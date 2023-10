Encontrar a melhor TV custo-benefício em 2023 não é uma tarefa difícil. Televisores de marcas como AOC , LG , Philips , Samsung e outras já contam com bons recursos por um preço acessível e são alternativas interessantes para quem procura uma nova smart TV, mas não está disposto a investir um valor muito alto. Atualmente, quem busca por um aparelho com sistema moderno e excelente desempenho não precisa investir muito mais do que R$ 1.400 para encontrar opções Full HD com sistema Android por exemplo.

A lista a seguir, preparada pelo TechTudo, apresenta televisores com diferentes sistemas operacionais e recursos que prometem oferecer uma excelente experiência ao consumidor. Confira mais detalhes destes modelos que você pode encontrar no varejo online por valores de até R$ 2.100.

Melhor TV custo-benefício em 2023: seis modelos para comprar — Foto: Unsplash

A TV 43S615 da TCL é um televisor de entrada com 43 polegadas que. mesmo tendo o apelo mais acessível, já entrega uma boa quantidade de recursos. O visual do equipamento também não deixa a desejar, com bordas finas para o display Full HD de 60 Hz, além de uma base discreta.

O modelo é equipado com sistema operacional Android TV, o que é muito interessante, uma vez que o sistema operacional do Google é uma solução versátil e compatível com uma grande quantidade de serviços e apps.

TCL 43S615 é a opção de smart TV mais barata da lista — Foto: Reprodução/Amazon

Assim como outros televisores da categoria, o sistema de som entrega 20 W RMS em dois canais, mas infelizmente sem compatibilidade com recursos como Dolby Audio ou DTS. Porém, apesar de ser um modelo de entrada, a TV da TCL oferece compatibilidade com o HDR, o que tende a proporcionar cores mais vivas e melhores contrastes. Ela aparece por R$ 1.414 na Amazon e R$ 1.950 no Mercado Livre.

Este é mais um modelo Full HD com 43 polegadas. A AOC é uma marca conceituada no segmento de displays, principalmente por conta de seus monitores para PC. O televisor da marca tem um visual discreto com bordas laterais e superior bem finas, conferindo um aspecto mais atraente para a TV. O sistema operacional é o Roku TV, que, apesar de não ser o mais popular do mercado, oferece compatibilidade com os principais serviços de streaming.

O sistema de som da TV é de dois canais de 8 W, totalizando assim 16 W RMS. De certa forma, isto pode comprometer o volume oferecido, apesar de ser compatível com Dolby Digital — recurso que visa a trazer mais imersão para os usuários. Assim como outros modelos de entrada, a TV entrega taxa de atualização do display de apenas 60 Hz. O modelo aparece por R$ 1.490 na Amazon e R$ 1.519 no Mercado Livre.

AOC 43S5135/78G é um dos modelos com sistema Roku TV — Foto: Reprodução/Amazon

Com um visual mais sóbrio, a TV da Philips é mais uma alternativa Full HD com Google TV que promete oferecer bons recursos e uma boa qualidade de imagem, ainda que seja um modelo de entrada, como a maioria dos modelos apresentados.

O televisor promete oferecer integração com mais serviços e suporte a comandos de voz para o Google Assistente. O modelo conta com sistema operacional baseado em Android e, por isso, adiciona muitas possibilidades ao seu uso e maior integração com outros dispositivos que também usam o sistema do Google.

Um outro ponto interessante é que, apesar de ser um modelo de entrada, a TV tem suporte ao recurso de HDR, o que vai proporcionar mais qualidade na exibição de cores no display. O modelo conta com taxa de atualização de 60 Hz. O modelo aparece por R$ 1.638 na Amazon e R$ 1.914 no Mercado Livre.

Philips 43PFG6918/78 tem suporte a HDR e sistema Google TV — Foto: Reprodução/Amazon

Com 50 polegadas, a TV 4K da Semp RK8600 é um equipamento que conta com um visual bem interessante. Além de uma base discreta, o televisor apresenta bordas bem finas para o display.

A tela da TV, que também oferece taxa de atualização de 60 Hz, promete entregar uma boa qualidade de imagem. O modelo tem suporte ao HDR, que aprimora a qualidade na exibição de cores. O sistema operacional do televisor também é o Roku TV, que oferece compatibilidade com os principais serviços de streaming. Um outro ponto de destaque do televisor é o suporte a Dolby Digital, que tende a entregar uma experiência sonora mais imersiva em conteúdos compatíveis. O modelo aparece por R$ 1.804 na Amazon e R$ 1.969 no Mercado Livre.

Semp RK8600 é mais uma solução que conta com o sistema Roku TV — Foto: Reprodução/Amazon

O televisor de 43 polegadas da LG oferece suporte à resolução 4K, sendo ainda um modelo com visual moderno e que pode entregar uma boa quantidade de recursos em um equipamento de tamanho médio.

A TV oferece suporte ao HDR10 e conta com um processador avançado da marca, o que tende a garantir um melhor processamento das imagens e maior fluidez com o sistema operacional webOS 2.3 instalado.

Aliás, o sistema operacional dos televisores da LG promete ser uma solução intuitiva e muito funcional. Além disso, ele é compatível com os serviços mais utilizados em smart TVs e tem possibilidade de navegação com o controle Smart Magic da marca. A taxa de atualização do display é de 60 Hz e, assim como a maior parte dos concorrentes, a TV entrega sistema de som em dois canais com potência de 20 W RMS. O televisor é vendido por R$ 1.869 na Amazon, por R$ 1.789 no Mercado Livre e R$ 1.699 no Girafa.

LG 43UR7800PSA promete oferecer mais recursos e usabilidade mais inteligente — Foto: Reprodução/Amazon

A TV da linha Crystal UHD 2023 da Samsung é mais um modelo 4K com 43 polegadas, que promete entregar muitos recursos e uma qualidade de imagem superior. Com 60 Hz de taxa de atualização nativa, o televisor conta ainda com suporte a HDR e HDR10+, o que promete dar mais vivacidade as cores do display.

O sistema operacional é o Tizen, que, em modelos selecionados da marca, oferece o recurso Gaming Hub. A plataforma permite que os usuários acessem serviços de streaming de jogos como Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now. Por meio de uma assinatura é possível jogar na TV mesmo sem um console ou PC gamer.

O sistema de som conta com os mais que populares 20 W em dois canais, enquanto no design, a TV da Samsung não entrega nenhum diferencial muito importante. Trata-se de um modelo tão sóbrio quanto outras soluções da marca que é uma das mais populares do mercado brasileiro. O modelo é encontrado por R$ 2.249 na Amazon, por R$ 1.851 no Girafa e R$ 2.296 no Mercado Livre.

Samsung 43CU7700 é um dos modelos mais modernos da Samsung no mercado brasileiro — Foto: Reprodução/Amazon

