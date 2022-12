Smart TV TCL P635 apresenta bom custo benefício e Google TV de fábrica

Apesar de ser considerada uma TV de entrada na nova geração, o modelo apresenta um pacote de tecnologias mais completo do que a maioria das concorrentes da mesma faixa de preço. O TechTudo testou uma P635 de 50 polegadas, lançamento em solo brasileiro, durante algumas semanas. Confira, a seguir, as principais impressões geradas pelo televisor da TCL.

1 de 6 TCL P635 possui o sistema operacional Google TV, que oferece uma navegação personalizada para cada usuário — Foto: Fernando Braga/TechTudo TCL P635 possui o sistema operacional Google TV, que oferece uma navegação personalizada para cada usuário — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O que é o Google TV?

Para começarmos a falar sobre o modelo P635, é preciso definir o que é um dos seus principais diferenciais, o Google TV de fábrica. A proposta é levar ao usuário uma nova experiência de uso, funcionando como uma espécie de atualização do sistema Android TV. Ele oferece uma aparência renovada, com recomendações baseadas no que o usuário assiste, possibilidade de criar perfis de utilização, entre outros recursos.

O objetivo é criar uma experiência de uso melhor para os usuários, quando comparado ao Android padrão. Entretanto, ele não substitui o Android TV, já que o próprio funciona em segundo plano na TV — inclusive, a loja de aplicativos é a mesma do sistema mais antigo.

É uma situação parecida com o que a Amazon faz com o Fire TV Stick, que roda no sistema operacional Fire OS, também uma personalização do Android, mas um pouco mais profunda. Nesse caso, a loja de aplicativos é diferente, embora o aparelho rode apps da Android TV.

2 de 6 Google TV sugere conteúdos personalizados baseados na sua atividade em todos os canais de streaming — Foto: Fernando Braga/TechTudo Google TV sugere conteúdos personalizados baseados na sua atividade em todos os canais de streaming — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Atualmente o sistema já vem de fábrica no Chromecast com Google TV e, assim como na P635, nos novos modelos de televisores da TCL. Entretanto, é possível atualizar alguns aparelhos compatíveis com Android TV para Google TV.

Casa conectada

Para quem gosta da ideia de uma casa conectada, o televisor integra o "OK, Google", com o Google Duo e o Google Assistente, para comandos de voz pelo controle remoto. As funções do Google Assistente são semelhantes às da Siri, da Apple, da Cortana, da Microsoft, e da Alexa, da Amazon.

Com os assistentes, é possível fazer pesquisas na internet, abrir aplicativos e visualizar fotos e vídeos de maneira prática. Além disso, basta fazer uma pergunta ao assistente para que ele tire suas dúvidas.

Conectividade

Os recursos de conectividade certamente irão satisfazer a maioria dos consumidores, oferecendo recursos de última geração. O modelo apresenta conexão Bluetooth 5.0, três entradas HDMI, uma entrada USB 2.0 e conexão Wi-FI dual band.

3 de 6 TV possui três entradas HDMI, que facilitam os usuários que precisam conectar vários dispositivos ao televisor — Foto: Fernando Braga/TechTudo TV possui três entradas HDMI, que facilitam os usuários que precisam conectar vários dispositivos ao televisor — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Quem precisa conectar muitos aparelhos à TV, como notebooks e videogames, pode ficar tranquilo. Além de a TV possuir mais de uma entrada, a tecnologia HDMI 2.1 oferece qualidade na imagem e baixo delay de transmissão entre os dispositivos.

O mesmo vale para a entrada USB: a TV possui um menu intuitivo que facilita os usuários com menos conhecimento, a utilizarem, por exemplo, um pen drive e assistir um a filme ou visualizar fotos no aparelho.

Design moderno

O design sem bordas nas extremidades da P635 permite uma experiência de visualização em tela cheia e mais ampla, aproveitando melhor o espaço do aparelho independentemente da quantidade de polegadas do televisor.

4 de 6 Design com bordas finas gera um melhor aproveitamento do aparelho, tornando-o mais leve e compacto — Foto: Divulgação TCL Design com bordas finas gera um melhor aproveitamento do aparelho, tornando-o mais leve e compacto — Foto: Divulgação TCL

Com isso, o resultado é uma TV com o design fino e leve, quando comparado a outros televisores do mesmo tamanho. O ponto positivo é poder aproveitar as imagens em até 4K com um aparelho mais compacto que desperdiça menos espaço com a construção nas laterais.

Ela é compatível com suportes VESA e, por ser relativamente leve, ao menos na versão de 50 polegadas, é bem fácil encaixá-la em suportes para parede. O único ponto negativo é o fato de os conectores estarem posicionados mais ao centro da TV, o que pode gerar alguma dificuldade na hora de encaixar os fios com a TV já posicionada.

Áudio e imagem

O áudio apresenta uma boa melhoria quando comparado a modelos antigos, não só na qualidade como também no volume máximo. Nos testes que fizemos assistindo a filmes, foi possível ouvir os diálogos com muita clareza.

Isso se dá devido ao seu sistema com dois canais de potência de 20 W cada um. Entretanto, se o seu objetivo for para músicas ou filmes com trilhas sonoras mais elaboradas, talvez ela não seja a mais indicada.

5 de 6 TV possui o "modo de jogo" e o "modo esporte", que adaptam as imagens para cada tipo de conteúdo — Foto: Fernando Braga/TechTudo TV possui o "modo de jogo" e o "modo esporte", que adaptam as imagens para cada tipo de conteúdo — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Em relação à qualidade de imagem, não há grandes inovações em relação a modelos anteriores da própria TCL. O HDR10 gera imagens de qualidade, com bom contraste, e há ainda o suporte ao Dolby Vision.

Para usuários que não exigem tanto das imagens, ou que pretendem usar a TV apenas para vídeos no YouTube, por exemplo, certamente a imagem dela irá dar conta do recado.

O controle remoto possui teclas intuitivas, além da opção de ir direto para canais de streaming específicos. O ponto negativo é o fato de alguns botões terem funções praticamente repetidas para acessar menus dentro da TV. O ideal seria eles serem removidos para aproveitar melhor o espaço no controle.

6 de 6 Controle remoto possui conexão direta para três dos maiores canais de streaming da atualidade — Foto: Fernando Braga/TechTudo Controle remoto possui conexão direta para três dos maiores canais de streaming da atualidade — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Conclusão

A TCL P635 pode ser considerada um bom modelo de entrada no mundo das smart TVs. Ela apresenta boa qualidade de imagem e áudio, com um preço relativamente interessante, quando comparada a TVs de suas principais concorrentes, como Samsung e LG.

O modelo pode ser interessante também para os usuários que desejam experimentar o novo sistema do Google, mas não fazem questão de uma imagem extremamente boa.

No momento da publicação desta matéria, ela pode ser encontrada por preços a partir de R$ 2.799. Uma opção interessante, com preço semelhante para pesquisar junto com ela, é o modelo RK8500 da Semp.