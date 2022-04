Apps para esconder fotos e vídeos em smartphones são úteis para armazenar arquivos com privacidade. Disponíveis para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), esses aplicativos ocultam conteúdos da galeria do aparelho e ainda os mantém protegidos com senha e criptografia, como em um "cofre" digital.

Além de mídias, algumas das opções também permitem a importação de documentos e áudios, contando com recursos de notas e navegação anônima. Na lista a seguir, veja cinco apps para esconder fotos e vídeos no celular.

O Vaulty está disponível para Android e permite esconder fotos, vídeos e documentos armazenados no celular. Com interface simples, sua tela inicial já conta com o botão "Hide pictures & videos" (em português, "Esconda imagens e vídeos"), que redireciona o usuário para a galeria do smartphone. Ali, basta selecionar os arquivos para ocultar, e, então, transferi-los para o app.

A opção é protegida por um código PIN criado no primeiro acesso à plataforma, e conta ainda com integração ao Google Drive para backup dos arquivos guardados. Embora seja gratuito, o app tem versão Premium, que custa U$S 23,99 (cerca de R$ 113, em conversão direta) anuais e oferece remoção de anúncios e funções extra de proteção, como biometria e disfarce de aplicativo.

O aplicativo para esconder fotos e vídeos KeepSafe é outra opção com funcionamento simples e intuitivo. A sua tela inicial tem um botão de "+" para importar os arquivos que o usuário deseja esconder do celular. Um destaque do app é a possibilidade de criar álbuns específicos para organizar imagens, GIFs e vídeos. Além disso, os conteúdos salvos podem ser abertos em outros aparelhos, bastando instalar o KeepSafe e entrar com a conta.

No primeiro acesso ao app, é preciso criar um PIN para proteger os arquivos armazenados. Nas configurações, é possível ainda optar por bloqueio padrão ou desbloqueio com impressão digital. O aplicativo para Android e iPhone (iOS) é gratuito, mas tem plano pago que oferece recursos de proteção extra, elimina anúncios e permite esconder até 10 mil itens por R$ 74,99 anuais.

3. LockMyPix

Disponível para Android e iPhone, o LockMyPix pode ser uma boa opção para quem deseja esconder mídias no celular de maneira organizada. Ao importar os arquivos da galeria para o app, eles são automaticamente ocultados do smartphone. Um recurso adicional do aplicativo são as "Notas criptografadas", que permite ao usuário digitar textos de assuntos sigilosos e deixá-los escondidos. Para acessar os documentos guardados, é preciso digitar a senha PIN criada no primeiro acesso.

A versão gratuita do LockMyPix permite adicionar 100 arquivos ao app, enquanto a assinatura Premium tem armazenamento ilimitado e outros recursos de segurança, como desbloqueio facial ou por impressão digital, captura de tela, bloqueio de anúncios e disfarce do app. Para liberar essas funções, é preciso desembolsar o valor anual de R$ 47,99.

4. Calculator - Photo Vault

O Calculator Photo Vault é um app de esconder fotos e vídeos que se disfarça de calculadora. Para liberar o acesso, é preciso digitar a senha no painel da ferramenta, como se fosse fazer uma conta. Para adicionar arquivos ao aplicativo, basta tocar no ícone de "+" e selecioná-los na galeria do celular. Após escolher, o usuário pode redirecionar as mídias para as três possíveis pastas de imagens, vídeos e arquivos.

Disponível apenas para Android, a plataforma conta com funções interessantes, como modo noturno, acesso a navegadores anônimos e a possibilidade de adicionar notas privadas. Também é possível esconder áudios e documentos no Calculator Photo Vault. O serviço Premium, que oferece recursos de proteção e armazenamento extra, custa R$ 15,99 por ano.

Disponível para Android e iOS, o AppLock reúne as ferramentas de "cofre" para esconder arquivos, navegador privado, análises de segurança e acelerador de celular em um só aplicativo. Em "Cofre", localizado na tela inicial, usuários podem importar fotos, vídeos, áudios, documentos e até APKs para esconder no smartphone. O app possui uma pasta para cada tipo de arquivo ficar armazenado no mesmo local, e é possível ainda ativar a sincronização em nuvem e fazer o backup no Google Drive.

Apesar de exibir muitos anúncios, o app conta com vários recursos e também permite escolher entre o padrão de desbloqueio ou impressão digital. Diferentemente demais aplicativos citados na lista, a função de selfie de invasores fica disponível na versão gratuita do AppLock. Para remoção de propagandas, a opção tem versão premium, com assinatura anual por R$ 61,99.

