Review: Just Dance 2023 inova com customização e opções de hits

Just Dance 2023 é o novo título da franquia de dança da Ubisoft . Com mais de 40 músicas na versão base, o game apresenta sucessos de artistas como Harry Styles, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Lady Gaga e Britney Spears, entre clássicos e hits do momento. Como novidades, estão o uso do app de celular “ Just Dance 2023 Controller ”, disponível para Android e iPhone ( iOS ), para controle de movimento; um novo serviço de assinatura, o "Just Dance+", e modo multiplayer online para jogar com amigos.

O game está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 299,99. O TechTudo jogou o game e traz a seguir um review completo. Confira a seguir.

Para além do usual

Just Dance é conhecido por fazer jogadores se divertirem ao som de grandes hits, mas parece que o novo título da franquia propõe mais do que isso. Com interface repaginada, que lembra o layout de plataformas de streaming como Netflix, o game apresenta opções de atividade divididas por categorias e playlists, que, inclusive, podem ser personalizadas ao gosto do usuário. Assim, é possível, escolher músicas para dançar com base em humor, idiomas e até por objetivo, como para se exercitar ou fazer um esquenta para uma festa.

Após selecionar a música e dificuldade da coreografia, é hora de dançar. Então, o jogador precisa imitar os movimentos mostrados na tela. Conforme acertar, palavras como “Good”, Perfect” e “Super” aparecerão embaixo do nome do usuário, indicando o desempenho. Além disso, simultaneamente, uma classificação de até cinco estrelas será preenchida no lado esquerdo da tela. Já se errar, um “X” vai ser exibido.

Ao final da partida, dá para ver quantos pontos e estrelas foram obtidos, além de conferir os passos dados e uma barra do progresso feito ao longo da música. Assim, ao dançar várias, o jogador passa de nível e, portanto, experimenta o novo sistema de progressão e recompensa do game — que desbloqueia várias opções de personalização do perfil do jogador, o "Dance Card", como avatar, filtros, fundos e molduras.

Modos de Jogo

Além de solo, o game também conta com modo multiplayer para até cinco pessoas, tanto com co-op no mesmo console quanto online. Dessa forma, para jogar via Internet, é preciso ter os usuários adicionados à sua lista de amigos e, então, convidá-los para um grupo. Já para jogar presencialmente, basta selecionar a opção “Adicionar ou Entrar” e emparelhar o celular. Em Xbox Series X/S, no entanto, a possibilidade só chegará em uma futura atualização do jogo.

Esse é um dos maiores trunfos do título, que finalmente traz a possibilidade de se divertir junto de amigos sem que eles necessariamente estejam no mesmo local que você. Além disso, vale ressaltar que a opção também expande as fronteiras do game, uma vez que ele passa a funcionar como um "hub" para fazer amigos ao redor do mundo, propor desafios e trocar experiências.

Gameplay democrática, mas não perfeita

Diferentemente dos outros games da série, Just Dance 2023 não tem compatibilidade com câmeras para detecção de movimento, como PlayStation Camera ou Kinect do Xbox. Sendo assim, com exceção da jogatina em Nintendo Switch (graças aos Joy-cons), usuários só podem jogar com o controle próprio do console ou após emparelhar o celular com o app específico do título, o “Just Dance 2023 Controller”, disponível para Android e iPhone (iOS).

A opção parece ter sido implementada para trazer mais acessibilidade ao game, uma vez que ela permite jogar sentado — o que é ótimo para jogadores com certas limitações motoras —, ou sem ter hardwares externos.

Mas, se por um lado a novidade democratiza o game, por outro, ela traz novas dificuldades à gameplay. Por exemplo: só é possível pontuar com a mão direita, o que pode ser ruim para jogadores canhotos, que seguram o celular com a mão esquerda. Além disso, a necessidade de ficar o tempo todo segurando o aparelho pode ser um incômodo, já que é possível que ele escorregue da mão suada e caia, ou bata em algo conforme a movimentação. E o pior: quem tem um celular com sistema desatualizado ou incompatível com o app, por exemplo, não consegue jogar.

Outro ponto bastante afetado pela nova forma de controle é o sistema de pontuação. Isso porque, pela falta da câmera, a detecção dos movimentos do jogador não é feita de maneira tão precisa. Assim, mesmo ao fazer um passo completamente errado, o game ainda atribui elogios como “Ok”, “Good” ou mesmo “Perfect” — o que só não acontece ao ficar parado. Naturalmente, isso afeta o score final do jogador, que pode acabar recebendo pontos mais altos do que o merecido.

Se o seu objetivo for só diversão, isso pode passar batido. Porém, se o seu foco estiver nas competições e no sistema de progressão e recompensas, pode ser que a pontuação fique um pouco “roubada”, o que não é interessante ao pensar em fair play. Sendo assim, resta aguardar que a opção de uso de câmeras seja reimplementada no jogo em futuras atualizações.

Mais hits e clássicos

A inclusão de músicas, principalmente de hits do ano, é uma das coisas que jogadores de Just Dance mais anseiam quando novas versões do game são lançadas. Neste novo título, o cenário não foi diferente, com cerca de 40 músicas adicionadas.

Entre elas, canções indicadas ao Grammy 2023 e 2022, como “As It Was”, de Harry Styles, “Woman”, de Doja Cat e “drivers license”, de Olivia Rodrigo, assim comoe grandes clássicos da música pop, como “Toxic”, de Britney Spears e “Telephone”, de Lady Gaga ft. Beyoncé.

No entanto, não foram só fãs de divas pop que foram bem servidos. Isso porque o game também conta com músicas para fãs de animações, por exemplo, como “We Don’t Talk About Bruno”, soundtrack do filme Encanto, e “Playground”, da série inspirada no universo de League Of Legends, “Arcane”.

Todas acima chamam atenção especialmente por terem coreografias, cenários e figurinos muito semelhantes aos videoclipes das músicas, que ficam ainda mais evidentes pelo 3D adicionado aos “mundos” do jogo. Então, para quem costuma acompanhar a indústria fonográfica e audiovisual, tudo parecerá familiar, e, ao mesmo tempo, impressionante.

Outras músicas que também chamam a atenção na biblioteca do game, embora não sejam muito mainstream, são “Good Ones”, de Charli XCX, e “Love Me Land”, de Zara Larsson. Apesar de não serem consideradas “hits”, ambas as canções possuem ritmos que combinam completamente com a atmosfera e proposta de Just Dance.

Isso significa que, ao fazer a curadoria, a produção do jogo priorizou a qualidade das músicas com relação ao game ao invés do sucesso comercial que possuem — ponto negativo observado na review de Just Dance 2022, exemplificado pela inclusão de “Happier Than Ever”, de Billie Eilish, no catálogo. Veja a lista completa a seguir:

Lista de músicas do Just Dance 2023 Músicas Artistas “Anything I Do” CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika “As It Was” Harry Styles “Boy With Luv” BTS Ft. Halsey “Bring Me To Life” Evanescence “CAN’T STOP THE FEELING!” Justin Timberlake “Danger! High Voltage” Electric Six “Disco Inferno” The Trammps “drivers license” Olivia Rodrigo “Dynamite” BTS “Good Ones” Charli XCX “Heat Waves” Glass Animals “If You Wanna Party” The Just Dancers “I Knew You Were Trouble” Taylor Swift “Locked Out of Heaven” Bruno Mars “Love Me Land” Zara Larsson “Magic” Kylie Minogue “Majesty” Apashe ft. Wasiu “Million Dollar Baby” Ava Max “MORE” K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine “Numb” Linkin Park “Playground" Bea Miller “Physical” Dua Lipa “Psycho” Red Velvet “Radioactive” Imagine Dragons “Rather Be” Clean Bandit Ft. Jess Glynne “Sissy That Walk” RuPaul “STAY” The Kid LAROI & Justin Bieber “Sweet but Psycho” Ava Max “Telephone” Lady Gaga Ft. Beyoncé “Therefore I Am” Billie Eilish “Top Of The World” Shawn Mendes, from Sony’s “Lyle, Lyle, Crocodile” “Toxic” Britney Spears “Walking On Sunshine” Top Culture “WANNABE” ITZY “Watch Out for This (Bumaye)” Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal “We Don’t Talk About Bruno” elenco do filme 'Encanto' “Witch” Apashe Ft. Alina Pash “Woman” Doja Cat “Wouldn’t It Be Nice” The Sunlight Shakers “Zooby Doo” Tigermonkey

Oportunidade de ter mais opções

Ainda com relação à biblioteca de músicas, também vale ressaltar que o título agora conta com um serviço de assinatura. O Just Dance+ chega para substituir o antigo Just Dance Ultimate Edition, e permitirá que usuários tenham acesso a mais de 150 músicas, tanto inéditas quanto já disponibilizadas em edições anteriores da franquia.

A proposta é interessante porque, com o passar do tempo, as canções que vêm no jogo base podem ficar “obsoletas” e tornar a jogatina repetitiva. Assim, com essa possibilidade, jogadores sempre terão um catálogo renovado e repleto de sucessos, garantindo um melhor aproveitamento do game.

Esse serviço conta com três tipos de assinatura: de um mês, por cerca de R$ 20,70, três meses, por R$ 51,84, e um ano, por R$ 129,69. Segundo a seção de perguntas e respostas do jogo, não há diferença entre os planos além do tempo de renovação. Porém, cabe ressaltar que, por enquanto, ele só está disponível para assinatura dentro do game nos consoles PlayStation 5 (PS5) e Nintendo Switch.

Conclusão

De maneira geral, Just Dance 2023 oferece uma experiência boa, podendo ser incluído na rotina não só como um jogo. Isso porque não é preciso ser um expert em games para aproveitá-lo, o que o apresenta como uma opção razoável para passar o tempo.

No entanto, é preciso refletir se realmente vale a pena gastar mais de R$ 400 reais (se considerar o game base e a assinatura do Just Dance+) em um título que deixou de lado outras formas de jogar presentes até Just Dance 2022, como uso de câmeras para captar os movimentos de forma mais exata — o que não faz o menor sentido se a premissa principal é movimentação.

Além disso, os erros de jogabilidade apresentados, como a "obrigatoriedade" de usar o celular conectado com o app do jogo para dançar, tiram a autenticidade da gameplay. Sendo assim, a sensação que Just Dance 2023 passa é muito mais como a de jogar em um fliperama sem inserir fichas (ou seja, só ficar acompanhando a passagem das telas), do que realmente se sentir imerso.