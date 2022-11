Instalar um SSD no PlayStation 5 ( PS5 ) pode ser uma alternativa interessante para quem tem uma vasta biblioteca no console ou assina os planos PS Plus Extra e Deluxe . Com 825 GB por padrão e jogos grandes, como é o caso de God of War: Ragnarok , por exemplo, o modelo da Sony ganha bastante com mais espaço para guardar arquivos. O WD Black SN850, da Western Digital , é uma opção à venda no Brasil que promete otimizar a jogatina no dia a dia.

O SSD permite não só a instalação de mais jogos no sistema, mas também alta velocidade na leitura dos arquivos e uma dissipação própria de calor para evitar travamentos, com preços saindo de R$ 692 no mercado brasileiro. O TechTudo testou o armazenamento extra no PS5 e traz a seguir alguns pontos interessantes da experiência.

1 de 3 SSD no PS5 vale a pena? Conheça o WD Black SN850, rápido e com até 1 TB — Foto: Rubens Achilles/TechTudo SSD no PS5 vale a pena? Conheça o WD Black SN850, rápido e com até 1 TB — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A principal mudança que se percebe com a presença do SSD da Western Digital é o aumento no espaço disponível. O TechTudo recebeu para testar a versão de 1 TB, mas o modelo também aparece com 500 GB no varejo nacional. Em ambas as opções, será possível instalar mais títulos (e outros apps) no sistema do PS5, sem precisar "trocar" os games disponíveis toda vez que chega algum lançamento.

Assim, você mantém jogos de diferentes estilos prontos para acessar, ideal para consoles que são compartilhados por mais de um usuário na mesma casa, por exemplo. Para quem curte mais jogos de esporte, que são "leves", isso vai permitir a inclusão de diferentes modalidades no videogame, enquanto fãs de ação e aventura poderão platinar títulos com mais calma, sem precisar correr para pegar o próximo game da sua franquia favorita.

2 de 3 SN850 é um SSD para slot M.2 — Foto: Divulgação/Western Digital SN850 é um SSD para slot M.2 — Foto: Divulgação/Western Digital

Outro ponto importante é a velocidade com que os jogos rodam no SSD. Com leitura de 7.000 MB/s, o dispositivo permite carregamentos bastante rápidos, o que ajuda muito em gameplays difíceis, por exemplo. Tentar diversas vezes derrotar um chefe mais complicado em Elden Ring, por exemplo, não vai tomar tanto tempo no PS5 com o WD Black SN850 instalado. A diferença não chega a ser gritante: numericamente, o armazenamento interno do console vai a 5.500 MB/s. Apesar disso, alguns segundos podem ser salvos em games rodados a partir do SSD.

O modelo conta ainda com um dissipador de calor próprio, ou seja, há um sistema que permite uma alta troca de informações sem que o calor atrapalhe o funcionamento do hardware. Isso significa uma gameplay sem travamentos, além de uma vida útil prolongada para o WD Black SN850. Outro recurso que merece destaque é o fato de ser do tipo NVMe, padrão que permite uma comunicação direta entre armazenamento e processador para acelerar a leitura de dados.

3 de 3 SSD WD Black SN850 tem instalação simples no PlayStation 5 (PS5) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo SSD WD Black SN850 tem instalação simples no PlayStation 5 (PS5) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Instalação simples

O SSD WD Black SN850 também tem uma instalação bastante prática. O dispositivo é do tipo M.2, padrão de fácil encaixe. Nesta versão, o hardware vem no formato 2280, que significa 22 mm de largura e 80 mm de comprimento, e, para colocá-lo no console, basta seguir alguns passos fáceis.

Tirar a tampa do PS5 (lado do leitor de discos);

Desaparafusar o compartimento de armazenamento extra;

Tirar o parafuso presente no furo de 110 mm (mais alto);

Colocar o WD Black SN850 e deslizá-lo no sentido do encaixe;

Recolocar o parafuso retirado do furo de 110 mm, agora no de 80 mm, logo acima do SSD;

Fechar o compartimento;

Fechar a tampa do console.

Vale o aviso: o procedimento é simples e pode ser realizado por praticamente qualquer pessoa. Mas, vale ressaltar: caso não sinta segurança, vale pedir ajuda para alguém acostumado a mexer com eletrônicos do tipo. Uma vez instalado, é importante ir no sistema operacional do PS5 e alterar o local de save dos novos jogos para a opção de "Armazenamento Externo".

Preço e opções

O WD Black SN850 está disponível para comprar no Brasil por valores a partir de R$ 692, para a versão de 500 GB, e R$ 1.199, na opção de 1 TB. Ambas possuem as mesmas velocidades de leitura e gravação (7.000 MB/s e 5.300 MB/s, respectivamente), além de contarem com dissipador de calor.

Além das versões de 500 GB e 1 TB, a Western Digital lançou um modelo top de linha, com 2 TB de espaço disponível. Esta opção, no entanto, não aparece em tantas ofertas no varejo brasileiro, sendo mais difícil de encontrar.