Horizon Forbidden West e Cyberpunk estão mais baratos; veja ofertas

O Steam, por sua vez, traz preços convidativos em jogos de PC, incluindo Sea of Thieves, Borderlands 3 e Marvel’s Avengers, que está pelo seu menor preço histórico porque deixará de ser vendido a partir de 30 de setembro. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

🎮 Horizon Forbidden West é anunciado para PC

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Com lançamento polêmico, Marvel's Avengers deixará de ser vendido nas lojas digitais a partir de 30 de setembro — Foto: Divulgação/Square Enix

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

PlayStation

Bloodborne está com sua edição completa pela metade do preço, sendo considerado um dos aclamados do catálogo da Sony. Outros jogos bem avaliados entre a crítica, incluindo Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Resident Evil 2 Remake, estão mais baratos nesta semana e são uma ótima oportunidade para aumentar a coleção. Veja mais destaques:

Produzido pela FromSoftware, Bloodborne trouxe um novo ar ao gênero soulslike ainda em 2015 — Foto: Divulgação/Sony

Xbox

Cyberpunk 2077 recebeu uma série de melhorias com o lançamento da expansão Phantom Liberty — Foto: Reprodução/Steam

Cyberpunk 2077 - R$ 149,40;

Far Cry 6 - R$ 84,98;

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 57,20;

Mortal Kombat 11 - R$ 19,99;

Red Dead Redemption 2 - R$ 104,97;

Hogwarts Legacy - R$ 174,99;

Scorn - R$ 30,39;

Rainbow Six Siege: Deluxe Edition - R$ 37,48;

The Outer World - R$ 103,93;

Battlefield 1 - R$ 31,60.

Steam

Wolfenstein está com até 70% de desconto em diversos títulos da franquia na plataforma da Valve. De forma semelhante, várias séries da Koei Tecmo também estão em oferta por tempo limitado, incluindo títulos como Nioh 2 e Atelier Sophie. Por fim, é possível economizar em BioShock: The Collection e no jogo brasileiro Relic Hunters Legend. Veja as melhores ofertas do Steam:

Nioh 2 traz combates ainda mais desafiadores que o jogo anterior e introduz novos poderes de yokai em sua jogabilidade — Foto: Reprodução/Steam

Sea of Thieves - R$ 44,99;

Borderlands 3 - R$ 17,98;

Marvel’s Avengers - R$ 13,39;

Nioh 2 - R$ 149,40;

Wolfenstein 2: The New Colossus - R$ 23,25;

Wolfenstein: The New Order - R$ 9,99;

Atelier Sophie: The Alchemist of the Misteryous Book DX - R$ 129,35;

BioShock: The Collection - R$ 23,80;

Relic Hunters Legend - R$ 31,48;

Hot Wheels: Unleashed - R$ 16,49.

Com informações de PlayStation, Xbox e Steam

🎥 Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos