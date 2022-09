iOS 16: como colocar widgets na nova tela de bloqueio do iPhone

Colocar widgets na tela de bloqueio do iPhone (iOS) é uma das mudanças permitidas no iOS 16. O recurso, lançado na última segunda-feira (12), possibilita colocar aplicativos na tela inicial para ter acesso a informações do sistema mesmo com o celular bloqueado. É possível ver tarefas agendadas no calendário, temperatura e clima, nível da bateria, lembretes, entre outras opções. O usuário pode adicionar de um a quatro ícones, e posicioná-los como quiser dentro do box de widgets. Confira, a seguir, como colocar widgets na nova tela de bloqueio do iPhone.