciclável já utilizado em outros produtos da marca e possui os clássicos botões para ligar, aumentar o volume e parear o Bluetooth. Na parte traseira, é possível ver o radiador passivo, além das entradas para carregamento e áudio.

Em termos de design, a caixa de som da House of Marley é difícil de esquecer. Além de muito bonita, ela tem acabamento que chama a atenção. Os alto-falantes contam com uma estrutura bem sólida, além de um acabamento emborrachado que garante um visual de produto bem construído. É válido mencionar, inclusive, que eles também são feitos de material reciclado.

2 de 6 Get Together Mini é feita de materiais sustentável, como bambu e um tecido feito a partir de garrafas pet recicladas — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Get Together Mini é feita de materiais sustentável, como bambu e um tecido feito a partir de garrafas pet recicladas — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

De modo geral, o produto é bem montado, com encaixes certeiros e sem rebarba alguma. Outro fato que vale ressaltar quanto à aparência é que, apesar de levar o nome Mini por conta de outra versão da caixa que não foi disponibilizada no Brasil, a Get Together não é tão pequena assim. São quase 28 cm de comprimento e pouco mais de 2 kg, segundo as informações disponibilizadas pela marca. Maior do que uma JBL Charge 3, por exemplo.

A caixinha é, sem dúvidas, bem diferenciada quanto ao design, visto que nenhuma outra opção no mercado brasileiro traz uma proposta parecida. Ao mesmo tempo em que o visual deixa claro o aspecto sustentável defendido pelos valores da marca, ele torna o produto interessante até mesmo para servir como algo decorativo no ambiente. A escolha da madeira de bambu é um grande acerto nesse sentido, uma vez que ajuda a criar uma identidade visual única.

3 de 6 Get Together Mini tem o design como um dos grandes destaques; apesar de 'mini', a caixinha é bem maior do que a JBL Charge 3 — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Get Together Mini tem o design como um dos grandes destaques; apesar de 'mini', a caixinha é bem maior do que a JBL Charge 3 — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Qualidade de som

A Get Together Mini oferece 20 W RMS de um som estéreo. São dois woofers de 10 W de potência voltados para os tons médios e baixos, dois tweeters de 19 mm dedicados aos sons mais agudos e um radiador passivo para melhorar os graves da caixinha. Com essa construção, a qualidade de som é bastante satisfatória, de forma geral.

Os tons mais agudos são limpos e nítidos, o que mostra a boa utilização que a caixa faz de seus tweeters. Os médios, o foco do produto, são o destaque, igualmente puros e capazes de deixar evidente as camadas de produção em músicas, por exemplo. A potência total de 20 W também é uma boa pedida para quem deseja utilizar a caixa em ambientes internos. Para um quarto, por exemplo, é mais do que o suficiente — em nossos testes, consideramos a potência até excessiva nessas condições. Porém, se o intuito for fazer uma festa em um ambiente aberto, talvez seja mais interessante procurar por modelos mais robustos.

4 de 6 O radiador passivo da Get Together Mini fica n parte traseira, ao lado das entradas auxiliares — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo O radiador passivo da Get Together Mini fica n parte traseira, ao lado das entradas auxiliares — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Contudo, uma grande crítica à caixinha da House of Marley está relacionada também à qualidade sonora. Isso porque, ao contrário dos médios e agudos, a Get Together Mini tem dificuldade de reproduzir graves mais profundos, o que afeta seu equilíbrio sonoro. Apesar da utilização do radiador passivo, esse ponto deixa bastante a desejar, sobretudo quando consideramos a faixa de preço da caixinha e seus concorrentes. Para quem curte graves mais destacados, que ditam a batida das músicas e adicionam profundidade, a experiência pode desapontar.

Vale ressaltar que não me refiro a sons exagerados como os que marcaram, por muito tempo, os fones de ouvido da Beats, por exemplo. No entanto, talvez a utilização de um subwoofer para tons de baixa frequência fosse uma boa sugestão para que o modelo encontrasse um equilíbrio sonoro melhor. Sozinho, o radiador passivo não dá conta e o mix de áudio perde qualidade, o que é uma pena.

Funcionalidades e conexões

Quanto às funcionalidades e conexões, a Get Together Mini também poderia ser melhor. A caixinha conta com uma entrada USB para carregamento de celular, uma para micro USB para carregamento da bateria — formato, inclusive, já um tanto obsoleto — e entrada para cabo auxiliar. Não há espaço para cartões de memória e nem leituras de músicas em pen drives. A caixinha também conta com um microfone embutido de boa qualidade para fazer e receber ligações sem a necessidade de se desconectar do speaker.

Outra coisa que também faz falta são os aplicativos para celulares com Android ou iPhone (iOS), apesar de ela oferecer a opção de comandos apenas apertando os botões superiores. Nada muito fora do padrão nesse sentido também — o usuário pode aumentar o volume, diminuir, pautar, retroceder ou passar a música que escuta.

5 de 6 Get Together Mini permite que o usuário controle o andamento das músicas pressionando os botões superiores — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Get Together Mini permite que o usuário controle o andamento das músicas pressionando os botões superiores — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Além disso, a caixinha possui conexão Bluetooth 5.0, mas suas opções de conectividade e funcionalidade param por aí. De forma geral, a Get Together Mini entrega um conjunto pouco chamativo, considerando que concorrentes da mesma faixa de preço já contam com opções como suporte a comandos de voz, boosts de som, equalizadores e até certificações de resistência à água.

Em nossos testes, outra coisa que incomodou foi o fato de não haver indicação visual quanto ao nível da bateria. Quando os níveis estão baixos, a caixa acende o LED vermelho, mas, até lá, o usuário precisa estar atento à utilização se não quiser ser pego de surpresa, o que consideramos um ponto negativo.

Bateria

No site oficial da House of Marley, a autonomia prometida para a Get Together Mini é de até dez horas. Em nossos testes, realizados em ambiente fechado e com um volume de som moderado, a caixinha aguentou cerca de sete horas de autonomia — o que até consideramos satisfatório, mas ainda aquém do que a marca promete. Como ocorre com outras caixas de som, o número oficial tende a diminuir quando o volume é máximo, o que pode deixar a autonomia ainda menor. Recarregá-la completamente leva cerca de duas horas.

Custo-benefício e concorrência

Como mencionamos, a Get Together Mini custa R$ 1.499 no site oficial da House of Marley. Contudo, ela aparece por R$ 825 na Amazon. Esses valores configuram situações bem distintas quando consideramos o custo-benefício da caixinha.

No primeiro cenário, com o preço oficial, ela compete com produtos como as JBL Xtreme 3, a Harman Kardon SoundSticks 4 e a Amazon Echo Studio. No segmento, os produtos concorrentes levam vantagem não só pela potência de som, como também por serem mais completos em termos de funcionalidades. Além disso, a faixa também atinge outro produto de áudio que pode ser mais interessante para os usuários: as soundbars.

6 de 6 JBL Charge 5 é uma concorrente da Get Together Mini que leva vantagem por ter funcionalidades mais modernas — Foto: Divulgação/JBL JBL Charge 5 é uma concorrente da Get Together Mini que leva vantagem por ter funcionalidades mais modernas — Foto: Divulgação/JBL

Já o segundo cenário, com o preço mais acessível, pode ser mais interessante. Com concorrentes como a LG Xboom Go PL7, a JBL Charge 5 e a UE Boom 3, a competição fica mais equilibrada, apesar de as funcionalidades da Get Together Mini ainda deixarem a desejar. Nesse caso, pelo menos, os concorrentes possuem propostas similares e têm potência parecida. Sob essas condições, optar por um produto com uma boa qualidade sonora, que se destaca pelo design e pelo acabamento, acaba sendo mais fácil.

A Get Together Mini é uma boa opção de caixa de som, principalmente para quem deseja um produto cuja aparência fuja ao que é o padrão do mercado. A qualidade sonora também é interessante, apesar de pecar com os graves. Contudo, o que pode incomodar mesmo são as poucas funcionalidades para os dias atuais, que fazem a caixinha parecer um produto já com alguns anos de mercado — na gringa, inclusive, ela já ganhou uma versão mais atualizada, a Get Together Mini 2, ainda fora do mercado brasileiro. Mas se esses não sejam problemas para você ou para o seu uso, vale a pena dar uma chance. Porém, não pelo preço oficial, definitivamente.

Produto desta matéria | TechTudo SUSTENTÁVEL House of Marley Get Together Mini R$ 825 IR À LOJA

Todas as ofertas de House of Marley Get Together Mini × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SUSTENTÁVEL House of Marley Get Together Mini R$ 825 IR À LOJA

Get Together Mini 7.2 Lindíssima, mas poderia ser melhor Design 10 Qualidade de som 8 Funcionalidades 5 Bateria 7 Custo-benefício 6