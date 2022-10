Samsung Smart Monitor M5 de 27" agrada com recursos para o trabalho

O Smart Monitor M5 é uma das mais recentes novidades da linha de monitores da Samsung , agora com 27 polegadas, resolução Full HD e proporção 16:9. Dentre as funcionalidades do modelo com sistema Tizen , estão o Work Mode, que possibilita acesso remoto e uso de Microsoft Office sem PC; e conexão com vários dispositivos Bluetooth , como fones , mouses, teclados, câmeras e até Alexa . Além disso, o aparelho ainda pode ser usado como smart TV, já que possui controle remoto e integração com serviços de streaming, como Netflix , Globoplay e Amazon Prime Video .

Com preço sugerido de R$ 2.199, o M5 tem o intuito de proporcionar uma experiência multitarefa aos usuários, e, por isso, permite "assistir, trabalhar e conversar" de diversas formas. O TechTudo testou o dispositivo da marca sul-coreana e trouxe as principais características do produto. Confira o review a seguir.

A linha Smart Monitor surgiu durante a pandemia, e, por isso, tem o objetivo de oferecer produtos híbridos, que reúnem trabalho, lazer e entretenimento em um único lugar. Por isso, o M5 oferece, além de aplicativos para diversão — como plataformas de streaming de áudio e vídeo — e softwares diversos voltados para o trabalho remoto.

Imagem e som

O Smart Monitor M5 conta com tela de 27 polegadas — três a mais que na versão anterior —, painel do tipo VA e resolução Full HD — ou seja, de 1920 × 1080 pixels. À vista disso, usuários menos exigentes podem achá-lo suficiente para a realização de tarefas comuns do dia a dia, como assistir ao jornal ou trabalhar. Afinal, apesar de em alguns casos uma maior densidade de pixels no display fazer falta — como ao assistir a um filme ou durante uma gameplay —, não é nada que não possa passar batido caso não seja de extrema importância para você.

Além disso, vale dizer que ele compensa essa questão com outra ferramenta interessante: o modo Adaptive Picture. O recurso, que funciona por meio de um sensor, ajusta a luminosidade da tela de forma automática, conforme a iluminação do local. Sendo assim, a função é muito útil ao usar o monitor muito próximo da vista, ou ao assistir a algo em um serviço de streaming durante a noite, com as luzes apagadas.

Outro modo útil é o Ultrawide Game View, que possibilita ajustar a proporção da tela de 16:9 até 21:9. A função permite ampliar o display como quiser — o que pode servir para ver partidas de futebol ao vivo ou jogar um game que requer essa continuidade de tela. Contudo, isso é feito de uma forma que pode não agradar a todos: são inseridas barras pretas nas partes de cima e de baixo do monitor — talvez desagradáveis em relação à estética.

Além dessas configurações, o monitor ainda possui taxa de atualização de 60 Hz, contraste de 3.000:1 e tempo de resposta de 4 ms (milissegundos). Esse último se mostrou vantajoso principalmente durante a troca de uma tela para outra, como ao sair do Work Mode para abrir a Netflix; ou ao escrever algo em uma caixa de texto, como em barras de pesquisa.

Já em relação ao som, só elogios. Com dois alto-falantes embutidos de 5 W e Adaptive Sound, modo que regula o áudio com base no ruído ambiente e outros fatores, o monitor proporciona uma ótima experiência sonora. Por isso, se você tem o costume de ouvir música pelo Spotify ou assistir a vídeos no YouTube, o aparelho pode ser uma boa pedida.

Ainda, vale dizer que, caso não fique satisfeito com o som do monitor, existem outras possibilidades de aproveitar o áudio, como ao conectar a caixinhas externas por meio de Bluetooth.

Conectividade

A conectividade do Smart Monitor M5 também surpreende. Isso porque ele conta com Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, duas portas HDMI (HDMI 1.4 e HDMI Arc) e duas USB convencionais. Além disso, também permite fazer integração sem fio e espelhamento de tela com dispositivos Apple via AirPlay e Android por Tap View — o que é muito conveniente para visualizar apps e documentos salvos no celular em uma tela maior, por exemplo.

Outro ponto muito interessante, que acredito ser o grande diferencial do produto, é o Work Mode. A funcionalidade possibilita, via internet, fazer reuniões de vídeo, utilizar softwares por meio de armazenamento em nuvem, ter acesso remoto a outros computadores, fazer sincronização com celulares da marca via Samsung Dex e várias outras coisas.

Ainda, o aparelho possibilita conexão com outros produtos inteligentes a partir do Hub IoT, que o conecta ao sistema do app Smart Things e o transforma em uma central de comando da casa. Por isso, por meio dele, dá para controlar luzes, trancar portas e fazer outras tarefas que são comuns a assistentes virtuais. Inclusive, nesse sentido, vale ressaltar que o monitor inclui app específico para emparelhamento e controle de Alexa.

Design e ajustes

O Samsung Smart Monitor M5 tem um design que, embora adaptável, não é tão moderno. A começar pelo peso, de 4.8 kg, que pode ser um pouco inconveniente na hora de levá-lo à mesa de apoio e aparafusar o suporte. Outro ponto importante para ressaltar é que ele não é fino — o que, além de contribuir na questão do peso, também torna seu design exterior um pouco "bruto", principalmente ao compará-lo com outros modelos disponíveis no mercado e que estão na mesma faixa de preço.

Também vale dizer que o aparelho não conta com controle de altura, o que pode ser especialmente ruim se você quiser deixá-lo na altura dos olhos. No entanto, se quiser tentar remediar a situação, é possível incliná-lo ou prendê-lo na parede por meio de suporte VESA, de 100 mm x 100 mm.

Para finalizar, ressalto que a falta de entrada USB-C e o formato de entrada do cabo de energia também podem ser problemáticos. Isso porque o primeiro impede a conexão de alguns modelos de celulares diretamente no monitor, e o segundo pode ocasionar muitos erros de mau contato — e acabar queimando o aparelho.

Samsung Smart Monitor M5 de 27" 8.9 É bom, mas depende do objetivo... Imagem 8.5 Som 10 Conectividade 9 Design 8

