Como apagar o seu perfil do Instagram definitivamente

É possível excluir definitivamente a sua conta do Instagram pelo celular Android ou iPhone (iOS) em passos simples, em um procedimento que deve ser feito no navegador. Após solicitado o encerramento do perfil, há um prazo de até 30 dias para recuperar a conta. O processo de exclusão como um todo pode chegar até 90 dias, já que, durante esse período, o Instagram mantém uma cópia dos conteúdos para casos de violações de termos, problemas legais e prevenção de danos. Nas próximas linhas, confira como excluir uma conta do Instagram definitivamente. Vale dizer que, para reverter a opção, basta fazer o login no seu perfil durante o tempo determinado.