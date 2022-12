Review: Marvel's Midnight Suns traz gameplay simples e história interessante

O game está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 349,90, e para PC via Steam e Epic Games Store por R$ 299,90. O TechTudo testou o jogo e agora traz a análise completa. Confira a seguir.

Escolha seus heróis da Marvel favoritos e enfrente inimigos em batalhas tácticas. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Jogabilidade

O jogo se divide basicamente em três momentos: história em cutscenes, exploração do castelo de Abbey e combates. Na hora da exploração, o jogador deve andar por cenários diversos e, então, conversar com diferentes personagens, como outros heróis. O objetivo disso é reforçar o relacionamento do protagonista com os demais para, durante outros momentos do game, ter opções liberadas.

No entanto, vale dizer que a dinâmica pode se tornar um pouco cansativa, uma vez que são muitos os NPCs para conversar, além de os assuntos serem bastante genéricos. Ainda, de modo geral, cumprir essas ações faz pouquíssima diferença ao longo da jogatina.

O combate é realizado em uma arena, e é possível utilizar elementos do mapa, como pedras e barris, para obter vantagens estratégicas. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Quanto ao combate, se estiver pensando em comprar o game por acreditar que a 2K manteve o estilo da franquia XCOM, adiantamos que é melhor não o fazer. Isso porque, diferentemente dos complexos combates táticos com mapas enormes nos jogos de aliens, as batalhas são simples em Marvel's Midnight Suns. Ainda, o mapa funciona como uma espécie de arena, e, por isso, os inimigos ficam bem próximos.

Também cabe ressaltar que a luta já começa com os adversários frente a frente. Assim, após derrotar a primeira leva de oponentes, mais deles entrarão na arena até todos os objetivos da fase serem cumpridos.

Antes de começarem as missões o jogador pode escolher seus heróis favoritos e montar seu time. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Outra novidade do game é a utilização de um baralho de habilidades para atacar os inimigos, no qual cada herói possui oito cartas que vão sendo sacadas a cada rodada. Assim, ao longo da jogatina, o usuário conquista cards e forma um deck com diversos personagens.

Toda a estratégia do jogo gira em torno de usar as cartas da melhor maneira nas batalhas e, assim, derrotar inimigos. Essa é uma decisão que certamente vai dividir a opinião do público, com pontos positivos e negativos.

Ao completar missões, o jogador recebe recompensas como itens e experiência para evoluir os heróis. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

História

O jogo possui legendas em PT-BR e dublagem em inglês, e a narrativa é o ponto alto. Trata-se de uma adaptação de um arco dos quadrinhos conhecido como "Midnight Suns", que possui alguns personagens mais sombrios como protagonistas, como Blade, Motoqueiro Fantasma e Feiticeira Escarlate.

Na história, o jogador controla um personagem chamado Hunter, que acaba sendo o filho de Lilith, a vilã do jogo. O jovem, meio herói e meio demônio, é ressuscitado para ajudar na luta contra sua mãe, que ataca o planeta com seus lacaios e outros vilões. Em geral, o modo apresenta uma boa narrativa e pode ser finalizado em aproximadamente 10 horas. Também vale dizer que, como todo bom filme da Marvel, o game conta com cena pós-créditos.

As missões e os heróis são selecionados ao interagir com a "Mesa Espelhada" dentro do Castelo Abbey, a base dos heróis. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Ainda no início da gameplay, é possível personalizar a aparência e o gênero do protagonista, embora não dê para mexer em muitos detalhes. Além disso, também é permitido personalizar as roupas do herói, que podem ser adquiridas tanto durante a história, com a liberação de itens, quanto por meio de um sistema de compras in game — o que é bem controverso para um jogo offline que custa cerca de R$ 300.

É possível personalizar o protagonista Hunter, mas sem grandes detalhes. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Gráficos

Para o nível dos jogos atuais, a qualidade gráfica das cinematics não é muito boa. Ela fica entre cartoon e realismo, e acaba por não entregar nenhum dos dois com excelência. Essa parte bebe bastante da fonte de XCOM, uma vez que é possível perceber que muitas animações e até efeitos sonoros são os mesmos do game de aliens. O problema é quando paramos para pensar que esse é um jogo de 2012, com qualidade já ultrapassada.

Porém, durante os combates, tudo melhora consideravelmente, uma vez que os personagens parecem mais bem desenhados, os efeitos visuais são mais atrativos e as animações dos golpes melhor trabalhadas. Nesse sentido, é empolgante jogar com seus heróis favoritos e vê-los usando habilidades ao longo das lutas.

Ao mesmo tempo que os gráficos da história são fracos, as animações dos golpes em batalha são bem trabalhadas. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Desempenho

Durante nossos testes usando uma placa de vídeo GTX 1080 Ti e processador Intel Core i7, houve muitos problemas de queda de FPS e travamentos. Assim, ao menos nessa versão jogada, o título aparentou estar mal otimizado.

Outro ponto negativo são as diversas telas de carregamento, que demoram bastante entre um modo de jogo e outro. Dessa forma, mesmo com a utilização de um bom processador, um bom tempo foi perdido só nos loadings. Claro que este é um problema que pode e deve ser resolvido com futuras atualizações, porém, na data deste review, mesmo com um PC potente, a experiência de jogo foi bastante prejudicada.

Os gráficos nos diálogos deixam bastante a desejar, e mesmo assim o o FPS cai constantemente. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Vale a pena?

Assim como em outros jogos recentes da Marvel, com a exceção de Marvel’s Guardians of the Galaxy, a impressão que fica é que a produtora tenta garantir seu sucesso apenas na popularidade dos heróis. Além disso, por se tratar de um RPG de estratégia, pode-se dizer que o game possui uma jogabilidade bastante simplificada.

No entanto, cabe destacar a decisão de utilizar cartas para atacar os inimigos, que deixa o jogo mais visual e intuitivo. Isso provavelmente deve agradar e aproximar o público mais jovem, mas talvez desagradar os fãs da franquia XCOM e Civilization, da mesma 2K.

É possível fazer melhoras nas cartas de habilidades dos herói conforme o jogo vai evoluindo. — Foto: Reprodução/Fernando Braga

Em geral, o jogo entrega bastante conteúdo, principalmente na história e nas missões secundárias. Contudo, o conteúdo rapidamente se torna repetitivo, o que pode desanimar. De qualquer forma, se você gosta muito do universo da Marvel, o jogo pode ser uma boa opção. Porém, se não for esse o seu caso, devido ao alto preço de lançamento, é recomendado aguardar alguma promoção para decidir adquiri-lo.