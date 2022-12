The Callisto Protocol é garantia de terror e muita violência; veja review

The Callisto Protocol é um dos títulos mais aguardados de 2022, chegando no último mês do ano. O jogo de terror, que é dirigido por um dos criadores de Dead Space , Glen Schofield, coloca você na pele de Jacob Lee, piloto de carga que acaba preso em Calisto, lua de Júpiter, mais especificamente na prisão Ferro Negro. O objetivo principal do jogo, então, é fugir desse lugar em meio a uma invasão por criaturas monstruosas que já tinham sido vistas em outro satélite de Júpiter, Europa.

As semelhanças com Dead Space são inúmeras, desde a câmera em terceira pessoa por cima do ombro até o desmembramento dos inimigos (aqui, muito mais visual que parte do combate). Apesar disso, o que chama atenção é a pegada gore do game, que dá bastante destaque para as mortes de Jacob. O TechTudo testou The Callisto Protocol e conta mais detalhes a seguir. Vale lembrar que o título da Krafton, Inc chega para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, além de PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC com preços a partir de R$ 249.

The Callisto Protocol mistura terror, gore e combate estratégico para uma gameplay intensa; veja análise — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

História interessante, mas com reviravoltas ‘padrão’

Jacob Lee, protagonista do game, é um piloto de carga que transita entre as luas de Júpiter levando diferentes tipos de produto. Nas primeiras horas do jogo, sua nave é invadida e acaba caindo em Calisto, onde o personagem acaba levado para a prisão Ferro Negro sem maiores explicações. Vale lembrar que o jogo se passa em 2320, época em que a exploração espacial já levou a diferentes colônias em astros pelo sistema solar, incluindo algumas luas de Júpiter. Além de Calisto, Europa também é citada, onde há um cenário mais urbano e menos hostil que no satélite principal da história.

Além de Jacob, o acidente levou mais uma prisioneira para Ferro Negro: Dani Nakamura, interpretada pela atriz Karen Fukuhara, mais conhecida pelo papel de Kimiko em The Boys. A personagem tem um papel central na trama e, em um primeiro momento, é apresentada como possível perigo ao jogador.

Kimiko em The Boys, Karen Fukuhara é Dani Nakamura em The Callisto Protocol — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Após a chegada dos dois, a prisão é então invadida por “monstros” que, na verdade, são mutações de pessoas que perderam sua humanidade. Para fugir, o jogador precisa seguir os passos indicados por Elias, outro prisioneiro que conhece os caminhos de Ferro Negro e promete ajudar Jacob. A partir daí, você desbloqueia armas brancas e, depois, de fogo, que podem ser melhoradas em impressoras 3D disponíveis pelo mapa.

O jogo é dividido em regiões de Ferro Negro, já que boa parte da prisão está inacessível pela destruição causada na invasão. A narrativa é interessante e mantém uma tensão do início ao fim, o que acaba sendo quebrado por alguns aspectos de gameplay. Ainda assim, é interessante ver a evolução da trama, que começa de forma origina e tem uma reviravolta “padrão” envolvendo Jacob, mas muito bem amarrada.

The Callisto Protocol traz diversos cenários de Ferro Negro, incluindo uma parte externa de Calisto — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Gameplay que assusta e prende, mas tem seus poréns

The Callisto Protocol tem uma jogabilidade interessante. Se a movimentação de Jacob é limitada e lembra bastante a proposta de Dead Space, o combate é bem diferente. A ideia é desviar dos golpes corpo a corpo e, então, atacar o adversário em intervalos específicos. Para isso, ele utiliza uma barra de ferro, em um primeiro momento, e, depois, um cacetete energizado, arma dos guardas da prisão. Com o tempo, mais opções de combate são desbloqueadas, assim como novos adversários. As armas de fogo se tornam item essencial na luta, já que conseguem aumentar o dano causado aos mutantes e o repertório na hora da luta.

Em algum momento, essas criaturas mostram ainda tentáculos na barriga, o que significa um estágio de evolução: aqui, é essencial atirar nessa região para derrubar o inimigo e não precisar lidar com um monstro ainda maior. Outro item importante é a GRP, que consegue prender objetos e até mesmo adversários no ar e jogá-los para frente (ou simplesmente trazê-los para perto, melhorando o combate 1v1).

Não esqueça de atirar nos tentáculos — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

A maior parte dos confrontos acontece de repente, com os monstros levantando dos mortos, surgindo da tubulação ou caindo de andares superiores. Nesse caso, a estratégia é simples: desviar dos golpes e contra-atacar com inteligência. Mas, nem sempre é assim, e em várias situações o jogador se vê enfrentando hordas de mutantes de diferentes tipos, sendo necessário recorrer ao máximo de opções disponível no arsenal.

Uma dica é, sempre que possível, utilizar sua GRP para afastar os monstros ou mesmo jogá-los em paredes com espinhos, uma forma rápida de matá-los.

Estratégias de combate também envolvem usar o ambiente ao redor como arma — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Os itens ao longo do jogo são bem distribuídos, e a escassez é pontual (principalmente em missões onde você precisa economizar e usar a inteligência para derrotar os inimigos). Há alguns quebra-cabeças pelo caminho, mas nenhum tão difícil de se cumprir.

Também é importante abusar do stealth sempre que possível, evitando o combate com muitos inimigos de uma só vez. Assim, você monta uma estratégia com mais calma, pode finalizar inimigos por trás e, caso seja necessário entrar em um confronto, o 1v1 é sempre melhor.

Stealth é uma virtude em The Callisto Protocol — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

No final das contas, o foco de The Callisto Protocol está mesmo na violência e na tensão. Dito isso, é importante ressaltar que, em situações mais complicadas, morrer acaba sendo ideal, já que você consegue planejar como ir adiante. Ao mesmo tempo, caso isso aconteça muitas vezes, o jogo fica repetitivo e, sem a opção de explorar outras áreas, um pouco travado.

Inclusive, contra chefes, onde a morte é praticamente certa nas primeiras tentativas, pelo menos, foram muitas as vezes em que a mesma cena apareceu, sem as variações que acontecem com inimigos comuns. Outro ponto que diminui o brilho do jogo. É importante citar que há a opção de comprar mais cinematics para ver Jacob morrendo de outras formas, algo um tanto inusitado, mas que faz sentido dentro da proposta gore do título.

Jacob Lee sofre bastante durante a gameplay, e as cenas de morte podem ser pertubadoras — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Gráficos e ambientação

Apesar de não ser um exclusivo da geração mais recente de consoles, The Callisto Protocol mostrou bons gráficos e acabamento digno de um jogo AAA. Jogando com um fone de ouvido, os ruídos e a trilha sonora contribuem bastante para a experiência de terror, enquanto as cenas de luta e as finalizações são extremamente violentas e sanguinárias.

Mesmo com a “bagunça” de carne, sangue e ossos, a representação é verossimilhante nas mutilações, no crânio amassado de Jacob e na quebra de membros, entre outras situações bizarras.

Jogo apela bastante para cenas de mutilação, corpos pelo mapa e uma pegada bastante gore — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Mas, além do gore que dita o ritmo das lutas, há um jogo tenso e um ambiente com opções suficientes de exploração (dentro da proposta de linearidade). Caminhos secundários, itens escondidos e diversas informações importantes para a compreensão do que está acontecendo em Ferro Negro ficam fora do caminho principal, sendo interessante buscar por todos os lados.

A iluminação escassa também é um ponto alto, ainda mais pelos efeitos de Ray Tracing disponíveis nos consoles de nova geração. As sombras assustam em diversos momentos, por exemplo, e podem confundir o jogador ao explorar cuidadosamente áreas com pouca luz. É um dos fatores que prende a atenção e leva a mais sustos ao longo do caminho.

Efeitos de luz e bons gráficos ajudam na imersão em The Callisto Protocol — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Conclusão

O jogo se baseia muito na proposta de Dead Space original, mas com diferenças importantes. O combate é um pouco engessado, mas exige bastante inteligência para enfrentar inimigos além do 1v1. A luta corpo a corpo exige atenção, assim como a exploração pelas áreas da prisão de Ferro Negro. Em alguns momentos, é possível ver Júpiter e algumas de suas outras luas, o que dá o tom espacial do game, já que a maior parte se passa nas profundezas de Calisto.

Além disso, a história consegue prender o jogador do início ao fim, mesmo com um caminho previsível em certo momento da trama. Apesar de ter uma proposta linear, o título também traz boas opções para explorar, uma boa dosagem de loots e um leque interessante de armamentos e upgrades disponíveis. Isso, somado à ambientação muito bem feita, colocaria o game como concorrente de Melhor Jogo do Ano, não fosse o lançamento apenas em dezembro, dias antes do The Game Awards.

The Callisto Protocol tem uma mistura de beleza com boa jogabilidade que o renderia ao menos um lugar entre os finalistas do TGA — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand