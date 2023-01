Testamos o Huawei FreeBuds Pro 2, rival mais barato dos AirPods Pro

O TechTudo testou o fone premium da tradicional marca chinesa de tecnologia, que é visto atualmente na Amazon por a partir de R$ 899 — desconto de R$ 200 em relação ao preço original. Os pontos altos do fone estão, sem dúvidas, na qualidade do som e na duração da bateria. Já o design e o preço deixam a desejar em alguns sentidos. Confira, nas próximas linhas, o review completo.

Testamos o FreeBuds Pro 2: fone de ouvido top de linha da Huawei

Qualidade do som

Uma das maiores promessas do FreeBuds Pro 2 e o cancelamento de ruído ativo (ANC), sendo também uma das funções mais desejadas pelos usuários. O recurso neutraliza frequências externas, bloqueando ruídos ambientes e permitindo um isolamento acústico com som claro e limpo, mesmo em lugares barulhentos e movimentados como restaurantes ou transportes públicos.

A qualidade do som prometida é realmente um ponto forte do dispositivo, contando com o cancelamento ativo de ruído, a qualidade de som Hi-Res e os speakers duplos com equalização adaptativa de três bandas. O fone também se adequa sonoramente a diferentes tipos de ambiente, prezando sempre por permitir chamadas mais claras e evitar ruídos externos. É impossível focar no que está fora do seu fone com o impressionante isolamento acústico que ele proporciona.

Bateria

A bateria do FreeBuds Pro 2 é, sem dúvidas, um dos pontos altos do produto. Com uma promessa de durabilidade de até 30 horas com o fone no estojo e o ANC (Cancelamento Ativo de Ruído) desligado, e de até de 18 horas com o ANC ligado, é possível afirmar que ele, de fato, cumpre com sua proposta.

Para o tempo de reprodução sem repor no estojo de carregamento, o fone promete e cumpre com até seis horas de reprodução contínua com o ANC desligado e quatro horas com o recurso ligado.

Testamos o fone pelo período de 18 dias, com o mínimo de uma hora de utilização por dia. Não foi preciso carregar o estojo em momento algum, bastando colocar os fones de volta no estojo após a utilização. O carregamento também é rápido, sendo necessário deixar o fone conectado no carregador com USB-C por um período entre 40 minutos e uma hora para garantir mais dias sem carregamento. Vale dizer, no entanto, que nos últimos dias, com a bateria chegando ao fim, a conectividade pareceu perder um pouco a força e, por vezes, o fone se desconectou sozinho.

FreeBuds Pro 2 conta com cancelamento de ruído ativo

Conectividade

A conectividade do fone da Huawei, em geral, não deixa a desejar. Uma vez conectado com o Bluetooth do seu aparelho, toda vez em que a caixinha que guarda os fones é aberta próxima ao dispositivo, o fone é automaticamente conectado. Além disso, a conexão é facilitada devido ao recurso de pareamento Pop Up.

Como de costume, a maior dificuldade é na primeira conexão. Para realizar o emparelhamento do fone com o dispositivo, é necessário pressionar um pequeno botão sem desenho ou relevo, que fica na lateral do estojo. Com ele pressionado, a opção para conectá-lo aparece automaticamente na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis.

Nas próximas vezes, basta retirá-lo do estojo e colocá-lo no ouvido para que o emparelhamento ocorra novamente de forma automática. Além disso, o fone faz um pequeno barulho sonoro quando colocado no ouvido, que permite ter a certeza de que ele está ligado e apto para transmitir ou tocar o que você precisa escutar.

Vale dizer ainda que o FreeBuds Pro 2 permite uma conexão com dois aparelhos diferentes simultaneamente. Desta forma, é possível, por exemplo, conectar o mesmo fone no celular e no computador ou até mesmo em dois smartphones.

Huawei FreeBuds Pro 2 contam com estojo para armazenamento e recarga

Controles

É possível dizer que a Huawei optou por oferecer uma experiência mais segura e minimalista aos usuários. Sendo assim, o modelo conta com diversos controles que evitam que o fone seja sacado no meio da rua. Para desativar o ANC, por exemplo, basta pressionar dois pontos laterais da haste do fone. Aumentar e diminuir o volume, também é possível deslizar os dedos na lateral do fone para cima ou para baixo. Por fim, é possível pausar ou continuar uma música apertando no mesmo ponto do primeiro controle.

Durante os testes, no entanto, foi possível perceber que o primeiro e o último controles se confundem com uma certa frequência, por serem ativados no mesmo ponto. Além disso, o minimalismo dos gestos faz com que os controles possam ser ativados mesmo que sem querer durante as atividades do dia a dia com o fone de ouvido.

Design

O FreeBuds Pro 2 é um fone sem fio que funciona por Bluetooth e possui diferentes opções de tamanhos das ponteira de silicone. No quesito design, ele se assemelha aos AirPods, mas não é arredondado como o modelo da Apple. Por isso, a haste fica para fora da orelha pode causar incômodo, percebendo que existe uma posição ideal para utilizar o fone sem machucar o ouvido, por exemplo.

Esteticamente, o fone de ouvido está disponível em três cores diferentes, sendo elas: Silver Blue, Silver Frost e Ceramic White. O primeiro tom é mais azulado e, segundo a marca, "traz memórias de um céu noturno brilhando sob a luz"; o segundo é um cinza fosco, que dá ao fone "um visual mais ousado"; o último, de cor branca, busca oferecer "estilo mais discreto e elegante".

Huawei FreeBudsPro 2 possui design similar aos AirPods Pro, da Apple

À prova de respingos d'água

O Free Buds Pro 2 não é à próva d'água, mas é resistente a borrifadas e respingos. Além disso ele também não deve ser afetado por poeiras, por exemplo. A marca, no entanto, ressalta para que esta resistência pode diminuir com o uso e o desgaste diário do fone de ouvido.

Preço e concorrentes

