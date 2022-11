Sonic Frontiers é o melhor jogo 3D do ouriço em décadas; veja review

Nas lojas digitais, o jogo será lançado com preços a partir de R$ 299,90. Além disso, essa é a primeira vez que um game principal da série chega totalmente legendado em português do Brasil. Mas será que Sonic Frontiers atende as expectativas e tem potencial para se tornar o melhor lançamento da era moderna do ouriço? O TechTudo jogou o game antecipadamente no PS5 e conta, nas linhas a seguir, seus pontos positivos e negativos. Confira:

Sonic Frontiers inaugura uma nova era do ouriço e é melhor lançamento da franquia em décadas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Sem fronteiras

Para começar, é importante deixar claro que Sonic Frontiers é um jogo de proporções nunca antes vistas na história da franquia. Ele dispensa a velha fórmula engessada, com fases lineares e mais curtas, que foi replicada à exaustão e traz um nível de liberdade e conteúdo com o qual os fãs sonham desde a estreia de Sonic Adventure, em 1998. Em outras palavras, se Sonic Forces, de 2017, trouxe uma má impressão do futuro do mascote, Sonic Frontiers resgata a esperança e inaugura uma nova era.

Na história, Sonic, Amy e Tails chegam às Starfall Islands após detectarem sinais das Esmeraldas do Caos. No entanto, eles são surpreendidos por um misterioso portal interdimensional e caem em um mundo cibernético criado por uma civilização ancestral - mas com tecnologia extremamente avançada. Isolado e guiado por uma voz misteriosa, Sonic agora precisa descobrir os segredos desse mundo digital, com perigos inéditos, e resgatar seus amigos antes que seja tarde demais.

Sonic Frontiers aposta em mundo aberto melancólico e cheio de segredos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Uma inteligência artificial chamada Sage, que foi destaque nos vídeos promocionais, está no encalço do herói e o enxerga como uma grande ameaça. Os verdadeiros motivos para isso e os desdobramentos da trama se revelam conforme o jogador explora as cinco ilhas disponíveis e encontra as Esmeraldas do Caos. Também existem objetivos secundários que revelam mais dos personagens e enriquecem o enredo como um todo. Vamos evitar entrar em detalhes, mas Sage é sem dúvidas a personagem original mais interessante que a SEGA criou na última década e tem grande potencial no futuro da série.

O saldo da história é bastante positivo, embora o roteiro tenha dificuldades para mostrar do que se trata a ameaça da vez. Muitas informações ficam nas entrelinhas e algumas pessoas podem simplesmente passar direto por elas. O foco é muito mais introspectivo, com personagens compartilhando suas resoluções em meio a uma situação desesperadora. Há até mesmo menções a eventos de jogos passados, tanto da era clássica quanto moderna, como Sonic 3 & Knuckles e Sonic Unleashed.

A campanha pode ser completada com algo em torno de 15 a 20 horas de gameplay. No entanto, o jogo tem um grau muito alto de colecionismo, então jogadores mais exploradores e que almejam os 100% podem levar mais algumas dezenas de horas para terminar o game. Isso faz de Sonic Frontiers o jogo com melhor fator replay da franquia.

Loop de gameplay

Não é exagero dizer que Sonic Frontiers abarca três jogos em um. O primeiro, sem dúvidas, é o mundo aberto para a exploração, que instiga a curiosidade com algo novo para ser descoberto em cada canto. No entanto, o jogo não desiste completamente das fases mais lineares, que agora são acessadas em portais no chamado Ciberespaço.

Elas remetem a zonas já visitadas pelo ouriço, como Green Hill, Chemical Plant e Sky Sanctuary, e são necessárias para conquistar Chaves de Cofre, que, por sua vez, liberam as Esmeraldas do Caos. A gameplay busca simular aquilo que os jogadores já viram em Sonic Unleashed, mas agora no formato de desafios. Entre os objetivos também estão coletar anéis vermelhos e terminar a fase no menor tempo possível. Em média, elas duram um minuto e meio.

Além do mundo aberto, Sonic Frontiers traz fases mais lineares no Ciberespaço — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Essa mudança é especialmente simbólica porque dá à fórmula antiga o nível de importância que merece: o de uma atividade complementar, e não de um jogo inteiro. Sonic Forces, por exemplo, já provou que a receita não se sustenta mais por si só. Vale citar, também, que as fases trazem poucas variações de temas, mas não chegam a se tornar maçantes. Isso ainda pode decepcionar alguns fãs que gostariam de mais referências, no entanto.

Por fim, o terceiro estilo de jogo de Sonic Frontiers se traduz no combate, que aposta em uma árvore de habilidades e combos dignos de sucessos do hack ‘n slash, como Bayonetta e Devil May Cry. É seguro afirmar que é o sistema de combate mais complexo de toda a franquia, com combinações de botões diferentes para cada tipo de golpe. É possível, ainda, aparar e desferir contra-ataques poderosos no momento certo.

Outro destaque é o Cyloop, uma habilidade que permite ao Sonic circular objetos e inimigos para desvendar segredos, ativar mecanismos ou simplesmente causar dano. Existem alguns chefes colossais que podem ser derrubados com esse recurso, por exemplo. Com ele, também é possível se reabastecer de rings à vontade, garantindo que Sonic corra na velocidade máxima pelo cenário.

Sonic Frontiers traz sistema de combate mais complexo da franquia, com direito a uma árvore de habilidades — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Durante a exploração, os jogadores encontram inúmeras sementes vermelhas e azuis, que representam ataque e defesa, respectivamente. Elas podem ser utilizadas para aumentar os atributos do ouriço e torná-lo mais forte, quando trocadas com um NPC. Existem, ainda, criaturinhas chamadas Kocos, que remetem aos Rots de Kena: Bridge of Spirits e podem ser coletadas para aumentar a velocidade e a capacidade máxima de anéis do ouriço.

Isso nos leva, então, ao loop de gameplay de Sonic Frontiers. Ao desembarcar em uma ilha, os jogadores devem resgatar um amigo aprisionado, que aparece digitalizado, encontrar fragmentos de memória chamados de "itens mnemônicos" para avançar na história e conferir diálogos secundários, que dão contexto ao novo mundo. Também é possível completar quebra-cabeças, que remetem aos de Genshin Impact, para abrir a visão do mapa e garantir algumas recompensas.

Sonic Frontiers traz vários chefes com mecânicas únicas no seu mundo aberto — Foto: Divulgação/Sega

Em seguida, é preciso desbravar as fases do Ciberespaço para conseguir Chaves de Cofre e, então, liberar as sete Esmeraldas do Caos. Vale notar, no entanto, que as fases do Ciberespaço precisam de engrenagens para serem destravadas, que são conquistadas enfrentando inimigos e chefes. Com as sete esmeraldas em mãos, o jogador, então, pode desafiar um Titã em uma batalha épica e avançar para a próxima ilha.

Se isso pareceu confuso, saiba que não é à toa. São muitos itens colecionáveis à disposição e leva tempo até que o jogador perceba o propósito de cada um. Mas isso não é necessariamente um ponto negativo, pois eles funcionam de forma muito orgânica na gameplay. Para completar, ainda existem moedas roxas, que servem para o mini-game de pescaria, e os clássicos rings, que garantem sobrevida e aumentam exponencialmente a velocidade do Sonic, caso cheguem à carga máxima.

Gráficos e ambientação

Sonic Frontiers é um jogo visualmente agradável, mas a aposta em um mundo aberto dessa proporção, que é algo inédito para a Sonic Team, claramente denunciou problemas técnicos. O mais gritante é a quantidade de pop-ins, nome que é dado a elementos do cenário que “pipocam” de repente na tela, sem qualquer aviso prévio.

As ilhas têm muitas plataformas e estruturas espalhadas pelos céus, e é comum que o jogador apenas tome nota delas ao se aproximar, pois acabam surgindo de repente. Isso pode prejudicar alguém que esteja tentando entender como chegar em uma determinada parte do mapa. Esse problema também vale para sombras, pedras, árvores e camadas de textura que costumam carregar progressivamente. Isso fica ainda mais evidente ao correr em alta velocidade.

A Chaos Island de Sonic Frontiers chama a atenção por um enorme vulcão em atividade — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Com o passar das horas de gameplay, isso é algo que se torna tolerável. Em compensação, o jogo não sofre com problemas graves de performance e consegue manter uma taxa de quadros estável, ao menos na versão para PS5. Já que o conceito do zonas abertas deve ser mantido daqui para frente, os pop-ins são um problema que a Sonic Team tem que resolver com urgência nos próximos lançamentos.

Por sua vez, as ilhas apostam bastante na melancolia e no fato de que Sonic está isolado, longe dos seus queridos amigos. A própria trilha sonora, focada em pianos, reforça esse sentimento. Apesar disso, há muitas atividades à disposição e controlar o herói livremente, em altíssima velocidade, é uma das sensações mais satisfatórias do game. Há pelo menos três ilhas bastante distintas entre si e com suas próprias temáticas, enquanto as duas restantes já são um pouco repetitivas, ainda que tragam novidades com seus quebra-cabeças e inimigos.

Sonic Frontiers também traz mini-game de pescaria estrelando Big the Cat — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

As músicas do jogo também merecem um destaque. Os jogos do Sonic sempre são conhecidos pela sua trilha sonora, e Sonic Frontiers certamente vai disputar prêmios em 2022. Nas fases do Ciberespaço, o ritmo fica mais agitado com músicas eletrônicas. Já em combates contra chefes importantes, o tradicional rock pelo qual a série se destaca também se faz presente.

Uma renovação necessária

Muitas das características que definem o Sonic the Hedgehog nos seus 31 anos de existência estão presentes em Sonic Frontiers e são familiares aos fãs. Mas a execução é algo completamente diferente e com certeza traz um sentimento de renovação para a franquia, que se via em baixa a cada lançamento.

Por vezes, a SEGA já flertou com hubs exploráveis em jogos como Sonic Adventure e Sonic Unleashed, mas estavam muito longe de serem fases jogáveis de fato. O que a fórmula de zonas abertas traz é a possibilidade de correr, na velocidade da luz, em campos abertos com um grande arsenal de habilidades. É um sonho de longa data de muitos entusiastas do ouriço e que finalmente está se tornando realidade.

No título anterior, os estágios eram comparáveis a corredores retos e com level design preguiçoso. Já agora existe um incentivo para cada atividade dentro do game, e é bastante comum parar na metade do caminho para fazer um quebra-cabeça, um desafio de corrida contra o tempo ou pular em uma mola que leva para uma região do mapa que sequer foi explorada. Tudo em Sonic Frontiers acontece de forma bastante natural e saudável, de modo que o jogador realmente se sente protagonista.

Sonic Frontiers vale a pena?

Sonic Frontiers chega para definir um novo patamar de qualidade nos jogos do ouriço. Ainda que peque em algumas questões técnicas e de enredo, a experiência é legitimamente muito divertida e recheada de conteúdo. É seguro afirmar que Sonic Frontiers é o melhor jogo da era tridimensional do mascote em décadas, superando títulos cultuados como Sonic Adventure e Sonic Adventure 2.

Sonic Frontiers traz ouriço de volta aos holofotes e bate de frente com jogos mais cultuados da franquia — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Considerando uma campanha de marketing que começou caótica, essas boas impressões realmente chegam como um grande alívio para os fãs. Para quem curte a ação e velocidade desenfreada da série, o jogo é um prato cheio. Para quem é iniciante, é possível customizar a experiência de diferentes maneiras, incluindo a velocidade da corrida, para que essa seja uma jornada mais proveitosa para todos os públicos.

O sentimento que fica é que Sonic the Hedgehog está de volta ao radar, especialmente considerando anos tão proveitosos com a estreia dos seus longa-metragens e a vindoura série da Netflix. Fica também a curiosidade de como a SEGA refinará a fórmula em um futuro lançamento, já que provou ter um potencial gigantesco.