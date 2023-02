The Freestyle: projetor da Samsung impressiona, mas custo é alto

Na realidade do Brasil, não é tão simples ter esta quantia disponível para gastar em um projetor. O custo é mais alto do que muitas smart TVs de resolução 4K. Ainda assim, o produto impressiona por ser fora do comum. Tive o Freestyle em mãos durante algumas semanas e pude testar seus principais recursos de forma mais detalhada. A seguir, conto minha experiência.

Design

Um dos pontos que logo chama a atenção para o Freestyle é o design. O projetor pesa apenas 830 g e é relativamente pequeno, com dimensões de 102,4 x 172,8 x 95,2 mm. Ele é totalmente articulado em 180º, o que permite projetar a imagem em superfícies variadas, como o teto, sem muito esforço. A base, circular, não é muito grande. Por isso, é importante tomar cuidado ao posicionar o projetor em beiradas ou locais com muita movimentação de pessoas ou pets.

O visual é elegante, característico da linha Lifestyle da Samsung. A empresa vende, inclusive, capinhas coloridas para o projetor. Os preços, no entanto, acompanham o aparelho. São necessários pelo menos R$ 285 para adquirir o acessório no site oficial da marca.

Um ponto negativo entra ao considerar o calor de algumas regiões no Brasil. Em dias quentes do Rio de Janeiro, o projetor chega a temperaturas bem elevadas. Nem sempre é possível usar o aparelho em ambientes controlados, então o calor pode ser um problema. Faltou ao produto um sistema eficiente de refrigeração, já que, como sabemos, eletrônicos não combinam com superaquecimento. Mesmo assim, não tive problemas objetivos durante os testes, e o projetor sempre funcionou normalmente.

Imagem e som

Vamos ao que interessa. A Samsung promete muitas facilidades no uso do projetor, como calibração de cor e trapézio e tela de até 100 polegadas. A calibração de trapézio é realmente bem eficiente. Ao mover o projetor para um novo local, ou simplesmente ajustar de leve sua posição, seus sensores alinham a imagem em questão de segundos, formando um retângulo (quase) perfeito na parede. São poucas as falhas, sempre em situações extremas — um pequeno reposicionamento costuma resolver.

Em relação à cor, chega a impressionar a capacidade do Freestyle de reproduzir imagens relativamente fiéis mesmo em paredes que não sejam brancas. Ao apontar o projetor para uma parede amarela ou azul claro, por exemplo, é possível corrigir as cores por meio de uma calibração automática. Para isso, é necessário acessar o app Smart Things no celular e seguir as instruções. Pode parecer cansativo, mas vale a pena.

A "tela", que varia entre 30 e 100 polegadas na especificação oficial da fabricante, tem resolução Full HD. No mundo de 2022/2023, com diversos conteúdos em 4K já disponíveis no streaming, certamente seria interessante ter acesso à resolução mais alta. É compreensível, entretanto, que a Samsung tenha escolhido o Full HD: se o produto é voltado para a Geração Z, aumentar ainda mais os custos de produção não seria interessante.

O tamanho da tela é definido de acordo com a distância do projetor para a superfície. Quanto mais longe, maior. A distância máxima recomendada pela Samsung, que forma a tela de 100 polegadas é de 2,7 m. O Freestyle é compatível com HDR10, mas não oferece suporte ao HDR10+. Na prática, a imagem é honesta, mesmo em ambientes parcialmente iluminados. O contraste, no entanto, depende do nível da escuridão. Pode ser necessário apagar algumas luzes da sala para assistir com mais qualidade.

O som é garantido por um alto-falante de 360 graus com 5 W de potência RMS. Pode parecer pouco, mas o volume é bastante interessante para ambientes fechados. Se o usuário quiser ter uma experiência sonora mais completa, com graves reforçados, será necessário conectar o projetor a um equipamento de áudio externo, via Bluetooth.

Conectividade

A ideia da Samsung parece ter sido trazer para o Freestyle apenas o essencial à maior parte dos usuários. Por isso, não há possibilidade de conectar o projetor à internet cabeada, extrair o áudio via cabo óptico ou mesmo conectar um pen drive com conteúdos para exibir na tela — mas é possível espelhar vídeos diretamente do celular.

Há ainda uma entrada Micro HDMI, para conectar equipamentos como um console de jogos, por exemplo. O Bluetooth é o 5.2, e o Wi-Fi está presente na versão 5. Estas não são as últimas gerações das tecnologias de conectividade, mas devem dar conta do recado.

Custo-benefício

The Freestyle é um produto bem legal, com diversas funções inovadoras entregues de uma forma honesta. Mas vale a pena? O projetor foi lançado no mercado nacional por R$ 6.999, valor proibitivo ao considerar a proposta de ter a Geração Z como público-alvo. Hoje, é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 4.199, preço bem mais baixo e que já melhora o acesso ao aparelho, que pode ser considerado premium. Ainda assim, não é toda a Gen Z do Brasil que terá a oportunidade de comprar um produto como o Freestyle.

Consumidores exigentes podem preferir investir esta quantia em uma smart TV 4K com recursos modernos. A própria Samsung e rivais como LG e TCL têm modelos na mesma faixa de preço com tecnologias de ponta. A QN90B, TV voltada para jogos da Samsung, é vendida por R$ 4.595 na versão de 50 polegadas. Se quiser um modelo maior, de 65 polegadas, é possível optar pela Crystal UHD, linha de entrada, com custo de R$ 3.820.

Conclusão

O Freestyle pode ser bastante interessante como uma "tela portátil", na proposta original da Samsung. Se o usuário pretende levar o produto para vários lugares e quer uma tela grande, ele pode ser uma boa aposta. Seu custo restringe um pouco o público, no entanto. Consumidores que buscam uma imagem de ponta com alto contraste podem optar por smart TVs de tecnologia mini LED ou OLED. Pode sair mais barato, sacrificando apenas a portabilidade e o tamanho da tela.