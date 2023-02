Smart TV TCL C635 em review: baixo custo e bom benefício

A TCL C635 QLED é uma smart TV de modelo intermediário da marca TCL, mas que não apresenta um custo muito elevado. Ela pode ser encontrada com 50 ou 55 polegadas e possui sistema operacional Google TV . Embora preço mais em conta em relação a concorrentes diretos, ela cumpre com as expectativas e pode ter mais benefícios do que outros modelos de rivais com o mesmo preço. Além disso, ela tem como principais promessas ser uma TV inteligente e conectada, além de possuir boa qualidade de imagem e som — tecnologias mais desejadas pelos compradores.

Com resolução 4K e mais de 1 bilhão de cores, o televisor permite uma experiência imersiva imageticamente e conta com diversos serviços de streaming, que podem ser acessados diretamente por meio de botões personalizados no controle remoto. A TV ainda conta com inteligência artificial, permitindo o controle por comando de voz e conectividade com múltiplos dispositivos simultaneamente, apenas por aproximação. Confira, nas próximas linhas, o que achamos da smart TV.

Design

A C635 não possui bordas visíveis. O modelo testado de 55 polegadas tem, aproximadamente, 81 mm de espessura, e pesa cerca de 15 kg. Trata-se de uma TV fina, transporte relativamente fácil, e com design simples.

No suporte, a TCL optou por dois pés de plásticos, que podem ser regulados em duas posições diferentes: mais centralizados ou espaçados. São necessários quatro parafusos para o encaixe dos pés. Caso queira pendurar na parede, a TV conta com o padrão VESA, de 300 x 300 mm. O suporte para parede ou painel, no entanto, precisa ser comprado separadamente — diferentemente dos pés, que acompanham o aparelho na caixa.

Como entradas, ela possui entreda para cabo de rede, que permite conexão de internet com fio, três entradas HDMI, duas USB, uma entrada AV (áudio e vídeo), uma entrada para antena/cabo, uma saída de áudio digital (óptica) e uma saída para fone de ouvido. O cabo de alimentação fica no lado oposto dos cabos de entrada, o que pode ser um complicador na montagem da TV e na organização dos cabos nas tomadas.

Imagem e áudio

Estando entre as principais promessas da marca, a imagem e o som da smart TV C635 da TCL cumprem com as expectativas. A imagem é completamente limpa e proporciona uma experiência bastante imersiva, com perfeição nos detalhes e resolução, além de uma ótima experiência de luz e brilho oferecidos pela função HDR. O grande destaque, conforme prometido pela marca, é ao assistir a transmissões de jogos esportivos e games.

No entanto, em alguns casos, o HDR pode tornar a imagem mais artificial e a saturação pode ficar muito alta. Para isso, basta regular entre outros modos de imagem, sendo eles: Vivid, Low Power, Smart HDR, Sports, Filme e Game. O Smart HDR é provavelmente o melhor deles para assistir e o modo Sports funciona perfeitamente para assistir a jogos de futebol, por exemplo.

O áudio não deixa a desejar e também oferece diversas opções de configuração. Entre eles, o modo automático, que detecta e ajusta o volume com base no som ambiente. Esta função, no entanto, pode não ser a ideal para aqueles que preferem o som mais alto ou mais baixo que a média. Isto porque o modo não se ajusta à média de volume na qual a TV costuma ser utilizada, mas sim ao som ambiente.

Assim como os modos de imagem, além do padrão, o áudio também pode ser configurado de acordo com cada ocasião, contando com as opções específicas para filmes, músicas e esportes. Além destes, há as opções voz, jogo e dinâmico.

Google TV

A TV conta com o sistema operacional Google TV. Com a sincronia, é possível contar com comandos de voz do Google Assistente, além de ter acesso a todas as suas contas de streaming vinculadas à sua conta Google. O processo de configuração é trabalhoso, com diversas etapas e levando entre 30 minutos e uma hora para ser feito. O resultado, no entanto, vale a pena, e o tempo é compensado ao acessar todos os sistemas e serviços em apenas um clique, diretamente no controle remoto.

Controle/comandos

O controle remoto da TV TCL C635 é inteligente e prático. Há seis botões específicos para os serviços de streaming que a TV possui, sendo eles: YouTube, Netflix, Globoplay, Disney+, Amazon Prime Video, além do TCL Channel. A TV também possui acesso a Google Play, DirecTV Go, Apple TV+ e HBO Max.

O controle funciona por meio de pilhas AAA, como padrão. Um ponto fraco do acessório, no entanto, é a falta de teclas numéricas, o que dificulta o acesso a canais na televisão ou inserção de senhas, por exemplo.

Por meio do próprio controle é possível ter acesso ao controle de voz da televisão, com o Google Assistente. Embora o recurso possua vários comandos, houve diversas falhas durante o período de testes, que durou cerca de um mês.

Preço e concorrentes

O modelo de 55 polegadas da TV TCL C635 pode ser encontrado com certa dificuldade por a partir de R$ 3.149 no varejo online. A versão de 50 polegadas é vista por R$ 2.599, segundo nossas buscas. Suas principais concorrentes podem ser a linha NanoCell da LG e a linha QLED da Samsung. Ambas têm custo mais caro que a TV da TCL em lojas do varejo, o que ressalta a principal qualidade da TCL C635: o bom custo-benefício.

8.9 Baixo custo, bom benefício Design 9 Imagem e áudio 10 Sistema Google TV 8 Controle/comandos 8 Custo-benefício 9.5

